बंदूक से राखी तक का सफर: नारायणपुर में पूर्व महिला माओवादियों ने DRG जवानों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र
कभी जंगल में आमने-सामने थे पुलिस और माओवादी, आज भाई-बहन के रिश्ते में बंधे. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 28, 2026 at 7:22 PM IST
नारायणपुर: बस्तर के जंगलों में कभी जिन हाथों में बंदूकें हुआ करती थीं, उन्हीं हाथों ने जब रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस और DRG के जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, तो नारायणपुर में रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा गया.
सरेंडर महिला नक्सलियों ने डीआरजी जवानों को बांधी राखी
नारायणपुर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल IPS की पहल पर DRG एरिना भवन में रक्षाबंधन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में आत्मसमर्पित और पुनर्वासित पूर्व महिला माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों और DRG जवानों को राखी बांधी. जवानों ने भी इन पूर्व महिला माओवादियों को बहन का सम्मान देते हुए उनकी रक्षा का वचन दिया और उपहार भेंट किए.
एसपी ने कहा कि त्योहार हमेशा शांति का प्रतीक होते हैं. यदि लोग एक साथ मिलकर त्योहार मना रहे हैं, तो यह क्षेत्र में शांति और विश्वास का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित और पुनर्वासित कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इससे पहले इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया था. अब मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें सामान्य जीवन जीने और त्योहार मनाने का अवसर मिल रहा है.एसपी ने कहा कि आने वाले समय में भी इसी तरह सभी त्योहार मिल-जुलकर मनाने का उद्देश्य है.
रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के द्वारा डीआरजी के जवानों और पुलिस को राखी बांधी गई है. यह इस बात का संदेश है कि यहां सभी लोग शांति से रह रहे हैं. पुराना दौर खत्म हो चुका है. सभी त्यौहार हंसी खुशी मना रहे हैं. कोई भी त्यौहार शांति और खुशी का प्रतीक होता है. हमारा उद्देश्य भी यही है कि जब हम त्यौहार मना रहे हैं, इसका मतलब शांति है. हम आगे भी ऐसे ही मिलकर त्यौहार मनाएंगे. सभी पुनर्वासित महिलाओं ने पहली बार ये त्यौहार मनाया है. सभी ने बताया कि वह बहुत खुश हैं और आगे भी ऐसे ही त्यौहार मनाते रहेंगे- संदीप पटेल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
सरेंडर महिला नक्सलियों ने जताई खुशी
आत्मसमर्पित पूर्व महिला माओवादी फुलमति कश्यप ने बताया कि वह पहले माओवादी संगठन के माड़ डिवीजन की प्रेस टीम की सदस्य के तौर पर कुतुल क्षेत्र में रहती थीं. आत्मसमर्पण के बाद से लगातार विभिन्न त्योहारों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, जबकि पहले इस तरह त्योहार मनाने का मौका नहीं मिला था. वहीं आत्मसमर्पित महिला नक्सली आरती सलाम ने बताया कि जंगल में कभी ऐसा त्यौहार नहीं मनाया.
पहले कभी राखी का त्यौहार नहीं मनाए. पहली बार राखी मना रहे हैं. छोटे भाई, पुलिस वालों को राखी बांधे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है-फूलमति कश्यप, आत्मसर्पित महिला नक्सली
मैंने 2000 से 2016 तक नक्सल संगठन में रही. बच्चों को पढ़ाती थी. जंगल में बहुत परेशानी होती थी. 2024 में सरेंडर किया. पहले कभी जंगल में त्यौहार नहीं मनाया था. अब अच्छे से राखी का त्यौहार मना रहे हैं. भाइयों को राखी बांधे हैं. हमको बहुत अच्छा लगा. हम अच्छे से रहते हैं-आरती सलाम, आत्मसर्पित महिला नक्सली
जवानों ने बताया कि एक समय जंगल में ऑपरेशन के दौरान इन्हीं माओवादी समूहों की ओर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग होती थी. परिस्थितियों में जवानों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन आज उन्हीं पूर्व महिला माओवादियों को बहन के रूप में सामने देखकर जवानों ने इसे वर्षों के संघर्ष के बाद आए बदलाव का परिणाम बताया.
जवानों के मुताबिक, जंगलों में की गई मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम यही है कि जो लोग कभी हथियार लेकर सामने थे, वे आज समाज की मुख्यधारा में लौटकर भाई-बहन के रिश्ते में जुड़ रहे हैं.
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सरेंडर कर कोई नक्सली राखी बांधेगा. हमारी मेहनत है. गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया. ग्रामीणों को बताया कि नक्सलवाद से बाहर निकलो. बच्चों को उनके संगठन में मत भेजो. हथियार छोड़कर बिना हथियार के लड़ना चाहिए. ये सभी ग्रामीणों को बताते थे. उनको ये भी बताया कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ. आज हम खुश हैं. पुनर्वासित बहनों ने बताया कि वो लोग बहुत खुश हैं. आजाद जिंदगी जी रहे हैं. जंगल में ऐसा नहीं होता था- राजमन गावड़े, DRG जवान
आज आत्मसमर्पित नक्सली बहनों ने राखी बांधा है. हम खुश हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है. पहली बार वो राखी का त्यौहार मना रहे हैं-डीआरजी जवान
पहले नक्सल संगठन में 17 साल था. 2025 में सरेंडर किया था. रक्षाबंधन त्यौहार अच्छे से मनाया गया. यहां आने पर बहुत खुशी हुई. नक्सल संगठन में कभी भी ऐसा त्यौहार नहीं मनाया जाता था. जंगल में त्यौहार मनाने के लिए मना किया जाता था- संतोष बदरू, पूर्व नक्सली, अब डीआरजी जवान
बंदूक से राखी तक बदलते बस्तर की तस्वीर बंदूक से राखी तक का यह सफर सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है. नारायणपुर में रक्षाबंधन के इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि हिंसा से मुख्यधारा की ओर लौटना सिर्फ हथियार छोड़ना नहीं, बल्कि रिश्तों, विश्वास और सामान्य जीवन को दोबारा हासिल करना भी है. राखी के इस धागे में आज सिर्फ भाई-बहन का रिश्ता नहीं बंधा बल्कि बंधा है एक संदेश कि जहां कभी बंदूकों की आवाज गूंजती थी, वहां अब त्योहारों की खुशियां भी गूंज सकती हैं.