लिट्टी-चोखा से लक्षद्वीप के मछली के अचार तक... सुंदर नर्सरी में सजा जायकों का मेला, महिला उद्यमियों को मिला मंच
दिल्ली की सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2026 में एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न जायकों का मेला लगा है.
Published : November 23, 2026 at 12:05 PM IST
नई दिल्ली: बिहार का लिट्टी-चोखा, हैदराबाद की दम बिरयानी, पंजाब का सरसों का साग और लक्षद्वीप का पारंपरिक मछली का अचार... देश के अलग-अलग राज्यों के ये जायके इन दिनों दिल्ली की सुंदर नर्सरी में एक ही छत के नीचे देखने और चखने को मिल रहे हैं. यहां सजा है सरस फूड फेस्टिवल 2026, जहां खाने की खुशबू के साथ महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
सुंदर नर्सरी में दाखिल होते ही ऐसा लगता है मानो देश के अलग-अलग हिस्सों के जायकों की सैर पर निकल पड़े हों. कहीं बिहार की लिट्टी-चोखा की खुशबू है, तो कहीं हैदराबादी दम बिरयानी लोगों को अपनी ओर खींच रही है. पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी सहित कई राज्यों के पारंपरिक पकवान यहां आने वाले लोगों को खानपान की विविधता से रूबरू करा रहे हैं.
18 दिनों का महोत्सव
18 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 500 से अधिक महिला उद्यमी अपने राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों के साथ हिस्सा ले रही हैं. किसी के स्टॉल पर पहाड़ों के जैविक उत्पाद हैं, तो कोई अपने क्षेत्र का पारंपरिक अचार, शहद और दाल लेकर पहुंची है. इन महिलाओं के लिए यह सिर्फ सामान बेचने का मौका नहीं, बल्कि अपने हुनर को पहचान दिलाने और कारोबार को आगे बढ़ाने का एक बड़ा मंच है.
जायकों की सैर
हिमाचल प्रदेश के शिमला से आईं मधु कंवर अपने स्टॉल पर पहाड़ों के स्थानीय उत्पाद लेकर पहुंची हैं. यहां राजमा, सेब, एप्पल जैम और कई अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं. मधु का कहना है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है. अब वह अपने क्षेत्र के उत्पादों को दिल्ली जैसे बड़े बाजार तक पहुंचा पा रही हैं. झारखंड से आईं अनीता देवी के स्टॉल पर शहद, दाल और अचार जैसे ऑर्गेनिक उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में तैयार होने वाले उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना है. अनीता के मुताबिक, ऐसे आयोजनों से ग्रामीण महिलाओं को नए ग्राहक मिलते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है.
देश के खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप से आईं फातिमा कुरैश अपने साथ वहां की पारंपरिक खानपान संस्कृति लेकर पहुंची हैं. उनके स्टॉल पर मछली का अचार और कई स्थानीय उत्पाद मौजूद हैं. फातिमा के लिए यह अपने क्षेत्र की पहचान को देश की राजधानी तक पहुंचाने का अवसर है. उनका मानना है कि ऐसे आयोजन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
सरस की शुरुआत और सफर
दरअसल, सरस का सफर वर्ष 1999 में शुरू हुआ था. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की थी. दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय सरस मेले में करीब 65 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया था. धीरे-धीरे यह पहल एक बड़े मंच के रूप में विकसित हुई. आज सरस दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY-NRLM के तहत ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने का माध्यम बन चुका है.
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अब तक 117 राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों का आयोजन हो चुका है और इनमें कुल बिक्री 200 करोड़ रुपये से अधिक दर्ज की गई है. इन आयोजनों के जरिए महिलाओं को न सिर्फ अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है, बल्कि बाजार की मांग समझने, उत्पादों की पैकेजिंग सुधारने, कीमत तय करने और मार्केटिंग की जानकारी हासिल करने का अवसर भी मिलता है. सरस की खासियत यह है कि यहां पहुंचने वाली महिलाएं सिर्फ उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कारोबार की जिम्मेदारी भी खुद संभाल रही हैं. स्वयं सहायता समूहों के जरिए वे एक साथ काम करती हैं और अपने पारंपरिक हुनर को आजीविका का जरिया बना रही हैं.
खाने के साथ संस्कृति का रंग
इस फेस्टिवल में खानपान के अलावा भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है. हर शाम लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं. अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन को और खास बना रही हैं.
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यानी सुंदर नर्सरी में आने वाले लोगों को एक तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद मिल रहा है, तो दूसरी तरफ संगीत और नृत्य के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को करीब से जानने का मौका भी मिल रहा है. कुल मिलाकर, सरस फूड फेस्टिवल 2026 सिर्फ खानपान और खरीदारी का आयोजन नहीं है. यह उन 500 से अधिक महिला उद्यमियों के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी है, जो अपने गांव और क्षेत्र की पहचान को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. यहां हर स्टॉल के पीछे एक महिला का सपना है और हर उत्पाद के पीछे उसकी मेहनत.
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