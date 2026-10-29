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दिवाली पर महंगाई की मार, दाल-तेल से ड्राई फ्रूट्स तक के बढ़े दाम, कम बारिश से आगे भी बढ़ सकती है मुश्किल

दिवाली पर महंगाई की मार ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : दिवाली पर इस बार मिठाइयों की मिठास के साथ महंगाई का असर भी महसूस हो रहा है. चीनी, दूध, खोया, दाल, आटा, चावल और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है. खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक, देश में फिलहाल खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहता हुआ दिख रहा है. कई प्रमुख बाजारों में मिठाइयां पिछले साल के मुकाबले औसतन खाद्य तेल की दुग्ध उत्पादन और दलहन की कीमत लगातार बढ़ रही है. इसका नतीजा है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले मिठाइयां 10 से 15 फीसदी तक महंगी हुई हैं, जबकि कुछ खास मिठाइयों के दाम में 29 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, सूखे मेवों की कीमतें भी करीब 25 से 30 फीसदी तक बढ़ने की बात सामने आई है.

मिठाइयों से ड्राई फ्रूट्स तक, क्यों बढ़े दाम ? : खाद्य पदार्थों में महंगाई के यह हालात ऐसे वक्त में बने हैं, जब कमजोर मानसून, मिट्टी में नमी की कमी और आगामी रबी फसलों की बुवाई को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. ऐसे में सवाल है कि दिवाली पर खाद्य पदार्थों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और क्या आने वाले महीनों में आम आदमी की रसोई का बजट और बिगड़ सकता है? रिटेल कारोबारी तनुज अग्रवाल ने बताया कि दिवाली के दौरान मिठाइयों और सूखे मेवों की मांग बढ़ जाती है. इस बार मांग के साथ-साथ कच्चे माल की लागत बढ़ने से भी बाजार में कीमतों पर दबाव है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सूखे मेवे की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके अलावा चीनी और तेल भी लगातार ऊपर जा रहे हैं.