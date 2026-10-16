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लालटेन से बड़े पर्दे तक... हिसार की रामलीला का सालों का सफर, कभी बेंचों पर होता था मंचन, अब लाखों होते हैं खर्च, पुरुष निभाते हैं महिलाओं के किरदार

हिसार की रामलीला ( ETV Bharat )

हिसार: रामलीला केवल भगवान श्रीराम की कथा का मंचन नहीं, बल्कि भारतीय धार्मिक परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक है. हिसार में दशकों से चली आ रही रामलीला की परंपरा आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. समय के साथ मंच, रोशनी, तकनीक और आयोजन के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन भगवान श्रीराम के प्रति श्रद्धा और रामायण के प्रसंगों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य आज भी कायम है. हिसार शहर में श्री नृसिंह प्रह्लाद रामलीला सभा, मुल्तानी चौक और श्री रामलीला कमेटी कटला की परंपराएं धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.

हिसार की रामलीला का सालों का सफर (ETV Bharat) लालटेन और बेंचों से शुरू हुआ सफर: बात अगर हिसार की श्री नृसिंह प्रह्लाद रामलीला सभा की करें तो ये सभा करीब 78 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रही है. शुरुआती दौर में मंच की व्यवस्था बेहद साधारण होती थी. कुछ बेंचों को जोड़कर मंच तैयार किया जाता था और रोशनी के लिए लालटेन का सहारा लिया जाता था. कलाकार सामने खड़े होकर रामायण के प्रसंगों का मंचन करते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद दर्शकों में रामलीला देखने का उत्साह कम नहीं होता था.

आधुनिक मंच और तकनीक ने बदली तस्वीर (ETV Bharat) आधुनिक मंच और तकनीक ने बदली तस्वीर: हालांकि आज रामलीला के मंचन का स्वरूप काफी बदल गया है. आधुनिक रोशनी, भव्य मंच और बड़े पर्दे के माध्यम से रामायण के प्रसंग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं. सभा के पदाधिकारी भीम सिंह नारंग ने बताया कि, "पहले आयोजन पर करीब 50 हजार रुपये खर्च होते थे, जबकि अब यह राशि लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंच गई है. खर्च और तकनीक में आए बदलाव के बावजूद धार्मिक आस्था और परंपरा का मूल स्वरूप बरकरार है." रामलीला में श्री राम के बचपन का मंचन (ETV Bharat) विभाजन के बाद मुल्तानी चौक में शुरू हुआ मंचन: सभा के महासचिव ओमप्रकाश असीजा ने बताया कि, "इस रामलीला परंपरा की जड़ें करीब 200 साल पहले पाकिस्तान के मुल्तान शहर से जुड़ी हैं. भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान डॉ. जयदयाल ठकराल और श्याम लाल चावला इस परंपरा को मुल्तान से हिसार लेकर आए. वर्ष 1948 में मुल्तानी चौक में रामलीला का मंचन शुरू हुआ. इसके बाद शहर के धार्मिक और समाजसेवी लोग संस्था से जुड़ते गए और आयोजन की परंपरा आगे बढ़ती रही." रामलीला में श्री राम बालरूप में (ETV Bharat) रातभर चलता था रामायण के प्रसंगों का मंचन: शुरुआती कुछ सालों में रामलीला रात 8 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलती थी. उस दौर में करीब 3 से 5 हजार दर्शक पहुंचते थे. परिवार के लोग पूरी रात बैठकर रामायण की कथा देखते थे. अब कार्यक्रम सामान्यतः रात 8 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक समाप्त हो जाता है. दर्शकों की संख्या बढ़कर करीब 10 हजार तक पहुंचने की बात सभा के पदाधिकारियों ने बताई है. पहले दशहरा महोत्सव मुल्तानी पार्क में मनाया जाता था, जबकि पिछले तीन-चार वर्षों से इसका आयोजन सब्जी मंडी परिसर में किया जा रहा है. रामलीला में शिव पार्वती संवाद (ETV Bharat) कटला रामलीला की 129 साल पुरानी विरासत: इसके साथ ही हिसार की श्री रामलीला कमेटी कटला शहर की पुरानी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में शामिल है. कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार इसकी रामलीला की परंपरा करीब 129 साल पुरानी है. इसका उद्देश्य भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का मंचन करने के साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है. वर्षों से यह आयोजन शहर के लोगों को एक साथ जोड़ता रहा है. रामलीला मंचन करते कलाकार (ETV Bharat) स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से जुड़ी स्मृतियां: कटला रामलीला मैदान का इतिहास धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहा. उपलब्ध विवरणों के अनुसार, स्वतंत्रता से पहले यहां राजनीतिक गतिविधियां और जनसभाएं भी होती थीं. साल 1947 में भारत की आजादी के अवसर पर इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और तिरंगा फहराया गया. इस तरह यह स्थान हिसार की धार्मिक परंपरा के साथ ऐतिहासिक स्मृतियों का भी हिस्सा रहा है. वृंदावन से आते हैं कलाकार: कटला रामलीला में वृंदावन से कलाकारों को बुलाया जाता है. कृष्ण लीला संस्थान, वृंदावन से जुड़ी करीब 35 कलाकारों की टीम रामायण के विभिन्न प्रसंगों को मंच पर जीवंत करती है. इस टीम के संचालन का संबंध स्वामी रामकृष्ण बल्लभ शर्मा से बताया गया है, जो पद्मश्री रामस्वरूप के पौत्र हैं. कलाकार पारंपरिक वेशभूषा पहनकर राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद और अन्य पात्रों की भूमिकाएं निभाते हैं. यहां पुरुष निभाते हैं महिलाओं का किरदार (ETV Bharat)