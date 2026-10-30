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1 नवंबर से 3.92 लाख वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश, दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर तैनात होंगी 7 टीमें

1 नवंबर से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से केवल BS-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा. 1 नवंबर से लागू होने जा रहे प्रतिबंध के चलते ट्रांसपोर्टरों को बड़े नुकसान का अंदेशा है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद में तकरीबन 3 लाख 92 हजार 79 वाहन BS -6 श्रेणी से नीचे हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा निर्देश के तहत 1 नवंबर से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे.

CAQM के आदेश का सख्ती से होगा पालन

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 1 नवंबर 2026 से BS-6 सीएनजी, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक माल वाहक वाहनों (हल्के माल वाहक वाहन, मध्यम माल वाहक वाहन और भारी माल वाहक वाहन) के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है. हालांकि, प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा और BS-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति का उल्लेख किया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा.