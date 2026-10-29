दिवाली पर महंगाई की मार, दाल-तेल से ड्राई फ्रूट्स तक के बढ़े दाम, कम बारिश से आगे भी बढ़ सकती है मुश्किल
दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है. पढ़िए अश्वनी पारीक की रिपोर्ट..
Published : October 29, 2026 at 11:39 AM IST
जयपुर : दिवाली पर इस बार मिठाइयों की मिठास के साथ महंगाई का असर भी महसूस हो रहा है. चीनी, दूध, खोया, दाल, आटा, चावल और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है. खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक, देश में फिलहाल खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहता हुआ दिख रहा है. कई प्रमुख बाजारों में मिठाइयां पिछले साल के मुकाबले औसतन खाद्य तेल की दुग्ध उत्पादन और दलहन की कीमत लगातार बढ़ रही है. इसका नतीजा है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले मिठाइयां 10 से 15 फीसदी तक महंगी हुई हैं, जबकि कुछ खास मिठाइयों के दाम में 29 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, सूखे मेवों की कीमतें भी करीब 25 से 30 फीसदी तक बढ़ने की बात सामने आई है.
मिठाइयों से ड्राई फ्रूट्स तक, क्यों बढ़े दाम ? : खाद्य पदार्थों में महंगाई के यह हालात ऐसे वक्त में बने हैं, जब कमजोर मानसून, मिट्टी में नमी की कमी और आगामी रबी फसलों की बुवाई को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. ऐसे में सवाल है कि दिवाली पर खाद्य पदार्थों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और क्या आने वाले महीनों में आम आदमी की रसोई का बजट और बिगड़ सकता है? रिटेल कारोबारी तनुज अग्रवाल ने बताया कि दिवाली के दौरान मिठाइयों और सूखे मेवों की मांग बढ़ जाती है. इस बार मांग के साथ-साथ कच्चे माल की लागत बढ़ने से भी बाजार में कीमतों पर दबाव है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सूखे मेवे की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके अलावा चीनी और तेल भी लगातार ऊपर जा रहे हैं.
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कुछ मिठाइयां 29 फीसदी तक महंगी : जयपुर समेत कई शहरों में काजू कतली, मावे की बर्फी, लड्डू, बेसन की मिठाइयां और छेना से तैयार होने वाली मिठाइयों के दाम बढ़े हैं. खाना स्वीट के एरिया मैनेजर मोहन कुमार स्वामी का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद हर बार कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो सकती है, इसलिए कुछ कारोबारी बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा खुद वहन करने की कोशिश कर रहे हैं. मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीनी, दूध, खोया, छेना, पनीर और ड्राई फ्रूट्स महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ गई है. इसके अलावा बिजली, कुकिंग गैस, पैकेजिंग सामग्री, परिवहन और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी भी कारोबारियों के खर्च को प्रभावित कर रही है.
आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में मिठाइयों की कीमतों में अलग-अलग स्तर पर बढ़ोतरी हुई है. जयपुर में काजू कतली की कीमत 1,000 रुपए से बढ़कर 1,200 रुपए प्रति किलो बताई गई है. जोधपुर में देसी घी की मिठाइयों के दाम 560 रुपए से बढ़कर 660 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं. बीकानेर के रसगुल्ला की कीमत 350 रुपए से बढ़कर 400 रुपए प्रति किलो और गंगापुर सिटी के खीर मोहन की कीमत 350 रुपए से बढ़कर 450 रुपए प्रति किलो बताई गई है. इन आंकड़ों के अनुसार, काजू कतली करीब 20 फीसदी, देसी घी की मिठाई लगभग 13 फीसदी, रसगुल्ला 25 फीसदी और खीर मोहन करीब 29 फीसदी महंगा हुआ है.
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ड्राई फ्रूट्स महंगे होने से प्रीमियम मिठाइयों की लागत बढ़ी : मिठाई कारोबारी नारू सिंह राठौड़ ने बताया कि दिवाली पर काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश की मांग बढ़ने के साथ इनकी कीमतों में तेजी ने भी मिठाई कारोबार की लागत बढ़ाई है. नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल के हवाले से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूखे मेवे एक साल में औसतन 30 फीसदी तक महंगे हुए हैं. कुछ कारोबारियों ने करीब 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की बात कही है. आयातित सूखे मेवों की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, आयात लागत और कंटेनर भाड़े में बदलाव का असर पड़ सकता है. जब कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सूखे मेवे महंगे होते हैं तो काजू कतली और अन्य प्रीमियम मिठाइयों की लागत भी बढ़ जाती है. त्योहार के दौरान मांग अधिक होने से कारोबारियों के लिए कीमतों को स्थिर रखना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
चीनी और दूध की महंगाई का सीधा असर : चीनी और दूध मिठाई उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं. किराना कारोबारी तनुज अग्रवाल के मुताबिक, चीनी की कीमत पहले 45 से 48 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, जो अलग-अलग बाजारों में बढ़कर 50 से 64 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. उन्होंने कीमतों में तेजी के पीछे सीमित अवधि की आपूर्ति संबंधी दिक्कतों और त्योहारी मांग को कारण बताया है. उनका मानना है कि चीनी मिलों में पेराई शुरू होने और आपूर्ति में सुधार के बाद कीमतों में स्थिरता आ सकती है. जयपुर के मिठाई कारोबारी राजेंद्र सिंह पवार के अनुसार, मई से अगस्त के बीच दूध की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी हुई. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दूध की महंगाई दर जनवरी में 2.89 फीसदी से बढ़कर सितंबर में 4.21 फीसदी हो गई. कारोबारियों का कहना है कि लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन हर बार कीमतें बढ़ाने से ग्राहक खरीदारी कम कर सकते हैं.
