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किसान के बेटे जीतपाल ने जूनियर हॉकी एशिया कप जीतकर बढ़ाया देश का मान, अब ओलंपिक गोल्ड पर नजर

किसान के बेटे जीतपाल ने किया कमाल ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: चरखी दादरी के गांव बौंद कलां निवासी युवा हॉकी खिलाड़ी जीतपाल ने संघर्ष, मेहनत और अटूट संकल्प के दम पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. दरअसल, जीतपाल ने चीन के मोकी में संपन्न जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम की इस स्वर्णिम जीत में मिडफील्डर जीतपाल ने अहम भूमिका निभाई. गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया. पिता ने दूध बेचकर उठाया खर्च: जीतपाल की सफलता के पीछे परिवार के वर्षों के त्याग और संघर्ष की कहानी है. उनके पिता जगजीत सिंह गांव में पंच होने के साथ किसान और पशुपालक हैं. उन्होंने कहा कि, "हमने दो-चार भैंसें पालकर दूध बेचा और उसी आमदनी से बेटे की पढ़ाई और खेल का खर्च उठाया. सुविधाएं कम थीं, लेकिन बेटे का हौसला कभी कम नहीं हुआ." किसान के बेटे जीतपाल ने जूनियर हॉकी एशिया कप जीतकर बढ़ाया देश का मान (ETV Bharat) मिट्टी की गलियों में दौड़कर शुरू किया सफर: गांव में न खेल मैदान था और न आधुनिक खेल सुविधाएं. इसके बावजूद जीतपाल ने मिट्टी की गलियों में दौड़ते हुए हॉकी का सफर शुरू किया. रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में कोच महिपाल सिंह और सुनील परमार ने उनकी प्रतिभा को तराशा. लगातार अभ्यास और अनुशासन ने उन्हें जिला स्तर से राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया.