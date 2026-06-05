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महंत से शासक तक: योगी आदित्य नाथ अब राज्य सुधारक

कानून व्यवस्था से लेकर बुलडोजर मॉडल तक योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर साबित किया है.

Yogi Adityanath
इतिहास रच रहे योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:07 PM IST

7 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को जन्मदिन है. अपने राजनीतिक इतिहास में सांसद से लेकर उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद वे अब महंत से लेकर शासन और अब उत्तर प्रदेश को बदलने वाले प्रशासक की भूमिका में आ चुके हैं. कानून व्यवस्था से लेकर बुलडोजर मॉडल तक योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर साबित किया है. अपने पहले शासन के मुकाबले दूसरे शासन में योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस सख्त छवि को बनाए रखा है. देखिए संवाददाता ऋषि मिश्रा की ख़ास रिपोर्ट...

5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में जन्मे एक साधारण बालक अजय सिंह बिष्ट ने जब 1994 में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन वह भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल देंगे.

प्रदेश ही नहीं देश में भी इतिहास बना रहे योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

5 जून को अपना जन्मदिन मना रहे योगी आदित्यनाथ लगातार दो बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं और राज्य में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने का कीर्तिमान रच चुके हैं. उनकी कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री के जन्मदिन की नहीं, बल्कि एक युवा के संन्यासी बनने, संसद पहुंचने और फिर यूपी को 'उत्तम प्रदेश' बनाने की व्यापक यात्रा है.

योगी आदित्यनाथ का संक्षिप्त प्रोफाइल देखें.

Yogi Adityanath
योगी आदित्य नाथ प्रोफाइल (ईटीवी भारत)


मुख्यमंत्री: 19 मार्च 2017 को पहली बार और मार्च 2022 में रिकॉर्ड बहुमत के साथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने. योगी आदित्यनाथ की राजनीति पारंपरिक हिंदुत्ववादी छवि से आगे निकलकर 'सुशासन' और औद्योगिक विकास के वैश्विक मॉडल में बदल गई है. उन्होंने दिखाया कि सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत रखते हुए आधुनिक शासन और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

Yogi Adityanath
अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

अपराध पर जीरो टॉलरेंस और बुल्डोजर मॉडल

सबसे बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था में सुधार. पहले यूपी माफिया राज, गैंगवार और अराजकता के लिए कुख्यात था. योगी सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई. बुल्डोजर मॉडल ने संगठित अपराधियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की.

नतीजा यह कि बड़े-बड़े गैंगस्टरों का सफाया हुआ. यह मॉडल अब देश ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है. अपराध नियंत्रण के लिए उदाहरण बन गया है. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय शंकर पंकज ने बताया कि निश्चित तौर पर साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध हुई या छोटे अपराध हो बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो शासनकाल में इस पर लगाम लगाई गई है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया का खात्मा हुआ है. मुख्यमंत्री के बुलडोजर मॉडल को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बुलडोजर मॉडल से बहुत असर पड़ा है जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जे हैं या अपराधी पर नियंत्रण की बात हो तो बुलडोजर मॉडल काम आया है इसके संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं है अगर ऐसा होता तो अदालत जरूर इस मामले में दखल देती.

पहले सरकार और दूसरी सरकार में अगर अंतर स्पष्ट किया जाए तो एक चीज है की दूसरी सरकार आते-आते प्रशासनिक अधिकारी का दबाव ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब हो रही है.

महिलाओं और आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है. लखनऊ में रहने वाली पुष्पा सिंह चौहान बताती है कि हमने साल 2017 से पहले भी उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति को देखा था.

युवतियों और महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल होता था. रात की बात छोड़ दे तो दिन में ही बुरा हाल होता था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थितियों में आमूल चूल बदलाव आया है. महिलाएं अब रात में भी सुरक्षित तरीके से सड़क पर चल सकती हैं.

