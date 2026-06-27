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काशी से एडिनबर्ग तक: जिस 'सुश्रुत संहिता' को दुनिया ने नकारा, आज उसी के सामने झुका स्कॉटलैंड; वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्ट

इंस्ट्रूमेंट वही, नाम बदल गए : आचार्य सुश्रुत का नाड़ी यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है. आज मॉडर्न साइंस ने इसका नाम बदल दिया है. जिसे ट्यूबेरल इंस्ट्रूमेंट नाम दिया. आज हम वही नाम यूज कर रहे हैं. आचार्य ने यंत्रों में सरारी मुख, अंतर मुख, सिंह मुख नाम दिए. आज वही इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन नाम बदल गए. आचार्य के द्वारा बताए गए तरीकों में ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी अलग-अलग विद्या और मॉडर्न तकनीक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

सुश्रुत ने दिए हैं अग्निकर्म नाम : शल्य चिकित्सा के अलावा जो अन्य ट्रीटमेंट हैं जैसे लेजर, इंफ्रारेड या फिर अलग-अलग सोर्सेस ट्रीटमेंट के चल रहे हैं, उसमें आचार्य सुश्रुत ने इन चीजों को अग्निकर्म नाम दिया है. अलग तरह के सलाका और अलग-अलग अग्निकर्म और तरीकों को बताया है. आचार्य ने यंत्रों की संख्या अलग-अलग बताई और हमारे जो आधुनिक शस्त्र काम के हैं उसमें हमारे कौन-कौन से सर्जिकल उपक्रम काम आएंगे वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

IMS-BHU के शल्य चिकित्सा विभाग में सुश्रुत के इलाज करने के पोस्टर लगाए गए हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

आयुर्वेद में दो तरह के इलाज के तरीके : आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में जो मुख्य है उसे स्पष्ट किया है. आयुर्वेद में दो तरह के इलाज के तरीके बताए गए हैं. एक चरक और एक सुश्रुत. आचार्य चरक ने मेडिसिन के जरिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पद्धति को उस वक्त इजाद किया जिस समय इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था. आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को प्रधानी तौर पर आगे रखा. उन्होंने सर्जिकल ट्रीटमेंट के तीन तरीके बताए. पूर्वकर्म, प्रधानकर्म और पश्चयातकर्म. पूर्वकर्म यानी मेडिसिन से चीजें मेंटेन हों, आचार्य ने संहिता में शल्य चिकित्सा के 8 मेथड बताए गए. मॉडर्न मेडिसिन में भी उससे अलग कुछ भी नहीं है.

आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी : IMS-BHU के शल्य चिकित्सा विभाग के पूर्व हेड और आयुर्वेद शल्य चिकित्सा के डॉ. लक्ष्मण सिंह कहते हैं, विदेश में कई जगहों पर सुश्रुत के सिद्धांतों और उनके मोनोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है. हमारे भारत में ही इस शल्य चिकित्सा को पूरी तरह से पहचान नहीं मिल पाई जैसी होनी चाहिए. हमारे आयुर्वेद के अंदर जो सुश्रुत संहिता है, जिसको आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी कहा जाता है. सर्जरी में डिफरेंट टाइप की सर्जरी और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में उसमें पूरी जानकारी दी गई है.

महर्षि सुश्रुत को कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी : जब आधी दुनिया को बीमारियों व दवा की जानकारी भी नहीं थी, तब महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी की शुरुआत कर दी थी. इस वजह से इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है यानी सर्जरी की शुरुआत करने वाले. इन्होंने ही सुश्रुत संहिता का लेखन किया, जिससे आगे चलकर आयुर्वेद व मॉडर्न साइंस की बुनियाद बनी. इसी उपलब्धि को सम्मान देने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ने महर्षि सुश्रुत की मूर्ति लगवाई है.

19 जून को हुआ मूर्ति का अनावरण : मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और आज के दौर में किसी अंग की सर्जरी करना या ट्रांसप्लांट करना आसान बात हो गई है. मॉडर्न साइंस की दुनिया का सबसे पहला सर्जरी कॉलेज स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में है और इसका नाम है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन. 19 जून 2026 को यहां पर भारत के कन्नौज में जन्मे महर्षि सुश्रुत की मूर्ति का अनावरण किया गया है.

