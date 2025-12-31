1 जनवरी से हिमाचल में बदल जाएंगे ये नियम, राशन डिपो, पेंशन से लेकर स्कूलों में बदलेंगे ये रूल
1 जनवरी से हिमाचल में कुछ नियमों में में बदलाव होगा. आइए जानते हैं कौन कौन से नियमों में बदलाव होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 2:07 PM IST
शिमला: कल नए साल के कैलेंडर की एक तारीख पलटेगी, लेकिन हिमाचल में ये बदलाव सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं रहेगा. पहाड़ों की वादियों पर एक नई उम्मीद, नए फैसले और नए प्रयोग भी दस्तक देंगे. कहीं योजनाओं की नई शुरुआत होगी, कहीं नियमों में परिवर्तन आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेगा, नए साल की यह पहली तारीख हिमाचल के लिए सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि बदलाव की एक नई कहानी की शुरुआत बनकर सामने आएगी.
मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि नए साल में नए अकादमिक सत्र से प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. छात्रों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
डिपुओं में मिलेगी राहत
प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों उपभोक्ताओं को बैकलॉग कोटे से राशन नहीं मिलेगा. जैसे किसी कारण से कोई उपभोक्ता नवंबर माह का राशन नहीं लेता है तो दिसंबर में उसे पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा. पहले उपभोक्ता पिछले महीनों का राशन बैकलॉग कोटा से ले सकते थे, लेकिन सरकारी स्तर पर राशन के टेंडर में कोई देरी होती है और राशन डिपो में उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो ही बैकलॉग कोटा से राशन मिलेगा. बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रदेश सरकार ने नए साल के लिए डिपुओं के माध्यम से दिए जा रहे सरसों तेल के रेट अप्रूव किए हैं. जिससे डिपुओं में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल 7 रुपए सस्ता मिलेगा. इससे प्रदेश 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
eKYC कराने पर खाते में आएगी पेंशन
प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने वाले वाले 8 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए eKYC जरुरी की गई है, लेकिन प्रदेश में अभी एक लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपनी eKYC नहीं करवाई है, जिससे इन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है. अब नए साल में eKYC कराने पर ही लाभार्थियों के खाते में तीन महीने की पेंशन पड़ेगी.
गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
प्रदेश में हर महीने की की पहली तारीख रसोई गैस (LPG) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है.से में नए साल में रसोई गैस सहित कमर्शिलय गैस सिलेंडर रेट की गई कीमत लागू हो सकती है.
हिम कार्ड और हिम बस प्लस कार्ड लागू
हिमाचल में HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को लिए अब हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड अनिवार्य होगा. HRTC की बसों में रोजाना निःशुल्क और सस्ते सफर करने वाले यात्रियों को इन नए साल में इन कार्डों को दिखाने पर ही सुविधा का लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें: यहां देखें 2026 का सरकारी कैलेंडर, कब आएगा कौन सा त्यौहार, रविवार को आएंगे ये फेस्टिवल