उत्तरी यूरोप से हिमालय तक मंडरा रहा जलवायु संकट, फिनलैंड सम्मेलन में DU के प्रोफेसर ने दी वैश्विक चेतावनी

प्रोफेसर ने कहा हिमालयी परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है और AMOC का कमजोर होना केवल यूरोप का संकट नहीं है.

DU के प्रो. बिंध्यवासिनी पांडेय ने वैश्विक खतरे पर वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किया
DU के प्रो. बिंध्यवासिनी पांडेय ने वैश्विक खतरे पर वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किया (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 7:04 PM IST

नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम परिवर्तन का विषय नहीं रहा, बल्कि यह पृथ्वी के दो सबसे महत्वपूर्ण क्रायोस्फीयर उत्तरी यूरोप और हिमालय पर एक साथ गहरा संकट बनकर उभर रहा है. फिनलैंड में नॉर्डिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर बिंध्यवासिनी पांडेय ने इस वैश्विक खतरे पर वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि अटलांटिक मेरीडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के कमजोर होने से पृथ्वी की आधी आबादी की जीवनरेखा प्रभावित हो सकती है.

प्रो. बिंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि नॉर्डिक देश फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और उत्तरी यूके पहले से ही भारी जलवायु असंतुलन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहां मौजूद विशाल स्थायी बर्फीला क्षेत्र 'क्रायोस्फीयर' तेजी से पिघल रहा है. यूरोप का क्रायोस्फीयर संकट में है पर हिमालय का क्रायोस्फीयर कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह पृथ्वी की लगभग आधी मानव जनसंख्या का पोषण करने वाली नदियों का उद्गम स्थल है. हिमालय में लगभग 2,900 किलोमीटर लंबा क्रायोस्फीयर फैला है, जो पाकिस्तान सीमा से अरुणाचल तक है और जिसकी बर्फीली नदियों पर एशिया के विशाल मैदानों की कृषि, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन निर्भर है. इसी कारण हिमालयी परिवर्तन वैश्विक चिंता का प्राथमिक विषय बन चुका है.

प्रो. बिंध्यवासिनी पांडेय, निदेशक, सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज, डीयू (ETV Bharat)

AMOC बिगाड़ रहा जलवायु संतुलन: उन्होंने बताया कि AMOC यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गर्म समुद्री धारा उत्तर पश्चिमी यूरोप की जलवायु को संतुलित रखने की रीढ़ है. इसी गर्म धारा की वजह से ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड जैसे बेहद ठंडे देशों में कृषि, मत्स्य उत्पादन, डेयरी फ़ार्मिंग बड़े पैमाने पर संभव हो पाई है. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण उष्णकटिबंधीय महासागरों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे AMOC कमजोर होती जा रही है. वैज्ञानिक इस स्थिति को टिपिंग पॉइंट बता रहे हैं एक ऐसा मोड़, जिसके बाद यह धारा धीरे-धीरे ठहर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो उत्तरी यूरोप में तापमान तेजी से शून्य से नीचे गिर सकता है, नया 'मिनी आइस एज' (हिमयुग जैसी स्थिति) संभव है. इससे मत्स्य, दुग्ध और कृषि उत्पादन लगभग खत्म हो सकते हैं और व्यापक खाद्य संकट पैदा हो सकता है.

भारत पर विशेष खतरा: उन्होंने चेतावनी दी कि AMOC का कमजोर होना केवल यूरोप का संकट नहीं है. इसके कारण जो क्षेत्र ठंडे हैं, वह और ठंडे होंगे और जो क्षेत्र गर्म हैं, वह और गर्म होंगे. भारत, अफ्रीका और अमेजन क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ेगा. बारिश के पैटर्न अत्यधिक अस्थिर होंगे. शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों (सऊदी, ओमान, यमन) में बाढ़, भारत के पारंपरिक बाढ़ क्षेत्र (पूर्वी यूपी, बिहार) में बारिश में कमी व राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे शुष्क राज्यों में हर वर्ष बाढ़ यह सभी संकेत वैश्विक जलवायु असंतुलन के खतरनाक परिणाम हैं.

सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय
सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

निवेश के बावजूद समाधान में लगेगा समय: डीयू प्रोफेसर ने बताया कि नॉर्डिक देशों यूके और यूरोपीय यूनियन ने इस संकट को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए इस पर अरबों–खरबों का निवेश शुरू कर दिया है. महासागरीय तापमान, वायुमंडलीय परिवर्तन और क्रायोस्फीयर के डाटा पर बड़े पैमाने पर रिसर्च चल रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. हिमालयी पारिस्थितिकी पर AMOC का असर सीधा दिखाई दे रहा है. हिमनदी के पिघलने की दर बढ़ रही है, नदियों के प्रवाह पैटर्न बदल रहे हैं और जल-चक्र असंतुलित हो रहा है. इन कारणों को पूरी तरह समझने में दशक लग सकते हैं और समाधान विकसित करने में उससे भी अधिक समय लगेगा लेकिन रिसर्च के बिना यह संभव नहीं है.

एकजुट वैश्विक प्रयास ही समाधान: प्रो. बिंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि अनुसंधान (R&D) ही इस संकट का सबसे बड़ा हथियार है. पहले कारणों को समझना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण के ठोस कदम उठाए जा सकते हैं. यह किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए वैश्विक स्तर पर सहयोग, निवेश और संयुक्त रिसर्च ही भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.

