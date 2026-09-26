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पेरिस से पॉलिटिक्स तक : विदेश के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिला अनुभव, अब शहर की सूरत बदलने का सपना

चंद्रकांत ने बताया कि पेरिस में पढ़ाई के साथ उन्होंने आईटी क्षेत्र में फ्रीलांस काम भी किया. इसी दौरान उन्हें वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला. यह अनुभव उनके लिए केवल पेशेवर काम नहीं था, बल्कि शहरों की व्यवस्था को करीब से समझने का मौका भी बना. इस दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह तकनीक, योजना और व्यवस्थित प्रबंधन के जरिए शहर की विभिन्न सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है. यही अनुभव बाद में अलवर की समस्याओं के लिए उनकी सोच का आधार बना.

केंद्रीय विद्यालय से पेरिस तक का सफर : उन्होंने बताया कि उनकी स्कूली शिक्षा अलवर के केंद्रीय विद्यालय, मोती डूंगरी से हुई. इसके बाद उन्होंने नागौर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया और फिर कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई पूरी की. शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई में नौकरी की. वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के बाद वह दिल्ली आ गए. इसके बाद उन्होंने एमबीए के लिए आवेदन किया और चयन होने पर उच्च शिक्षा के लिए पेरिस चले गए.

राजनीतिक परिवार से कोई पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद उन्होंने पहली बार चुनाव मैदान में कदम रखा और जीत हासिल की है. वार्ड नंबर 32 से नवनिर्वाचित पार्षद चंद्रकांत का कहना है कि विदेश में शहरी व्यवस्थाओं और तकनीक के जरिए किए जाने वाले काम का जो अनुभव मिला है, उसे अलवर की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कराना उनका लक्ष्य रहेगा. चंद्रकांत की सोच का केंद्र केवल बड़े प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि शहर की रोजमर्रा की समस्याओं का निराकरण करना है. पार्किंग, ट्रैफिक, सफाई, पानी, लाइटिंग और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर वह तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए बदलाव की बात करते हैं.

अलवर : जहां युवा विदेश जाकर अपना करियर बनाने और पैसा कमाने का सपने देखते हैं, वहीं, अलवर के युवा चंद्रकांत शर्मा ने अपने शहर की समस्याओं को करीब से देखा और विदेश से वापस आने का फैसला किया. करीब चार साल पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि बदलाव लाने की कोशिश बाहर से नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बनकर करनी होगी. पेरिस से एमबीए करने और वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव रखने वाला यह 35 साल का युवा अब अलवर की नई शहरी सरकार में नवनिर्वाचित पार्षद के रूप में पहुंचा है.

अलवर की जरूरत से तकनीक का उपयोग जरूरी : पार्षद चंद्रकांत ने कहा कि भारत और विदेशों की शहरी व्यवस्थाओं में अंतर है. ऐसे में किसी दूसरे शहर की व्यवस्था को उसी रूप में अलवर में लागू करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है. उनका प्रयास रहेगा कि पेरिस में देखी गई व्यवस्थाओं और तकनीकी समाधानों को अलवर की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढाला जाए. अलवर शहर की समस्याओं के समाधान के लिए हर जगह बड़े और महंगे प्रोजेक्ट जरूरी नहीं हैं. कई जगह सही तकनीक, बेहतर योजना और व्यवस्था की निगरानी से भी सुधार किया जा सकता है. उन्होंने दावा किया कि यदि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो अगले दो-तीन वर्षों में शहर की व्यवस्थाओं में बदलाव दिखाई देना शुरू हो सकता है.

लोगों का मिला साथ (ETV Bharat Alwar)

पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर अलग प्लान पर हो काम : उन्होंने कहा कि अलवर शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या प्राथमिक मुद्दों में शामिल हैं. इसके लिए सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने की बजाय व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए. फुटपाथ के साथ निर्धारित स्थानों पर पार्किंग की सुविधा विकसित करने से सड़क पर वाहनों के बेतरतीब खड़े होने की समस्या कम की जा सकती है. इससे सड़क की आवाजाही प्रभावित होने से भी बच सकती है. नव निर्वाचित पार्षद का कहना है कि पार्किंग की समस्या को केवल वाहनों को हटाने के नजरिए से नहीं, बल्कि शहर की पूरी यातायात व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना होगा.

