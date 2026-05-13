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दिल्ली में अब एक व्यक्ति एक ही ई-रिक्शा खरीद सकेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ये होगा अनिवार्य

नई नीति में कई बदलाव करते हुए ई-रिक्शा परिचालन पर सख्ती की जाएगी. क्या है इसमें अनिवार्य व किसे मिली छूट, पढ़ें पूरी खबर..

ई-रिक्शा पर दिल्ली में होगी सख्ती
ई-रिक्शा पर दिल्ली में होगी सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 8:42 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ती ई-रिक्शा संख्या, ट्रैफिक जाम व नियमों के उल्लंघन को देखते हुए दिल्ली सरकार 15 मई से नई ई-रिक्शा नीति लागू करने जा रही है. करीब 5 माह बाद दिल्ली में फिर से ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन खुलने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत अब ई-रिक्शा चलाना पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित व नियमबद्ध होगा. इस नीति का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, अवैध ई-रिक्शा पर रोक लगाना व यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना है. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह के अनुसार अब केवल ई-रिक्शा खरीद लेना पर्याप्त नहीं होगा. सड़क पर वाहन चलाने से पहले चालक को परिवहन विभाग के नियमों का पालन करना होगा. नई नीति में फिटनेस प्रमाणपत्र, अनिवार्य प्रशिक्षण व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं.

हर साल कराना होगा फिटनेस: राजधानी दिल्ली में 2 लाख से अधिक ई-रिक्शा रजिस्टर हैं. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत दिल्ली में चल रहे सभी ई-रिक्शा के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा. हालांकि ये नियम पहले भी मौजूद था, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन मालिक इसका पालन नहीं कर रहे थे. कई ई-रिक्शा बिना उचित तकनीकी जांच और दस्तावेजों के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. अब नियमित फिटनेस जांच के जरिए अवैध व असुरक्षित वाहनों की पहचान और कार्रवाई होगी.

दिल्ली में ई-रिक्शा पर सख्ती (ETV Bharat)

एक व्यक्ति-एक ई-रिक्शा खरीद सकेगा: परिवहन मंत्री के मुताबिक, नई नीति का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि एक व्यक्ति-एक ई-रिक्शा खरीद सकेगा. सरकार की योजना है कि भविष्य में एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही ई-रिक्शा रजिस्टर करा सकेगा. इस तरीके से किराये पर चलने वाले बड़े नेटवर्क पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है. सरकार का तर्क है कि जब वाहन मालिक खुद ई-रिक्शा चलाएगा तो ट्रैफिक नियमों का पालन जिम्मेदारी से करेगा.

इन्हें मिलेगी छूट: साथ ही यह नियम भी लागू हो सकता है कि जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है वही ई-रिक्शा चलाएगा. यानी किराये पर ई-रिक्शा चलाने की व्यवस्था को सीमित करने की तैयारी है. हालांकि इस पॉलिसी में कंपनियों को कुछ राहत देने पर विचार किया जा रहा है. इसके अंतर्गत अगर किसी कंपनी के नाम पर कई ई-कार्ट पंजीकृत हैं, तो उन्हें विशेष छूट मिल सकती है. शैक्षणिक संस्थान, सोसायटी व कंपनियों को 5 से 10 ई-कार्ट खरीदने और रजिस्ट्रेशन की छूट होगी, लेकिन ये ई-कार्ट चारदीवारी के अंदर ही चलेंगे और इन्हें बाहर सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी.

10 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य: सरकार नए ई-रिक्शा खरीदारों के लिए प्रशिक्षण को भी अनिवार्य बना रही है. नया ई-रिक्शा रजिस्टर कराने से पहले चालक को परिवहन विभाग की ओर से 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी. ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. प्रशिक्षण में ट्रैफिक नियम, सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा व वाहन संचालन से जुड़े जरूरी नियम सिखाए जाएंगे. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. बता दें कि, दिल्ली सरकार 15 मई से ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रही है. पहले नवंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिससे लाइसेंसिंग व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया जा सके. दिल्ली सरकार का दावा है कि नई नीति लागू होने के बाद अवैध ई-रिक्शा पर नियंत्रण होगा, सड़क हादसों में कमी आएगी, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी.

नियम पर एक नजर

  • दिल्ली में 15 मई से नई ई-रिक्शा नीति लागू की जाएगी
  • ई-रिक्शा के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा
  • बिना फिटनेस वाले ई-रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी
  • नया ई-रिक्शा रजिस्टर से पहले चालक को ट्रेनिंग लेनी होगी
  • ट्रेनिंग में ट्रैफिक नियम व सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी
  • सरकार एक व्यक्ति-एक ई-रिक्शा नियम लागू करने की तैयारी में
  • ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन जिस व्यक्ति के नाम होगा, वही चला सकेगा
  • दिल्ली सरकार 15 मई से नया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू करेगी
  • दिल्ली में करीब 2 लाख से अधित पंजीकृत ई-रिक्शा संचालित हैं
  • नई नीति का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना व सड़क सुरक्षा बढ़ाना है

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