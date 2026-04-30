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अबूझमाड़ के जंगल में नरक थी जिंदगी, कैसे पुनर्वासित नक्सलियों को मिल रही जिंदगी की नई 'राह'

अबूझमाड़ के जंगलों से निकलकर कार की स्टेयरिंग तक पहुंचे पूर्व नक्सलियों के हाथ, नई जिंदगी की शुरुआत. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

Skills Training Classes at Narayanpur Livelihood College
नारायणपुर लाइवलीहुड कॉलेज में हुनर की क्लास (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: जिन हाथों में कभी बंदूक थी, उन हाथों में अब ट्रैक्टर और कार की स्टेयरिंग है. नारायणपुर के लाइवलीहुड कॉलेज और पुनर्वास केंद्र में पुनर्वासित माओवादी अब ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेकर नई जिंदगी की राह बना रहे हैं.

पुनर्वासित महिला नक्सली सीख रही ड्राइविंग

खास बात यह है कि इस पहल में पुनर्वासित महिला माओवादियों की भागीदारी महत्वूपर्ण है. वे भी ड्राइविंग सीख रही हैं और भविष्य में खेती-किसानी के लिए किसी पर निर्भर न रहकर खुद अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प ले रही हैं.

बदलते अबूझमाड़ की तस्वीर (ETV BHARAT)
ट्रैक्टर सीखने से खेती बाड़ी करने में मदद मिलेगी-रीना लेकाम, पूर्व नक्सली
एंबुलेंस चलाने का मौका मिलेगा तो एंबुलेंस भी चलाएंगे और लोगों की जान बचाएंगे-मनाया पोडियाम, पूर्व नक्सली
मैं ड्राइविंग सीख रही हूं. मेरे लिए काम आएगा- सुधि हलामी, पूर्व नक्सली
ड्राइविंग सीखकर टैक्सी भी चला सकते हैं. जंगल में रहते तो कहां सीख पाते-रैजू राम सलाम, पूर्व नक्सली
मौका मिलेगा तो टैक्सी या ट्रैक्टर चला लूंगा, ना मिले तो खेती बाड़ी करुंगा-लालू वेंजाम, पूर्व नक्सली

पूर्व नक्सलियों ने बताया जंगल में कैसा था जीवन

पूर्व नक्सलियों का कहना है कि पहले उनका जीवन बेहद कठिन था. जंगलों में भटकना, भूखे-प्यासे रहना, पुलिस मुठभेड़ों का डर और अनिश्चित भविष्य उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद अब उन्हें एक नई दिशा मिली है. वे कहते हैं कि अब वे एंबुलेंस चलाकर लोगों की जान बचाना चाहते हैं या अपने गांव लौटकर खेती-किसानी के जरिए सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं.

From Guns to Change
मुख्यमंत्री कौशल विकास के तहत सरेंडर नक्सलियों को सिखाया जा रहा ड्राइविंग (ETV Bharat Chhattisgarh)
जंगल में खाने पीने की समस्या रहती थी-रीना लेकाम, पूर्व नक्सली
जंगल में बारिश में ज्यादा समस्या होती है. सामान ढोकर जाना पड़ता था- मनाया पोडियाम, पूर्व नक्सली
जंगल घूमना, जंगल में डेरा डालना, राशन की समस्या, बीमार होने पर इलाज नहीं मिलता था-लालू वेंजाम, पूर्व नक्सली
जंगल में पहाड़ चढ़ना पड़ता था. पानी लेने बहुत दूर जाते थे, फिर खाना बनाते थे. सुधि हलामी, पूर्व नक्सली

पुनर्वासित नक्सिलयों ने बताया कि किसी ने दबाव में आकर तो किसी ने डर की वजह से नक्सल संगठन ज्वाइन किया.

मैं खुद नक्सल संगठन में गई थी. सभी नक्सल संगठन में जा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि नक्सली बनूंगी.- सुधि हलामी
नक्सल संगठन में एसी मेंबर था. साल 2005 में सलवा जुडूम के डर से नक्सल संगठन में गया था. कुछ दिन खुद बचकर वापस आने का लक्ष्य था, लेकिन करीब सात-आठ साल रहा- लालू वेंजाम , पूर्व नक्सली

पुनर्वासित नक्सलियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है. जहां पहले डर, अस्थिरता और हिंसा थी, वहीं अब आत्मविश्वास, उम्मीद और सम्मानजनक जीवन जीने की चाह नजर आ रही है.

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बंदूक से बदलाव
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