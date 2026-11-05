लाइटिंग वाली मिसाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कैंडल, कानपुर के इस बाजार में मिल रही हैं सबसे सस्ती लाइट्स
कानपुर के सबसे बड़े इलेक्ट्रानिक बाजार में दीपावली की धूम, कई शहरों से व्यापारी करने आते खरीदारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 12:32 PM IST
कानपुर: दीपावली का त्योहार नजदीक है. ऐसे में लोगों ने होमडेकोर से लेकर अपने घरों को सजाने के लिए झालरें, रंग बिरंगी लाइट्स समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी शुरू कर दी है. कानपुर के मेस्टन रोड के समीप ही पूरे सूबे के सबसे बड़े इलेक्ट्रानिक बाजार 'मनीराम बगिया' में भी इस साल दीपावली को लेकर कई ऐसे उत्पाद आ गए हैं, जो एक नजर में ही लोगों का दिल जीत रहे हैं.
इन उत्पादों में लाइटिंग वाली मिसाइल, इलेक्ट्रिक कैंडल, क्रिस्टल बॉल वाली झालर, लीव्स झालर, गोल्ड लाइट्स समेत अन्य तमाम चीजें शामिल हैं. शहर के मनीराम बगिया से ही हर साल करोड़ों रुपये के उत्पादों की बिक्री होती है, इस साल भी दुकानदारों ने कारोबार को लेकर ऐसी उम्मीद जताई है.
लाइटिंग वाली मिसाइल: शहर के मनीराम बगिया में मौजूद दुकानदार अरुण टंडन ने बताया कि इस साल सबसे अधिक डिमांड लाइटिंग वाली मिसाइल की है. जिसके दो मॉडल हैं, बड़े और छोटे. इनके दाम 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक हैं. इसी तरह लाइटिंग वाला और घूमने वाला दिया 700-800 रुपये का है. क्रिस्टल बॉल समेत कई अन्य आकर्षक उत्पाद हैं.
पटाखे वाली झालर की खूब डिमांड: कारोबारी राहुल ने बताया कि सबसे अधिक बिक्री गोल्ड लाइट्स की है. जिनकी कीमतें 750-850 रुपये तक हैं. इसी तरह फ्लावर वाली झालर 200 से 350 रुपये और लीव्स वाली झालर की कीमत 150 रुपये तक है.
मार्केट में आई इलेक्ट्रिक कैंडल: इसी तरह दुकानदार सचिन अग्रवाल ने बताया कि इस बार बाजार में इलेक्ट्रिक कैंडल्स आई हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक है. इसी तरह इस साल बाजार में वाटर प्रूफ झालर भी हैं.
होमडेकोर उत्पादों और झालरों के दाम-
- लाइटिंग वाली मिसाइल बड़ी: 700 रुपये
- लाइटिंग वाली मिसाइल छोटी: 600 रुपये
- लाइटिंग वाली फाउंटेन: 500
- क्रिस्टल बाल वाली झालर: 280 रुपये
- घूमने वाला दिया: 700-800 रुपये
- 35 दियों वाली सिंगल झालर: 350 रुपये
- लाइटिंग वाले बल्ब 12 पीस का सेट: 200 रुपये
- 50 मीटर वाली दीवार झालर: 130 रुपये
- 70 मीटर वाली दीवार झालर: 180 रुपये
- पटाखे वाली झालर: 1050 रुपये
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