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रसोई का बजट भी प्रभावित, चावल-दाल-आटा महंगे : खाद्य महंगाई का असर केवल मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स तक सीमित नहीं है. उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक महीने में चीनी की कीमत में 10.16 फीसदी, दूध में 6.12 फीसदी, दालों में 4.68 फीसदी और आटे में 6.67 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चावल के थोक कारोबारी राहुल अग्रवाल के मुताबिक, चावल की कुछ किस्मों में एक महीने के भीतर 20 से 25 फीसदी तक तेजी आई है. एक खास किस्म की कीमत करीब 115 रुपए प्रति किलो बताई गई है, जिसके 130 रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई गई है. खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी भी घरेलू खर्च बढ़ाती है. भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार और आयात लागत में बदलाव का असर घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है. इन सभी वस्तुओं के महंगे होने से परिवारों को समान मात्रा में राशन खरीदने के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है.
कमजोर मानसून और सुपर अल नीनो से क्यों बढ़ी चिंता ? : खाद्य महंगाई के बीच मौसम की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है. अल नीनो प्रशांत महासागर के समुद्री तापमान में होने वाला बदलाव है, जो वैश्विक मौसम प्रणालियों और भारत में मानसून को प्रभावित कर सकता है. सुपर अल नीनो के संभावित प्रभाव को लेकर चर्चा है, लेकिन इसका असर हर क्षेत्र और हर साल एक जैसा नहीं होता, इसलिए खाद्य महंगाई को केवल अल नीनो का परिणाम मानना उचित नहीं होगा. अगर बारिश की कमी से मिट्टी में नमी घटती है और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता तो फसलों की बुवाई और उत्पादकता प्रभावित हो सकती है. इसका असर गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी रबी फसलों पर पड़ने की आशंका है.
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रबी सीजन में गेहूं की बुवाई के रकबे पर नजर : कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रबी सीजन 2026-27 में अनाज की बुवाई का प्रस्तावित रकबा 38.50 लाख हेक्टेयर रखा गया है, जबकि पिछले रबी सीजन 2025-26 में 42.77 लाख हेक्टेयर में अनाज की बुवाई हुई थी. गेहूं का रकबा 5.47 लाख हेक्टेयर कम रहने का अनुमान भी दिया गया है. इसके विपरीत, तिलहनी फसलों का प्रस्तावित रकबा 40.06 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 39.82 लाख हेक्टेयर से 24 हजार हेक्टेयर अधिक है. रबी फसलों के लिए इस बार 120 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य बताया गया है, जबकि पिछले साल 124.46 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी. इस तरह लक्ष्य में 4.46 लाख हेक्टेयर की कमी है.
चना और सरसों की फसल प्रभावित हुई तो क्या होगा? : इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के मुताबिक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की स्थिति चने की फसल के लिए चुनौती बन सकती है. अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश के कारण बुवाई या उत्पादकता प्रभावित होती है तो दालों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है. खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता कह चुके हैं कि भारत पहले ही दलहन और खास तौर पर चने की दाल को लेकर ऑस्ट्रेलिया से आयात पर निर्भर है, ऐसी हालत में चना और अन्य दालों की उपलब्धता कम होने पर कीमतें बढ़ने का जोखिम रहता है. इसी तरह, सरसों की फसल प्रभावित होने से खाद्य तेल बाजार पर दबाव पड़ सकता है. तेल से जुड़े अन्य उत्पाद भी घरेलू मांग के मुकाबले आयात के भरोसे है.
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आगे क्या, कीमतें घटेंगी या महंगाई बढ़ेगी? : आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई की दिशा कई कारकों से तय होगी. चीनी मिलों की आपूर्ति, दूध और अन्य कच्चे माल की कीमतें, खाद्य तेलों की आयात लागत, चावल-दालों का स्टॉक और रबी फसलों की बुवाई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. अगर बाजार में आपूर्ति बेहतर होती है और कच्चे माल की कीमतें स्थिर होती हैं तो मिठाई कारोबार की लागत पर दबाव कम हो सकता है. दूसरी ओर, यदि कमजोर बारिश के कारण सिंचाई और उत्पादन प्रभावित होते हैं तो कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. फिलहाल, दिवाली की खरीदारी से लेकर रोजमर्रा की रसोई तक महंगाई का असर दिखाई दे रहा है. आने वाले महीनों में मौसम, कृषि उत्पादन और बाजार में आपूर्ति की स्थिति तय करेगी कि यह दबाव अस्थायी रहता है या आम आदमी के घरेलू बजट पर और गहरा असर डालता है.