दोस्तों के तानों से 7 गोल्ड मेडल तक, श्वेता गुप्ता की प्रेरणादायक सफलता
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में उन्हें एक साथ 7 स्वर्ण पदकों से 15 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:23 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ की रहने वाली श्वेता गुप्ता ने वह मुकाम हासिल किया है, जो इस वर्ष लखनऊ के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र-छात्रा को नहीं मिला. भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में उन्हें एक साथ 7 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल 15 जुलाई को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में उन्हें ये सभी स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी.
इस वर्ष लखनऊ में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU), ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के दीक्षांत समारोह भी आयोजित हुए, लेकिन किसी भी छात्र-छात्रा को एक साथ सात स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव नहीं मिला. ऐसे में श्वेता गुप्ता की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.
समाजशास्त्र से कथक तक का सफर
ईटीवी भारत से बातचीत में श्वेता गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पहले समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) से स्नातक किया. इसके बाद वर्ष 2019 में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में एम.पी.ए. (कथक) में प्रवेश लिया. उन्होंने कहा कि बचपन से ही नृत्य के प्रति उनका विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने कथक को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया.
श्वेता ने बताया कि उन्होंने केवल प्रैक्टिकल पर ही नहीं, बल्कि थ्योरी पर भी बराबर मेहनत की. विश्वविद्यालय में नियमित अभ्यास करने के साथ घर पर घंटों पढ़ाई करती थीं. इसी निरंतर मेहनत का परिणाम है कि उन्हें एक साथ सात स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से उनके माता-पिता, रिश्तेदार और मित्र बेहद खुश हैं.
कभी उड़ाया गया मजाक, आज वही लोग कर रहे तारीफ
श्वेता ने बताया कि जब उन्होंने कथक कोर्स में दाखिला लिया था, तब कई लोग कहते थे कि यह ऐसा कोर्स है जिसमें भविष्य नहीं है. शुरुआत में रिश्तेदारों ने उनका मजाक भी उड़ाया और ताने दिए. हालांकि उनके माता-पिता ने हमेशा उनका साथ दिया. आज वही लोग उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की सोच में आया यह बदलाव उन्हें बेहद अच्छा लगता है.
परिवार का कला से कोई संबंध नहीं
श्वेता ने बताया कि उनके परिवार में दूर-दूर तक किसी का संगीत, कथक, नृत्य या नाटक से कोई संबंध नहीं रहा. इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में अवसर मिला तो वह उन बच्चों को कथक सिखाना चाहेंगी, जिनके भीतर सीखने की इच्छा है, लेकिन सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते.
उन्होंने कहा कि यदि नौकरी करेंगी तो कथक के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाएंगी और इस कला को आधुनिक स्वरूप के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी.
लखनऊ घराने की परंपरा में सीखा कथक
श्वेता ने बताया कि उन्होंने लखनऊ घराने की परंपराओं के अनुसार कथक का प्रशिक्षण लिया और उसी शैली में परीक्षा भी दी. हालांकि उनका लखनऊ घराने से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है.
उन्होंने कहा कि कथक की विभिन्न घरानों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं और लखनऊ घराना अपनी नज़ाकत, भाव-भंगिमा और प्रस्तुति के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है.
जिंदगी का पहला गोल्ड मेडल, वह भी सात एक साथ
श्वेता ने कहा कि यह उनके जीवन का पहला स्वर्ण पदक है और एक साथ सात स्वर्ण पदक मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.
उन्होंने विश्वविद्यालय की भी सराहना करते हुए कहा कि यहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है.
उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में उनके साथ पढ़ने वाले कई छात्र प्रैक्टिकल में उनसे बेहतर थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत (थ्योरी) पर भी बराबर मेहनत की, जिसकी बदौलत उन्हें उत्कृष्ट अंक प्राप्त हुए.
15 जुलाई को होगा भव्य दीक्षांत समारोह
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई 2026 को अपराह्न तीन बजे विश्वविद्यालय के कलामंडपम प्रेक्षागृह में आयोजित होगा. समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी.
पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित कुमार बोस मुख्य अतिथि होंगे, जबकि प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
समारोह में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए कुल 48 पदक प्रदान किए जाएंगे. इनमें 30 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं. विश्वविद्यालय के अनुसार एम.पी.ए. (कथक) की छात्रा श्वेता गुप्ता को इस वर्ष का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा. साथ ही तीन शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी दी जाएगी.
पारंपरिक खेलों और सामाजिक गतिविधियों पर भी रहा जोर
दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच रस्साकशी, दौड़, खो-खो, कबड्डी, लंगड़ी टांग और नींबू-चम्मच दौड़ जैसी पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. वहीं निबंध लेखन, काव्य लेखन, भाषण, चित्रकला और लोकनृत्य जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को भी मंच दिया गया.
विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए ग्राम कठिंगरा, बेलवा, शक्करखेड़ा, बरगदताला (काकोरी), मलिहाबाद और सरोसा भरोसा के विद्यालयों में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.
"मेरी माँ" विषय पर काव्य, निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं विशेष आकर्षण रहीं. इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा मां-बेटी सम्मेलन का आयोजन तथा चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को 100 आंगनबाड़ी किट भी वितरित की जाएंगी.