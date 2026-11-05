ETV Bharat / state

लाइटिंग वाली मिसाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कैंडल, कानपुर के इस बाजार में मिल रही हैं सबसे सस्ती लाइट्स

इस दीपावली घर को लाइटिंग वाली मिसाइल से सजा दीजिए, गोल्ड लाइट्स और फ्लावर वाली झालर बढ़ा रहीं शोभा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली का त्योहार नजदीक है. ऐसे में लोगों ने होमडेकोर से लेकर अपने घरों को सजाने के लिए झालरें, रंग बिरंगी लाइट्स समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी शुरू कर दी है. कानपुर के मेस्टन रोड के समीप ही पूरे सूबे के सबसे बड़े इलेक्ट्रानिक बाजार 'मनीराम बगिया' में भी इस साल दीपावली को लेकर कई ऐसे उत्पाद आ गए हैं, जो एक नजर में ही लोगों का दिल जीत रहे हैं.

कानपुर इलेक्ट्रानिक बाजार (Video Credit; ETV Bharat) इन उत्पादों में लाइटिंग वाली मिसाइल, इलेक्ट्रिक कैंडल, क्रिस्टल बॉल वाली झालर, लीव्स झालर, गोल्ड लाइट्स समेत अन्य तमाम चीजें शामिल हैं. शहर के मनीराम बगिया से ही हर साल करोड़ों रुपये के उत्पादों की बिक्री होती है, इस साल भी दुकानदारों ने कारोबार को लेकर ऐसी उम्मीद जताई है.

कानपुर का मनीराम बगिया बाजार (Photo Credit; ETV Bharat) लाइटिंग वाली मिसाइल: शहर के मनीराम बगिया में मौजूद दुकानदार अरुण टंडन ने बताया कि इस साल सबसे अधिक डिमांड लाइटिंग वाली मिसाइल की है. जिसके दो मॉडल हैं, बड़े और छोटे. इनके दाम 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक हैं. इसी तरह लाइटिंग वाला और घूमने वाला दिया 700-800 रुपये का है. क्रिस्टल बॉल समेत कई अन्य आकर्षक उत्पाद हैं. इलेक्ट्रिक कैंडल (Photo Credit; ETV Bharat) पटाखे वाली झालर की खूब डिमांड: कारोबारी राहुल ने बताया कि सबसे अधिक बिक्री गोल्ड लाइट्स की है. जिनकी कीमतें 750-850 रुपये तक हैं. इसी तरह फ्लावर वाली झालर 200 से 350 रुपये और लीव्स वाली झालर की कीमत 150 रुपये तक है. झालर की खूब डिमांड (Photo Credit; ETV Bharat)