आज भारतीय परंपरा का लोहा पूरा विश्व मान रहा है. कोविड जैसी महामारी हो या फिर योग के जरिए बड़े-बड़े रोगों को ठीक करने के दावे, भारतीय चिकित्सा पद्धति में अपना लोहा हर जगह मनवाने का काम किया है. स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में लगी आचार्य सुश्रुत की मूर्ति ने काशी के गंगा घाटों से सर्जरी के पितामह के वैश्विक सफर को सामने लाने का काम किया. प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा की इस बड़ी जीत को निश्चित तौर पर एक मजबूत आधार के तौर पर देखा जा सकता है. पढ़िए रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट...

वाराणसी : करीब 2500 वर्ष पहले, जब दुनिया बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रही थी, तब काशी के गंगा तट पर एक संन्यासी कद्दू (Pumpkin) और मृत शरीरों पर चीरा लगाकर इंसानी नाक को दोबारा जोड़ने (Rhinoplasty) का हुनर सीख रहा था. आज उसी काशी के आचार्य सुश्रुत के सामने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग का सबसे प्रतिष्ठित सर्जरी संस्थान नतमस्तक हुआ है. एडिनबर्ग में सुश्रुत की मूर्ति का अनावरण केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि इस बात की वैश्विक संपुष्टि है कि सर्जरी का जन्म यूरोप में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में हुआ था.

IMS-BHU के शल्य चिकित्सा विभाग में लगी सुश्रुत की प्रतिमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

BHU में सुश्रुत के सिद्धातों पर हो रहा काम : उन्होंने बताया कि लेप्रोस्कोपिक के अलग-अलग तरीकों में इसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा नाड़ी यंत्र के द्वारा डायग्नोसिस करने का तरीका भी इस आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है. आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय रेगुलर बेसिस पर उन्हीं के बताए सिद्धांतों के आधार पर शल्य चिकित्सा को आगे बढ़ा रहा है. उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताएं हैं जो मॉडर्न तकनीक में नाम बदलकर इस्तेमाल किया जा रहे हैं.

सुश्रुत के गुरु थे धन्वंतरी : डॉ. लक्ष्मण ने बताया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य सुश्रुत के सिद्धांतों पर अभी भी काम चल रहा है और रिसर्च भी हो रहे हैं. उनके गुरु भगवान धन्वंतरि थे. उन्होंने यहां शिक्षा ली और यहीं से उन्होंने अपने सर्जिकल कार्य को आगे बढ़ाया. सत्ता बदलती रही. आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को खत्म करने की कोशिश भी हुई, लेकिन जब BHU के अंदर आयुर्वेद संकाय का निर्माण हुआ और उस समय डॉ. देशपांडे सहित अन्य कई बड़े प्रोफेसर ने शल्य चिकित्सा में बड़े काम किया.

सुश्रुत ने बताया था खास बीमारियों के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat)

चल रहे कई रिसर्च : आयुर्वेद में लेप्रोस्कोपी के नए यंत्र की शुरुआत हुई. यह 1983 से शुरू हुआ और 1986 में इसे फुल फ्लैश शुरू कर दिया गया. इसके बाद डिपार्टमेंट में बहुत से अपडेट होते रहे. यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग में शल्य चिकित्सा के जरिए क्षार सूत्र, गायनिक और कई कार्य हुए. अभी हमारे यहां बहुत तरह के रिसर्च चल रहे हैं. हमारे तीन-चार पार्ट में कार्य चल रहा है.

आयुर्वेद में फिस्टुला का इलाज सफल : फिस्टुला का इलाज क्षार सूत्र से किया जा रहा है और आधुनिक चिकित्सा में ऑपरेशन से भले इसमें खतरा हो, लेकिन आयुर्वेद शल्य चिकित्सा में ये सफल है. इसके अलावा प्रण चिकित्सा भी है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन में फॉरनियर गैंगरीन का इलाज किया जा रहा है. सेप्टिसिमया के कारण मौत होती है, लेकिन हमारी शल्य चिकित्सा में इसके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नातीजे हैं. इसके अलावा मूत्र रोग और प्रॉस्टेस्ट का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है.

सुश्रुत के सर्जरी करने के तरीके. (Photo Credit; ETV Bharat)

आयुर्वेद में सिस्ट्रोस्कोपी भी : लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में गॉलब्लैडर, हार्निया, अपेंडिक्स और नाड़ी यंत्र से ही हम अन्य यंत्रों संग सिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, ये सब सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है. यह बात बिल्कुल सही है कि आज भी पब्लिक को यह समझ में आता है कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी है, लेकिन आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद है. अब सरकार ने तो इसे 16 तरह के डिपार्टमेंट कर दिए हैं, लेकिन आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा बहुत ही जरूरी है.