Yogi Adityanath
अधिकारियों को निर्देश देते सीएम योगी. (ईटीवी भारत)

राम मंदिर और सांस्कृतिक पुनरुत्थान

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ. यह सिर्फ धार्मिक जीत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है. भले ही राम मंदिर का निर्माण अदालत के आदेश में हुआ हो और इसका निर्माण ट्रस्ट कर रहा हूं, मगर सरकार की ओर से अदालती कैसे से लेकर अब तक जो भी मदद हो सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी फाइल नहीं रोकी गई. जिस मंदिर निर्माण का रास्ता और प्रशस्त हुआ.

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा-वृंदावन का विकास और प्रयागराज में दिव्य-भव्य कुंभ ने यूपी को देश का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बना दिया. लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अब राज्य में आ रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति: एक्सप्रेसवे प्रदेश

यूपी को 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' बनाने का सपना साकार हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने राज्य को जोड़ा है. जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा जैसे शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार और सड़क-बिजली की बेहतर सुविधाएं विकास की रीढ़ बनी हैं. इन परियोजनाओं ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए और निवेश को आकर्षित किया.

आर्थिक सुधार और 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना ने हर जिले की पारंपरिक कला-उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ा. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए लाखों करोड़ रुपये का निवेश आया. योगी सरकार का लक्ष्य है कि यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने.

पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली ने भ्रष्टाचार कम किया और गरीबों तक पहुंच सुनिश्चित की. MSME सेक्टर को बढ़ावा देकर छोटे उद्यमियों को मजबूत किया गया.

महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याणमिशन शक्ति अभियान के तहत 'एंटी रोमियो स्क्वाड' और महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती तैनाती ने महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा जगाया. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को नई ऊर्जा मिली. शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार योजनाओं ने गांव-कस्बों तक विकास पहुंचाया.

योगी आदित्यनाथ की यात्रा संन्यास से शासन तक की है. उन्होंने साबित किया कि कड़े फैसले और दूरदर्शी नीतियां राज्य को बदल सकती हैं.

Yogi Adityanath
इतिहास रच रहे योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

चुनौतियां अब भी हैं

बेरोजगारी, प्रदूषण और असमान विकास उनकी कार्यशैली ने यूपी को नई पहचान दी है. जब वे जन्मदिन मना रहे हैं, तो लाखों लोग उन्हें 'गोरखनाथ के योगी' के रूप में नहीं, बल्कि एक सुधारक शासक के रूप में देख रहे हैं, जिसने 'सबका साथ, सबका विकास' को हकीकत का रूप देने की कोशिश की है. यूपी की यह बदलती तस्वीर न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के लिए भी एक मिसाल बन रही है.

गोरखपुर के रहने वाले और लंबे समय तक मठ से जुड़े रहे बीजेपी वरिष्ठ नेताओं प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी वह सुबह 8:00 बजे से मैथ में जनता की सुनवाई करते थे. अपने मैथ में वे लोगों की पुलिस तहसील और चिकित्सा संबंधित समस्याओं से रोज रूबरू होते थे और उनका समाधान करवाते थे.

मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने दोनों कार्यकाल में अपने सरकारी आवास और मैथ में जब वह गोरखपुर में होते हैं लगातार जनता दर्शन करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं.

पूर्वांचल की चिकित्सा सेवाओं के लिए हमेशा समर्पित रहे योगी आदित्यनाथ

समीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब उनकी सबसे बड़ी पीड़ा पूर्वांचल में जल जनित बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर थी.

उन्होंने बताया कि वे इस समस्या से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने लंबे समय तक अस्पतालों में बेहतर इंतजाम के लिए संघर्ष किया गोरखनाथ मठ में भी एक अस्पताल की स्थापना की गई जो अब एक मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो गया है. जिसका नतीजा है कि गोरखपुर शाहिद पूर्वांचल के जिलों में अब जापानी इंसेफेलाइटिस लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है.

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