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लिट्टी-चोखा से लक्षद्वीप के मछली के अचार तक... सुंदर नर्सरी में सजा जायकों का मेला, महिला उद्यमियों को मिला मंच

सरस शक्ति फूड फेस्टिवल, सुंदर नर्सरी ( ETV bharat )

नई दिल्ली: बिहार का लिट्टी-चोखा, हैदराबाद की दम बिरयानी, पंजाब का सरसों का साग और लक्षद्वीप का पारंपरिक मछली का अचार... देश के अलग-अलग राज्यों के ये जायके इन दिनों दिल्ली की सुंदर नर्सरी में एक ही छत के नीचे देखने और चखने को मिल रहे हैं. यहां सजा है सरस फूड फेस्टिवल 2026, जहां खाने की खुशबू के साथ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

सुंदर नर्सरी में दाखिल होते ही ऐसा लगता है मानो देश के अलग-अलग हिस्सों के जायकों की सैर पर निकल पड़े हों. कहीं बिहार की लिट्टी-चोखा की खुशबू है, तो कहीं हैदराबादी दम बिरयानी लोगों को अपनी ओर खींच रही है. पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी सहित कई राज्यों के पारंपरिक पकवान यहां आने वाले लोगों को खानपान की विविधता से रूबरू करा रहे हैं.