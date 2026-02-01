ETV Bharat / state

खेती से क्लास रूम तक: यूपी के सशक्तिकरण का 'बजट ब्लूप्रिंट'

यूनियन बजट में बजट में UP की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर फोकस. ( ETTV Bharat )

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े स्तंभों—कृषि (अन्नदाता) और शिक्षा (युवा शक्ति)—पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. राज्य की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है.

कृषि क्षेत्र: 'स्मार्ट फार्मिंग' और बाजार का विस्तार: उत्तर प्रदेश, जो भारत का 'अन्न भंडार' है, उसके लिए बजट में ₹45,000 करोड़ से अधिक के विशेष प्रावधानों का संकेत है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): बजट में घोषणा की गई है कि यूपी के 1.5 करोड़ किसानों को डिजिटल खेती से जोड़ा जाएगा. इसके तहत 'किसान क्रेडिट कार्ड' और 'फसल बीमा' की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी.

तिलहन और दालों पर मिशन: उत्तर प्रदेश को दालों और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष क्लस्टर विकसित किए जाएंगे. बुंदेलखंड क्षेत्र को 'पल्स हब' के रूप में विकसित करने के लिए ₹2,500 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.

नेचुरल फार्मिंग (प्राकृतिक खेती): गंगा के किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख नए किसानों को सहायता दी जाएगी. इसके लिए राज्य में 'बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर' स्थापित किए जाएंगे.

कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स: पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बागवानी उत्पादों (आम, आंवला) को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने के लिए 50 नए 'एग्रो-प्रोसेसिंग जोन' और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने का प्रावधान है.

शिक्षा क्षेत्र: डिग्री से लेकर स्किल तक का सफर