खेती से क्लास रूम तक: यूपी के सशक्तिकरण का 'बजट ब्लूप्रिंट'

बजट में UP की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है.

UTTAR PRADESH BUDGET BLUEPRINT
यूनियन बजट में बजट में UP की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर फोकस. (ETTV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े स्तंभों—कृषि (अन्नदाता) और शिक्षा (युवा शक्ति)—पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. राज्य की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है.

कृषि क्षेत्र: 'स्मार्ट फार्मिंग' और बाजार का विस्तार: उत्तर प्रदेश, जो भारत का 'अन्न भंडार' है, उसके लिए बजट में ₹45,000 करोड़ से अधिक के विशेष प्रावधानों का संकेत है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): बजट में घोषणा की गई है कि यूपी के 1.5 करोड़ किसानों को डिजिटल खेती से जोड़ा जाएगा. इसके तहत 'किसान क्रेडिट कार्ड' और 'फसल बीमा' की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी.

तिलहन और दालों पर मिशन: उत्तर प्रदेश को दालों और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष क्लस्टर विकसित किए जाएंगे. बुंदेलखंड क्षेत्र को 'पल्स हब' के रूप में विकसित करने के लिए ₹2,500 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.

नेचुरल फार्मिंग (प्राकृतिक खेती): गंगा के किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख नए किसानों को सहायता दी जाएगी. इसके लिए राज्य में 'बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर' स्थापित किए जाएंगे.

कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स: पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बागवानी उत्पादों (आम, आंवला) को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने के लिए 50 नए 'एग्रो-प्रोसेसिंग जोन' और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने का प्रावधान है.

शिक्षा क्षेत्र: डिग्री से लेकर स्किल तक का सफर

उत्तर प्रदेश के विशाल युवा संसाधन को 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' में बदलने के लिए बजट में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं.

उच्च शिक्षा ऋण में छूट: बजट 2026 में घोषित नई 'विद्या लक्ष्मी' विस्तार योजना के तहत, यूपी के छात्रों को ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में 3.5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.

स्किल इंडिया डिजिटल (SID): राज्य के 10 प्रमुख शहरों (वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ आदि) में 'इंडस्ट्री-4.0' ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, जहाँ AI, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी.

पीएम श्री स्कूल (PM SHRI Schools): उत्तर प्रदेश के 1,000 से अधिक स्कूलों को आधुनिक प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम से लैस करने के लिए ₹3,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.

अनुसंधान और नवाचार (Anusandhan Fund): यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों को 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (NRF) के तहत बड़े अनुदान दिए जाएंगे ताकि वे ग्लोबल रैंकिंग में सुधार कर सकें.

बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीक से जोड़कर उनकी आय दोगुनी करने और युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल प्रदान करने का एक सशक्त प्रयास है. यह बजट केवल आवंटन नहीं, बल्कि ग्रामीण और शैक्षिक सशक्तिकरण का एक दस्तावेज है.

