लालटेन से बड़े पर्दे तक... हिसार की रामलीला का सालों का सफर, कभी बेंचों पर होता था मंचन, अब लाखों होते हैं खर्च, पुरुष निभाते हैं महिलाओं के किरदार
हिसार में सालों पुरानी रामलीला परंपराएं आज भी जीवंत हैं. यहां आज भी रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ती है.
Published : October 16, 2026 at 4:12 PM IST
हिसार: रामलीला केवल भगवान श्रीराम की कथा का मंचन नहीं, बल्कि भारतीय धार्मिक परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक है. हिसार में दशकों से चली आ रही रामलीला की परंपरा आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. समय के साथ मंच, रोशनी, तकनीक और आयोजन के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन भगवान श्रीराम के प्रति श्रद्धा और रामायण के प्रसंगों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य आज भी कायम है. हिसार शहर में श्री नृसिंह प्रह्लाद रामलीला सभा, मुल्तानी चौक और श्री रामलीला कमेटी कटला की परंपराएं धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.
लालटेन और बेंचों से शुरू हुआ सफर: बात अगर हिसार की श्री नृसिंह प्रह्लाद रामलीला सभा की करें तो ये सभा करीब 78 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रही है. शुरुआती दौर में मंच की व्यवस्था बेहद साधारण होती थी. कुछ बेंचों को जोड़कर मंच तैयार किया जाता था और रोशनी के लिए लालटेन का सहारा लिया जाता था. कलाकार सामने खड़े होकर रामायण के प्रसंगों का मंचन करते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद दर्शकों में रामलीला देखने का उत्साह कम नहीं होता था.
आधुनिक मंच और तकनीक ने बदली तस्वीर: हालांकि आज रामलीला के मंचन का स्वरूप काफी बदल गया है. आधुनिक रोशनी, भव्य मंच और बड़े पर्दे के माध्यम से रामायण के प्रसंग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं. सभा के पदाधिकारी भीम सिंह नारंग ने बताया कि, "पहले आयोजन पर करीब 50 हजार रुपये खर्च होते थे, जबकि अब यह राशि लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंच गई है. खर्च और तकनीक में आए बदलाव के बावजूद धार्मिक आस्था और परंपरा का मूल स्वरूप बरकरार है."
विभाजन के बाद मुल्तानी चौक में शुरू हुआ मंचन: सभा के महासचिव ओमप्रकाश असीजा ने बताया कि, "इस रामलीला परंपरा की जड़ें करीब 200 साल पहले पाकिस्तान के मुल्तान शहर से जुड़ी हैं. भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान डॉ. जयदयाल ठकराल और श्याम लाल चावला इस परंपरा को मुल्तान से हिसार लेकर आए. वर्ष 1948 में मुल्तानी चौक में रामलीला का मंचन शुरू हुआ. इसके बाद शहर के धार्मिक और समाजसेवी लोग संस्था से जुड़ते गए और आयोजन की परंपरा आगे बढ़ती रही."
रातभर चलता था रामायण के प्रसंगों का मंचन: शुरुआती कुछ सालों में रामलीला रात 8 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलती थी. उस दौर में करीब 3 से 5 हजार दर्शक पहुंचते थे. परिवार के लोग पूरी रात बैठकर रामायण की कथा देखते थे. अब कार्यक्रम सामान्यतः रात 8 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक समाप्त हो जाता है. दर्शकों की संख्या बढ़कर करीब 10 हजार तक पहुंचने की बात सभा के पदाधिकारियों ने बताई है. पहले दशहरा महोत्सव मुल्तानी पार्क में मनाया जाता था, जबकि पिछले तीन-चार वर्षों से इसका आयोजन सब्जी मंडी परिसर में किया जा रहा है.
कटला रामलीला की 129 साल पुरानी विरासत: इसके साथ ही हिसार की श्री रामलीला कमेटी कटला शहर की पुरानी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में शामिल है. कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार इसकी रामलीला की परंपरा करीब 129 साल पुरानी है. इसका उद्देश्य भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का मंचन करने के साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है. वर्षों से यह आयोजन शहर के लोगों को एक साथ जोड़ता रहा है.
स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से जुड़ी स्मृतियां: कटला रामलीला मैदान का इतिहास धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहा. उपलब्ध विवरणों के अनुसार, स्वतंत्रता से पहले यहां राजनीतिक गतिविधियां और जनसभाएं भी होती थीं. साल 1947 में भारत की आजादी के अवसर पर इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और तिरंगा फहराया गया. इस तरह यह स्थान हिसार की धार्मिक परंपरा के साथ ऐतिहासिक स्मृतियों का भी हिस्सा रहा है.
