ETV Bharat / state

महंत से शासक तक: योगी आदित्य नाथ अब राज्य सुधारक

इतिहास रच रहे योगी आदित्यनाथ. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को जन्मदिन है. अपने राजनीतिक इतिहास में सांसद से लेकर उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद वे अब महंत से लेकर शासन और अब उत्तर प्रदेश को बदलने वाले प्रशासक की भूमिका में आ चुके हैं. कानून व्यवस्था से लेकर बुलडोजर मॉडल तक योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर साबित किया है. अपने पहले शासन के मुकाबले दूसरे शासन में योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस सख्त छवि को बनाए रखा है. देखिए संवाददाता ऋषि मिश्रा की ख़ास रिपोर्ट... 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में जन्मे एक साधारण बालक अजय सिंह बिष्ट ने जब 1994 में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन वह भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल देंगे. प्रदेश ही नहीं देश में भी इतिहास बना रहे योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत) 5 जून को अपना जन्मदिन मना रहे योगी आदित्यनाथ लगातार दो बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं और राज्य में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने का कीर्तिमान रच चुके हैं. उनकी कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री के जन्मदिन की नहीं, बल्कि एक युवा के संन्यासी बनने, संसद पहुंचने और फिर यूपी को 'उत्तम प्रदेश' बनाने की व्यापक यात्रा है. योगी आदित्यनाथ का संक्षिप्त प्रोफाइल देखें. योगी आदित्य नाथ प्रोफाइल (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री: 19 मार्च 2017 को पहली बार और मार्च 2022 में रिकॉर्ड बहुमत के साथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने. योगी आदित्यनाथ की राजनीति पारंपरिक हिंदुत्ववादी छवि से आगे निकलकर 'सुशासन' और औद्योगिक विकास के वैश्विक मॉडल में बदल गई है. उन्होंने दिखाया कि सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत रखते हुए आधुनिक शासन और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत) अपराध पर जीरो टॉलरेंस और बुल्डोजर मॉडल सबसे बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था में सुधार. पहले यूपी माफिया राज, गैंगवार और अराजकता के लिए कुख्यात था. योगी सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई. बुल्डोजर मॉडल ने संगठित अपराधियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की. नतीजा यह कि बड़े-बड़े गैंगस्टरों का सफाया हुआ. यह मॉडल अब देश ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है. अपराध नियंत्रण के लिए उदाहरण बन गया है. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय शंकर पंकज ने बताया कि निश्चित तौर पर साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध हुई या छोटे अपराध हो बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो शासनकाल में इस पर लगाम लगाई गई है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया का खात्मा हुआ है. मुख्यमंत्री के बुलडोजर मॉडल को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बुलडोजर मॉडल से बहुत असर पड़ा है जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जे हैं या अपराधी पर नियंत्रण की बात हो तो बुलडोजर मॉडल काम आया है इसके संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं है अगर ऐसा होता तो अदालत जरूर इस मामले में दखल देती. पहले सरकार और दूसरी सरकार में अगर अंतर स्पष्ट किया जाए तो एक चीज है की दूसरी सरकार आते-आते प्रशासनिक अधिकारी का दबाव ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब हो रही है. महिलाओं और आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है. लखनऊ में रहने वाली पुष्पा सिंह चौहान बताती है कि हमने साल 2017 से पहले भी उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति को देखा था. युवतियों और महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल होता था. रात की बात छोड़ दे तो दिन में ही बुरा हाल होता था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थितियों में आमूल चूल बदलाव आया है. महिलाएं अब रात में भी सुरक्षित तरीके से सड़क पर चल सकती हैं.