पैनिक बटन से लेकर लाइव व्हीकल ट्रैकिंग तक, अब कैब और बस में सुरक्षित सफर कर सकेंगे बेटियां

परिवहन विभाग ने सभी प्रकार के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है.

January 4, 2026

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में व्यवसायिक परिवहन व्यवस्था अब और सुरक्षित होगी. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने सभी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है. बिना इन आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के वहां का रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट विभाग जारी नहीं करेगा.

व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगी होने से किसी भी आपात स्थिति में वाहन की रियल टाइम लोकेशन की जानकारी परिवहन विभाग को मिल सकेगी.

एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज कुमार सिंह (ETV Bharat)

परिवहन विभाग द्वारा सिर्फ नए वाहनों पर भी नहीं बल्कि पुराने व्यावसायिक वाहनों पर भी नियम लागू किए गए हैं. पुराने वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है. यानी की 1 अप्रैल से बाद पुराने वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस ना लगे होने की दशा में परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे. माना जा रहा है कि परिवहन विभाग के इस कदम के बाद आम जनता का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा.

एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज कुमार सिंह के मुताबिक आम जनता की सुरक्षा की दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा आल इंडिया परमिट से आच्छादित व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा. 1 जनवरी 2026 से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगे होने के बाद ही नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. गाजियाबाद जनपद में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों को 1 अप्रैल 2026 तक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगे होने के बाद ही फिटनेस की प्रक्रिया पूर्ण होगी.

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में 13880 पैसेंजर व्हीकल ऑल इंडिया परमिट से आच्छादित हैं. जबकि गुड्स व्हीकल की संख्या 24809 है. परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऑटो और ई रिक्शा को फिलहाल व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन लगवाने से एक्सेम्प्ट किया गया है, निजी वाहनों को भी लगवाने की आवश्यकता नहीं है. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने से किसी भी आपात स्थिति में परिवहन विभाग की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने में सक्षम होगा. जबकि पैनिक बटन व्हीकल में इंस्टॉल होने से अंदर सफर कर रहा व्यक्ति किसी भी आपात स्थिति में आसपास के लोगों को सूचित कर सकेगा.

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है, पुरानी वेबसाइट वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के लिए विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, टोपी और टैक्सी एसोसिएशन के साथ बैठक कर इस संबंध में जानकारी दी गई है. विभिन्न संगठन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी.

