1 जनवरी से हिमाचल में बदल जाएंगे ये नियम, राशन डिपो, पेंशन से लेकर स्कूलों में बदलेंगे ये रूल

शिमला: कल नए साल के कैलेंडर की एक तारीख पलटेगी, लेकिन हिमाचल में ये बदलाव सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं रहेगा. पहाड़ों की वादियों पर एक नई उम्मीद, नए फैसले और नए प्रयोग भी दस्तक देंगे. कहीं योजनाओं की नई शुरुआत होगी, कहीं नियमों में परिवर्तन आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेगा, नए साल की यह पहली तारीख हिमाचल के लिए सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि बदलाव की एक नई कहानी की शुरुआत बनकर सामने आएगी.

मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि नए साल में नए अकादमिक सत्र से प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. छात्रों को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

डिपुओं में मिलेगी राहत

प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों उपभोक्ताओं को बैकलॉग कोटे से राशन नहीं मिलेगा. जैसे किसी कारण से कोई उपभोक्ता नवंबर माह का राशन नहीं लेता है तो दिसंबर में उसे पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा. पहले उपभोक्ता पिछले महीनों का राशन बैकलॉग कोटा से ले सकते थे, लेकिन सरकारी स्तर पर राशन के टेंडर में कोई देरी होती है और राशन डिपो में उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो ही बैकलॉग कोटा से राशन मिलेगा. बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रदेश सरकार ने नए साल के लिए डिपुओं के माध्यम से दिए जा रहे सरसों तेल के रेट अप्रूव किए हैं. जिससे डिपुओं में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल 7 रुपए सस्ता मिलेगा. इससे प्रदेश 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

eKYC कराने पर खाते में आएगी पेंशन