वृंदावन से आते हैं कलाकार: कटला रामलीला में वृंदावन से कलाकारों को बुलाया जाता है. कृष्ण लीला संस्थान, वृंदावन से जुड़ी करीब 35 कलाकारों की टीम रामायण के विभिन्न प्रसंगों को मंच पर जीवंत करती है. इस टीम के संचालन का संबंध स्वामी रामकृष्ण बल्लभ शर्मा से बताया गया है, जो पद्मश्री रामस्वरूप के पौत्र हैं. कलाकार पारंपरिक वेशभूषा पहनकर राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद और अन्य पात्रों की भूमिकाएं निभाते हैं.
महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाते हैं: कटला रामलीला की एक विशेष पहचान यह है कि इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष कलाकार निभाते हैं. पारंपरिक मंचन शैली में कलाकार वेशभूषा और संवादों के माध्यम से पात्रों को प्रस्तुत करते हैं. आयोजकों का कहना है कि रामलीला में रामचरितमानस पर आधारित प्रसंगों को प्रमुखता दी जाती है और प्रस्तुति की गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया जाता है.
हर प्रसंग देता है धर्म और मर्यादा का संदेश: कटला रामलीला में भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा, राम-रावण युद्ध और रावण वध तक की कथा प्रस्तुत की जाती है. इन प्रसंगों के माध्यम से सत्य, कर्तव्य, त्याग, भाईचारे और धर्म की स्थापना का संदेश दिया जाता है. कलाकारों की वेशभूषा, संवाद और मंचीय प्रस्तुतियां दर्शकों को कथा से जोड़ती हैं.
बच्चों को संस्कारों से जोड़ने का प्रयास: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कमेटी के प्रधान विनोद गुप्ता ने कहा कि, "रामलीला हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज जरूरत है कि बच्चों को रामायण के प्रसंगों से परिचित कराया जाए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार विकसित हों और वे अपनी संस्कृति को समझ सकें. पिछले कई वर्षों से शहर के लोग रामलीला देखने पहुंच रहे हैं और परिवारों की भागीदारी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है."
समय के साथ बदली व्यवस्था: प्रधान विनोद गुप्ता ने आगे कहा कि, "पहले बच्चों के लिए दिन में रामलीला का मंचन किया जाता था, जबकि रात का कार्यक्रम बड़ों के लिए होता था. समय के साथ आयोजन की व्यवस्था बदली और अब हिसार में मुख्य रूप से रात के समय रामलीला दिखाई जाती है. वृंदावन से आने वाले कलाकार कई दिनों तक अलग-अलग प्रसंगों का मंचन करते हैं. रामलीला से नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है. युवा अपने बच्चों को लेकर कार्यक्रम देखने आते हैं, जिससे धार्मिक परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है. रामायण की कथाएं केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन में मर्यादा, जिम्मेदारी और अच्छे आचरण की सीख भी देती हैं."
कटला रामलीला की श्रीराम बारात में उमड़े श्रद्धालु: वहीं, इस बार भी कटला रामलीला कमेटी की ओर से की जा रही रामलीला में श्रीराम बारात शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया. शोभायात्रा में श्वेत घोड़े पर सवार मुकुटधारी श्रीराम और उनके साथ लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहे. भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु-लक्ष्मी, माता दुर्गा, भगवान शंकर, ताड़का वध, पुष्प वाटिका और धनुष उठाते श्रीराम की झांकियां भी निकाली गईं. श्रद्धालु श्रीराम के ध्वज लहराते हुए भजन गाते और जयघोष करते नजर आए.
सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बनी रामलीला: हिसार की दोनों रामलीला परंपराएं यह दिखाती हैं कि धार्मिक आयोजनों का महत्व समय के साथ कम होने के बजाय नए स्वरूप में आगे बढ़ सकता है. कहीं लालटेन और साधारण बेंचों से शुरू हुआ मंचन अब आधुनिक पर्दों तक पहुंच चुका है, तो कहीं वृंदावन के कलाकार पारंपरिक शैली में रामायण के प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं. दोनों आयोजनों में परिवारों, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है. सबसे खास बात यह है कि आयोजन का स्वरूप बदलने के बावजूद भगवान श्रीराम के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है. राम बारात, श्रीराम विवाह और रामायण के मंचन जैसे कार्यक्रम शहर के धार्मिक जीवन में विशेष स्थान रखते हैं.
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