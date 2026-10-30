1 नवंबर से 3.92 लाख वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश, दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर तैनात होंगी 7 टीमें
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा निर्देश के तहत 1 नवंबर से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे.
Published : October 30, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से केवल BS-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा. 1 नवंबर से लागू होने जा रहे प्रतिबंध के चलते ट्रांसपोर्टरों को बड़े नुकसान का अंदेशा है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद में तकरीबन 3 लाख 92 हजार 79 वाहन BS -6 श्रेणी से नीचे हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा निर्देश के तहत 1 नवंबर से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे.
CAQM के आदेश का सख्ती से होगा पालन
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 1 नवंबर 2026 से BS-6 सीएनजी, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक माल वाहक वाहनों (हल्के माल वाहक वाहन, मध्यम माल वाहक वाहन और भारी माल वाहक वाहन) के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है. हालांकि, प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा और BS-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति का उल्लेख किया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
प्रतिबंध को लेकर किया जा रहा जागरूक
अशोक श्रीवास्तव ने आगे बताया, 1 नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक, BS-6 डीजल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बसों जिसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित बसें भी शामिल हैं, को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत बसों पर लागू नहीं होगा. परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यूनियन और वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि दिल्ली में प्रवेश से पूर्व अपने वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी और लागू प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें ताकि प्रतिबंधित वाहनों के संरक्षण के कारण होने वाली सुविधा और संभावित दनदनात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.
दुपहिया वाहन चालकों की बढ़ी परेशान
परिवहन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद में तकरीबन 3 लाख 18 हजार 386 दुपहिया वाहन चालक है. जिसमें से अधिकतर नौकर पेशा लोग प्रतिदिन नौकरी के लिए दिल्ली आवागमन करते हैं. ऐसे में प्रतिबंध लागू होने से सबसे ज्यादा असर दोपहिया वाहन चालकों पर पड़ेगा.
गाजियाबाद में BS - 6 से नीचे के डीजल वाहन
|कृषि ट्रैक्टर
|11,662
|कार
|22,096
|अन्य
|994
|कुल
|34,752
गाजियाबाद में BS - 6 से नीचे के पेट्रोल वाहन
|बाइक
|3,18,386
|कार
|38,573
|अन्य
|368
|कुल
|3,57,327
वाहन स्वामियों को भेजा गया मैसेज
परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी इस संबंध में मैसेज के माध्यम से जानकारी भेजी गई है. इसके अतिरिक्त दिल्ली में प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए गाजियाबाद में कुल सात प्रवर्तन टीम में परिवहन विभाग द्वारा गठित की गई हैं. जोकि गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर तैनात रहेगी. प्रतिबंधित वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा बॉर्डर पर ही रोका जाएगा और दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रभावित होगी आजीविका
महानगर गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष आशीष मैत्रेय के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में वाहनों के आवागमन को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लागू हो रहे हैं जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय पर पड़ेगा. इससे व्यवसाय प्रभावित होने की बड़ी संभावना है. इसका सीधा असर माल ढुलाई के किराए पर पड़ेगा. अगर वहां दिल्ली नहीं जा सकेंगे तो ट्रांसपोर्ट कारोबारी को नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसे में चालकों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा होगा. वाहन मालिकों के सामने किस्त चुकाने और चालकों की तनख्वाह देने मैं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. कुल मिलाकर परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित होने की संभावना है.
बढ़ सकता है किराया
टूरिस्ट बस और टैक्सी आपरेटर यूनियन गाजियाबाद के अध्यक्ष संदीप त्यागी के मुताबिक, प्रतिबंध के चलते वाहनों की आवाशाही प्रभावित होने से न केवल ट्रांसपोर्ट कंपनियों का कारोबार प्रभावित होगा बल्कि माल की आपूर्ति और किराए पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है. अधिकतर व्यावसायिक वाहनों का आवागमन दिल्ली और गाजियाबाद के बीच होता है.
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