बवासीर और भगंदर का भी इलाज : इसमें हम बहुत तरह की बीमारियों पर काम करते हैं. बवासीर, भगंदर का ट्रीटमेंट हमारे यहां बहुत अच्छा है. गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद तकनीक से किया जा सकता है. हमारे पास इंस्ट्रुमेंट कम हैं, केस ज्यादा है. जरूरत है और ज्यादा रिसर्च की, क्योंकि हमें जितने संसाधन और साधन मिलेंगे, हम बहुत सारे काम शल्य चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं.

सुश्रुत के बड़े आविष्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुश्रुत संहिता वाराणसी में लिखी गई : BHU के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉ. विनोद जायसवाल का कहना है कि दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर वाराणसी में चिकित्सा शिक्षा, सुश्रुत 500 ईसा पूर्व के दिनों से मानी जाती है. यह भारत में चिकित्सा शिक्षा का इतिहास भी है. महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता वाराणसी में उत्पन्न हुई, चिकित्सा शिक्षा में योगदान का एक प्रमाण है, सुश्रुत ने सबसे पहले शव विघटन किया और कई ऑपरेटिंग उपकरणों और सर्जिकल ऑपरेशन का वर्णन किया.

सुश्रुत का कन्नौज में हुआ था जन्म : BHU में चिकित्सा शिक्षा ने 1920 में ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी संकाय के तहत आयुर्वेद विभाग की स्थापना की. दुनिया को आयुवेर्दिक शल्य चिकित्सा का यह ज्ञान काशी के आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने दिया था. आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत कन्नौज में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनारस को बनाया. आचार्य सुश्रुत को शल्य (सर्जरी) चिकित्सा का जनक माना जाता है. काशीराज दिवोदास धन्वंतरि के सात शिष्यों में प्रमुख आचार्य सुश्रुत को फादर आफ प्लास्टिक सर्जरी यानी प्लास्टिक सर्जरी का पितामह भी कहते हैं. उन्हें 2500 वर्ष पहले भी प्लास्टिक सर्जरी एवं इसमें इस्तेमाल होने वाले यंत्रों की जानकारी थी. आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथों में शुमार 'सुश्रुत संहिता' में आपरेशन के मूल सिद्धांतों की जानकारी मिलती है.

सुश्रुत के सर्जिकल टूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुश्रुत संहिता में हर तरह की शल्य क्रिया का जिक्र : रसशास्त्र आयुर्वेद संकाय, बीएचयू के प्रो आनंद चौधरी का कहना है कि सुश्रुत संहिता में हर तरह की शल्य क्रिया के बारे में बताया गया है. अस्सी के दशक में IMS-BHU के डॉ. जीडी सिंघल ने सुश्रुत संहिता व आधुनिक चिकित्सा का तुलनात्मक अध्ययन किया था. उन्होंने भी माना कि सुश्रुत संहिता में उल्लिखित यंत्र व शल्य प्रक्रिया बहुत अच्छी है.

आज लोगों की बदल रही सोच : आयुर्वेद संकाय, बीएचयू शल्य तंत्र विभाग के प्रो. शिवजी गुप्ता का कहना है कि ऑपरेशन क्रिया की उत्पत्ति ही आयुर्वेद से हुई है. 19वीं शताब्दी में पहली बार भारत में प्लास्टिक सर्जरी का पता चलता है. मुगलों, बौद्धों ने देश के पारंपरिक ज्ञान को काफी नुकसान पहुंचाया. अंग्रेज भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति को अपनाकर इस क्षेत्र में काफी आगे निकल गए. कुछ लोग आज भी आयुर्वेद को सिर्फ जड़ी-बूटी की विधा मानते हैं, लेकिन 2020 में सरकार ने जब आयुर्वेद के वैद्यों को भी शल्य यानी ऑपरेशन की स्वीकृति दी और इस दिशा में काम शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर लोगों की सोच भी बदलने लगी.

अब जानिए सुश्रुत के यंत्र और आज के यंत्र के बारे में-

पहले यंत्रों के बारे में ग्राफिक्स देखें...

सुश्रुत के सर्जिकल टूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुश्रुत के सर्जिकल टूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज के समय में यूज होने वाले सर्जिकल टूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सिंहमुख यंत्र: शेर के मुंह जैसा, गहरे घाव, फोड़े से मवाद, रक्त निकालने के लिए इस्तेमाल होता था. अब मॉर्डन साइंस में इसके जैसा Allis Forceps या Artery Forceps दोनों है, जिसकी पकड़ दांतेदार है.

शेर के मुंह जैसा, गहरे घाव, फोड़े से मवाद, रक्त निकालने के लिए इस्तेमाल होता था. अब मॉर्डन साइंस में इसके जैसा Allis Forceps या Artery Forceps दोनों है, जिसकी पकड़ दांतेदार है. कंकमुख यंत्र: बगुले की चोंच जैसा पतला, लंबा. नाक-कान-गले से कांटा, हड्डी का टुकड़ा निकालने के लिये. इसकी जगह आज Crocodile Forceps, Nasal Forceps का यूज बारीक काम के लिए होता है.

बगुले की चोंच जैसा पतला, लंबा. नाक-कान-गले से कांटा, हड्डी का टुकड़ा निकालने के लिये. इसकी जगह आज Crocodile Forceps, Nasal Forceps का यूज बारीक काम के लिए होता है. संदंश यंत्र: चिमटी जैसा, छोटे टांके, ड्रेसिंग, सूई पकड़ने के लिए. आज Thumb Forceps या Dissecting Forceps का इस्तेमाल होता है.

चिमटी जैसा, छोटे टांके, ड्रेसिंग, सूई पकड़ने के लिए. आज Thumb Forceps या Dissecting Forceps का इस्तेमाल होता है. सूची यंत्र: सूई, धागा, घाव टांके के लिए सीधी और घुमावदार दोनों तरह की आज के समय में Surgical Needle, Needle Holder का यूज होता है.

सूई, धागा, घाव टांके के लिए सीधी और घुमावदार दोनों तरह की आज के समय में Surgical Needle, Needle Holder का यूज होता है. शस्त्र: 20 तरह के तेज धार वाले चीरा लगाने, कट करने के लिये. आज Scalpel, Blade No. 11, 15 है.

20 तरह के तेज धार वाले चीरा लगाने, कट करने के लिये. आज Scalpel, Blade No. 11, 15 है. मंडलाग्र शस्त्र: राउंड ब्लेड, आज बायोप्सी में यूज होता है.

राउंड ब्लेड, आज बायोप्सी में यूज होता है. नाड़ी यंत्र: नली जैसी, मूत्र निकालने, एनीमा देने, घाव धोने के लिए. आज Catheter, Cannula, Syringe यूरिन कैथेटर का कांसेप्ट सुश्रुत ने ही दिया.

नली जैसी, मूत्र निकालने, एनीमा देने, घाव धोने के लिए. आज Catheter, Cannula, Syringe यूरिन कैथेटर का कांसेप्ट सुश्रुत ने ही दिया. अस्त्र: आग से दागने वाला उपकरण, ब्लीडिंग रोकने, इंफेक्शन मारने के लिए. वर्तमान समय में इसे Cautery, Electrocautery कहते हैं.

आग से दागने वाला उपकरण, ब्लीडिंग रोकने, इंफेक्शन मारने के लिए. वर्तमान समय में इसे Cautery, Electrocautery कहते हैं. शलाका यंत्र: पतली छड़, आंख की सर्जरी, मोतियाबिंद निकालने के लिए. आज की सर्जरी उपकरण में इसे Cataract Needle, Probe कहा जाता है. सुश्रुत ने 2600 साल पहले मोतियाबिंद की सर्जरी की थी.

पतली छड़, आंख की सर्जरी, मोतियाबिंद निकालने के लिए. आज की सर्जरी उपकरण में इसे Cataract Needle, Probe कहा जाता है. सुश्रुत ने 2600 साल पहले मोतियाबिंद की सर्जरी की थी. स्टेरलाइजेशन: सुश्रुत ने लिखा उपकरण को उबालो, धूप में सुखाओ, तेल में रखो. आज Autoclave का वही बेसिक सिद्धांत है.

सुश्रुत ने लिखा उपकरण को उबालो, धूप में सुखाओ, तेल में रखो. आज Autoclave का वही बेसिक सिद्धांत है. मटेरियल: लोहे, स्टील, लकड़ी, हड्डी से टूल बनाते थे. धातु चुनते थे, सोना आंख के लिए, चांदी नाक के लिए, लोहा जनरल सर्जरी के लिए.

फर्क क्या है: आज टूल्स स्टेनलेस स्टील के हैं. प्रेसिजन मशीन से बनते हैं. सुश्रुत के टूल हाथ से गढ़े जाते थे, पर फंक्शन और एर्गोनॉमिक्स 99% सेम है.

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