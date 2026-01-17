ETV Bharat / state

महाभारत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक; स्वदेशी ग्रंथों में छिपी है आधुनिक युद्ध की रणनीति

विश्व पुस्तक मेला के थीम मंडप में आयोजित पैनल चर्चा का विषय हिस्ट्री, हेरिटेज, इंडिया' एस स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री थॉट इन इंडीजीनस टेक्स्ट्स रहा.

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में स्वदेशी ग्रंथों में भारतीय सैन्य चिंतन पर पैनल चर्चा
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में स्वदेशी ग्रंथों में भारतीय सैन्य चिंतन पर पैनल चर्चा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में शनिवार को स्वदेशी ग्रंथों में भारतीय सैन्य चिंतन पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया. इस चर्चा में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि भारत के प्राचीन ग्रंथ केवल ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर नहीं हैं, बल्कि आज के दौर की रणनीतिक सोच, युद्ध नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी मजबूत आधार देते हैं.

विश्व पुस्तक मेला के थीम मंडप में आयोजित पैनल चर्चा का विषय हिस्ट्री, हेरिटेज, इंडिया' एस स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री थॉट इन इंडीजीनस टेक्स्ट्स रहा. इस पैनल में डॉ सौरभ मिश्रा, सेवानिवृत्त कर्नल विवेक चड्ढा, ग्रुप कैप्टन सुखवीर कौर मिन्हास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों तक और भारतीय रणनीतिक सोच की निरंतरता पर विस्तार से चर्चा की. पैनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलते स्वरूप और उसकी सैन्य उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया. जबकि, महाभारत के उदाहरणों के माध्यम से युद्ध नीति, नेतृत्व और रणनीतिक निर्णयों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया.

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में स्वदेशी ग्रंथों में भारतीय सैन्य चिंतन पर पैनल चर्चा (ETV Bharat)

सेवानिवृत्त कर्नल विवेक चड्ढा ने बताया कि महाभारत, अर्थशास्त्र और अन्य स्वदेशी ग्रंथ भारतीय स्ट्रैटेजिक थॉट की नींव हैं. इन ग्रंथों में वर्णित सिद्धांत चाहे वह युद्ध का आचरण हो या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ आज भी उतने ही प्रभावी और प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे. उन्होंने कहा कि आधुनिक सैन्य रणनीतियों पर लिखी जाने वाली अनेक किताबें और थिंक टैंक रिपोर्ट्स भी इन्हीं मूल सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं.

पैनल चर्चा में विकसित भारत की परिकल्पना के संदर्भ में भारतीय सशस्त्र बलों में हो रहे बदलावों पर भी चर्चा हुई. सेवानिवृत्त कर्नल विवेक चड्ढा ने कहा कि सशस्त्र बलों का पुनर्गठन, थियेटराइजेशन की दिशा में बढ़ता कदम और आधुनिकरण की प्रक्रिया आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से सामने आएगी. आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे न केवल सशस्त्र बल मजबूत हो रहे हैं बल्कि भारत के रक्षा निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

सेवानिवृत्त कर्नल चड्ढा ने स्पष्ट किया कि रक्षा क्षेत्र में पूर्णता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होती. यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर सुधार और उन्नयन किया जाता है. भारतीय सैन्य चिंतन की यही विशेषता है कि वह परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के साथ आगे बढ़ता है. इस पैनल ने श्रोताओं को यह संदेश दिया कि स्वदेशी ग्रंथों का अध्ययन आज के रणनीतिक और सुरक्षा विमर्श के लिए अत्यंत जरूरी है.

ये भी पढ़ें:

  1. विश्व पुस्तक मेले में ‘किताब वाली आंटी’, साहित्य के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल हैं संजना तिवारी
  2. नई पीढ़ी किताबों से दूर नहीं, बल्कि विषय बदल रहे हैं: विश्व पुस्तक मेले में दिखा बदला हुआ रीडिंग ट्रेंड
  3. दिल्ली विश्व पुस्तक मेला: कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, कहा- हार न मानना ही सफलता की असली कुंजी
  4. विश्व पुस्तक मेले में फ्री एंट्री पर किताबों की भारी कीमत से पाठक नाराज, जानें प्रकाशकों ने क्या कहा ?
  5. विश्व पुस्तक मेला 2026: ‘शौर्य और प्रज्ञा @75’ थीम में दिखा भारतीय सेनाओं का गौरव

TAGGED:

NEW DELHI WORLD BOOK FAIR 2026
नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026
INDIAN MILITARY STRATEGY VISION
WORLD BOOK FAIR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.