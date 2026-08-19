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करनाल से अमेरिका तक एक बेटी ने दिखाया बड़े सपनों का रास्ता, NASA में भारत का प्रतिनिधित्व कर 35 देशों के विद्यार्थियों संग किया ‘मिशन मार्स’ पर काम

अमेरिका स्थित NASA में भारत का प्रतिनिधित्व कर 35 देशों के विद्यार्थियों संग ‘मिशन मार्स’ पर पहुंची करनाल की बेटी यशिका.

Karnal Daughter Yashika
NASA में भारत का प्रतिनिधित्व कर 35 देशों के विद्यार्थियों संग किया ‘मिशन मार्स’ पर यशिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 3:31 PM IST

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करनालः हरियाणा के करनाल की बेटी यशिका ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर न सिर्फ अपने माता-पिता, बल्कि पूरे करनाल और हरियाणा का गौरव बढ़ाया है. 11वीं कक्षा की नॉन-मेडिकल छात्रा यशिका का भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड स्पेस स्कूल के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में चयन हुआ. इसके बाद यशिका ने अमेरिका में 15 दिन बिताए और दुनिया के 35 देशों से पहुंचे विद्यार्थियों के साथ अंतरिक्ष विज्ञान और मंगल ग्रह से जुड़े मिशन पर काम किया. यह अनुभव उसके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में अपने सपनों की पहली बड़ी उड़ान साबित हुआ.

Karnal Daughter Yashika
5 देशों के विद्यार्थियों संग याशिका (ETV Bharat)

NASA के वैज्ञानिकों से मुलाकात, अंतरिक्ष विज्ञान को करीब से समझाः अमेरिका पहुंची यशिका को NASA से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों और अंतरिक्ष विज्ञान को करीब से समझने का अवसर मिला. कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान देते रहे और प्रोजेक्ट से जुड़ी बारीकियां से अवगत कराया गया. यशिका ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण भी किया. अलग-अलग देशों से आए विद्यार्थियों के साथ टीम में काम करते हुए उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और टीमवर्क का अनुभव हासिल किया.

करनाल से अमेरिका तक एक बेटी ने दिखाया बड़े सपनों का रास्ता (ETV Bharat)

‘ग्रीन टीम’ में मिली खास जिम्मेदारी, मंगल ग्रह पर आवास की भूमिकाः यूनाइटेड स्पेस स्कूल में शामिल विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग-अलग टीमों में बांटा गया था. यशिका का चयन ग्रीन टीम में हुआ, जहां उसे सभ्यता और मंगल ग्रह पर मानव आवास से जुड़ी भूमिका मिली. टीम ने मंगल मिशन से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम किया. इस दौरान विद्यार्थियों को यह समझने का मौका मिला कि भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर किस तरह जीवन की संभावनाएं तलाश सकता है और वहां रहने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Karnal Daughter Yashika
NASA में भारत का प्रतिनिधित्व (ETV Bharat)

विज्ञान के साथ संस्कृति का भी संगमः यह कार्यक्रम सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान तक सीमित नहीं था. दुनिया के अलग-अलग देशों से आए विद्यार्थियों ने एक-दूसरे की संस्कृति को भी करीब से जाना. पहले सप्ताह में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों ने अपने-अपने देशों की कहानी, संगीत, नृत्य और खान-पान को प्रस्तुत किया. भारत की ओर से यशिका ने ब्रेड पकौड़ा बनाकर भारतीय स्वाद और संस्कृति की झलक दिखाई. इस दौरान उसने विदेशी विद्यार्थियों के साथ दोस्ती की और भारत की संस्कृति को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर साझा किया.

Karnal Daughter Yashika
35 देशों के विद्यार्थी ‘मिशन मार्स’ पर (ETV Bharat)

कल्पना चावला बनीं प्रेरणा, अब एयरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का सपनाः अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने वाली यशिका के लिए भारत की बेटी और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सबसे बड़ी प्रेरणा हैं. यशिका का सपना भविष्य में एयरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का है. वह चाहती है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देश का नाम रोशन करे और भविष्य में दोबारा अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का हिस्सा बने. कार्यक्रम के अंतिम दिन अंतरिक्ष यात्री स्टीवन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने पहुंचे, जिसे यशिका ने अपने इस यादगार सफर की खास उपलब्धि बताया.

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नासा में यशिका (ETV Bharat)

तीन चरणों की चयन प्रक्रिया पार कर अमेरिका पहुंची यशिकाः यशिका का चयन आसान नहीं था. फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन की मैनेजर डॉ. पारुल ने बताया कि "यह कार्यक्रम वर्ष 1998 से चल रहा है और इसमें 15 से 19 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है. पहले चरण में विद्यार्थियों से निबंध लिखवाया जाता है, जिसके आधार पर स्क्रीनिंग होती है. इसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जिसमें NASA की ओर से भी साक्षात्कार लिया जाता है. चयनित विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी गहन जानकारी दी जाती है और कार्यक्रम के दौरान उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों तथा विशेषज्ञों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है.

Karnal Daughter Yashika
नासा में करनाल की बेटी यशिका (ETV Bharat)

मां बोलीं-बेटी की उपलब्धि पर गर्व, लेकिन मन में सुरक्षा की चिंता भी थीः यशिका की मां नीलम ने कहा कि "बेटी का NASA के कार्यक्रम के लिए चयन होना उनके लिए बेहद गर्व का क्षण है." उन्होंने बताया कि "जब बेटी पहली बार इतने दूर अमेरिका जा रही थी तो एक मां के मन में उसकी सुरक्षा को लेकर स्वाभाविक चिंता थी, लेकिन पूरा सफर शानदार रहा. बेटी ने वहां रहकर बहुत कुछ सीखा और सुरक्षित वापस लौटी, जिससे परिवार की खुशी और भी बढ़ गई."

Karnal Daughter Yashika
35 देशों के विद्यार्थी ‘मिशन मार्स’ पर (ETV Bharat)

अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटीः यशिका के पिता गौरव मेहला ने कहा कि "बेटी ने भारत की तरफ से NASA के कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व कर पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है." उन्होंने कहा कि "यशिका के लिए अमेरिका का यह सफर पूरी तरह नया था. खास बात यह रही कि इससे पहले वह करनाल से बाहर तक नहीं गई थी, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर उसने अमेरिका पहुंचकर भारत का प्रतिनिधित्व किया. 15 दिनों में उसने जो अनुभव और ज्ञान हासिल किया, वह उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा."

करनाल से अमेरिका तक-एक बेटी ने दिखाया बड़े सपनों का रास्ताः यशिका की यह उपलब्धि सिर्फ एक छात्रा की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े सपने देखते हैं. करनाल की धरती ने एक बार फिर साबित किया है कि यहां की बेटियां भी आसमान की सीमाओं से आगे जाने का हौसला रखती हैं. कल्पना चावला की धरती से निकली यशिका अब अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में अपने सपनों को पंख दे रही है.

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