जीत के बाद सम्मान (ETV Bharat Alwar)

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ऑटोमेशन से सफाई व्यवस्था में सुधार का रहेगा प्रयास : उनका कहना है कि अलवर में सफाई व्यवस्था को भी तकनीक से जोड़ने की जरूरत है. शहर की सफाई व्यवस्था में जहां संभव हो, वहां ऑटोमेशन और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके साथ ही शहर की लाइटिंग और सौंदर्यीकरण पर भी उनका फोकस रहेगा. नव निर्वाचित पार्षद का कहना है कि शहर को बेहतर बनाने के लिए केवल सड़क और भवनों का विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों, रोशनी, सफाई और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी समान महत्व देने की जरूरत है.

चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिलते चंद्रकांत (ETV Bharat Alwar)

लॉकडाउन में अलवर लौटे तो करीब से समझीं शहर की समस्याएं : चंद्रकांत ने कहा कि पेरिस में करीब ढाई साल बिताने के बाद वे लॉकडाउन के दौरान अलवर शहर लौटे और यहां करीब दो साल काम करने का अवसर मिला. इसी दौरान लोगों के बीच उनकी आवाजाही बढ़ी और शहर की समस्याओं को नजदीक से देखने का मौका मिला. खासकर शहर के चोर डूंगरी क्षेत्र में लोगों से संपर्क के दौरान उन्हें कई ऐसी समस्याओं का पता चला, जिनका असर सीधे आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है.

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लोगों ने किया चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित : उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों में लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. यहीं से उनके मन में यह विचार मजबूत हुआ कि केवल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय व्यवस्था में रहकर उनके समाधान की कोशिश की जानी चाहिए. हालांकि, पार्षद का चुनाव चंद्रकांत ने अचानक ही नहीं लड़ा. उन्होंने करीब चार साल पहले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया था. बाद में समर्थकों और क्षेत्र के लोगों के प्रोत्साहन से उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया.

परिवार से राजनीति में कोई नहीं, घर में पेशेवर माहौल : नवनिर्वाचित पार्षद का परिवार राजनीति से दूर रहा है. उनके पिता निजी कंपनी से सेवानिवृत्त हैं. उनके भाई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में हैं, जबकि उनकी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अमेरिका में रहती हैं. ऐसे पेशेवर माहौल से आने वाले युवा चंद्रकांत के लिए राजनीति में प्रवेश एक नया अनुभव है. पहली बार चुनाव लड़कर नगर निगम की राजनीति में पहुंचने के बाद अब उनके सामने अपने विचारों को जमीन पर उतारने की चुनौती है.

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प्राथमिक समस्याओं पर काम करने का लक्ष्य : उनका कहना है कि चुनाव के दौरान वह जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा. इनमें पानी की समस्या भी प्रमुख है. चुनाव के बाद वह पानी से जुड़े मुद्दों पर काम शुरू करने की बात कह चुके हैं. छह महीने से एक साल के भीतर प्रमुख स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस काम दिखाई देना शुरू हो, यही उनका लक्ष्य रहेगा. इसके लिए वह नगर निगम, अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय रखकर प्रयास करेंगे.

युवाओं को साथ लेकर काम करेंगे : राजनीति में पहली बार कदम रखने वाले युवा पार्षद चंद्रकांत का कहना है कि उनके लिए आने वाले पांच साल अलवर शहर के विकास के लिए काम करने का अवसर हैं, इसलिए उनका प्रयास रहेगा कि राजनीति में आए युवाओं को भी साथ जोड़ा जाए और उनके तकनीकी तथा पेशेवर अनुभव का इस्तेमाल करके अलवर शहर की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाए।