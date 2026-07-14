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दोस्तों के तानों से 7 गोल्ड मेडल तक, श्वेता गुप्ता की प्रेरणादायक सफलता

7 गोल्ड मेडल जीतने वाली श्वेता गुप्ता का प्रेरणादायक सफर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ की रहने वाली श्वेता गुप्ता ने वह मुकाम हासिल किया है, जो इस वर्ष लखनऊ के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र-छात्रा को नहीं मिला. भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में उन्हें एक साथ 7 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल 15 जुलाई को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में उन्हें ये सभी स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी.

7 गोल्ड मेडल जीतने वाली श्वेता गुप्ता का प्रेरणादायक सफर. (ईटीवी भारत)

इस वर्ष लखनऊ में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU), ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के दीक्षांत समारोह भी आयोजित हुए, लेकिन किसी भी छात्र-छात्रा को एक साथ सात स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव नहीं मिला. ऐसे में श्वेता गुप्ता की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

समाजशास्त्र से कथक तक का सफर

ईटीवी भारत से बातचीत में श्वेता गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पहले समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) से स्नातक किया. इसके बाद वर्ष 2019 में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में एम.पी.ए. (कथक) में प्रवेश लिया. उन्होंने कहा कि बचपन से ही नृत्य के प्रति उनका विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने कथक को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया.

7 गोल्ड मेडल जीतने वाली श्वेता गुप्ता का प्रेरणादायक सफर. (ईटीवी भारत)

श्वेता ने बताया कि उन्होंने केवल प्रैक्टिकल पर ही नहीं, बल्कि थ्योरी पर भी बराबर मेहनत की. विश्वविद्यालय में नियमित अभ्यास करने के साथ घर पर घंटों पढ़ाई करती थीं. इसी निरंतर मेहनत का परिणाम है कि उन्हें एक साथ सात स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से उनके माता-पिता, रिश्तेदार और मित्र बेहद खुश हैं.

कभी उड़ाया गया मजाक, आज वही लोग कर रहे तारीफ

श्वेता ने बताया कि जब उन्होंने कथक कोर्स में दाखिला लिया था, तब कई लोग कहते थे कि यह ऐसा कोर्स है जिसमें भविष्य नहीं है. शुरुआत में रिश्तेदारों ने उनका मजाक भी उड़ाया और ताने दिए. हालांकि उनके माता-पिता ने हमेशा उनका साथ दिया. आज वही लोग उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की सोच में आया यह बदलाव उन्हें बेहद अच्छा लगता है.

परिवार का कला से कोई संबंध नहीं

श्वेता ने बताया कि उनके परिवार में दूर-दूर तक किसी का संगीत, कथक, नृत्य या नाटक से कोई संबंध नहीं रहा. इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में अवसर मिला तो वह उन बच्चों को कथक सिखाना चाहेंगी, जिनके भीतर सीखने की इच्छा है, लेकिन सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते.

उन्होंने कहा कि यदि नौकरी करेंगी तो कथक के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाएंगी और इस कला को आधुनिक स्वरूप के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी.