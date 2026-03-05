50 में एक्सपोर्ट बिजनेस, 60 में खेल चैंपियन, अब 70 में मैराथन दौड़ेंगी मधु सिंह, प्रेरणादायक है इनका सफर
जिस उम्र में लोग दादी-नानी की जिम्मेदारी निभाते हैं, उस उम्र में मधु सिंह व्यवसाय के से लेकर क्रॉसफिट सब में हाथ आजमा रही हैं.
Published : March 5, 2026 at 1:48 PM IST
By- DHANANJAY VERMA
नई दिल्ली: आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा 'एज इज जस्ट ए नंबर'. मधु सिंह पर यह कहावत बिलकुल सटीक बैठती है. जिस उम्र में लोग अपने रिटायरमेंट की योजना बनाते हुए, उस उम्र में मधु बिजनेस से लेकर खेल जगत में अपना परचम लहरा रही हैं. बुलंदशहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मधु सिंह की कहानी उस महिला के लिए मिसाल है जो अपने सपनों को चूल्हे-चौके या उम्र की एक दहलीज पर छोड़ देती हैं. ईटीवी भारत ने उनसे बाचतीत कर उनके सफर को जाना.
फौजी घराने से उद्यमिता का सफर: मधु सिंह ने बताया कि उनका जन्म बुलंदशहर में एक फौजी परिवार में हुआ. शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें आगरा विश्वविद्यालय से एमएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी तक पहुंचाया. 1979 में एक आर्मी ऑफिसर से शादी के बाद, उन्होंने दशकों तक उन्होंने एक कुशल 'होममेकर' की भूमिका निभाई. लेकिन उनके भीतर अपनी एक अलग पहचान बनाने की तड़प हमेशा बनी रही.
विदेश में दिलाई भारतीय हस्तशिल्प को पहचान: असली बदलाव तब आया जब उनके पति कर्नल जगबीर सिंह रिटायर हो गए. 50 साल की उम्र में, जब लोग आराम खोजते हैं तब मधु ने 'Harness India' के जरिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखा. बिना किसी बाहरी इन्वेस्टर के मधु सिंह ने मॉरीशस व दक्षिण अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प को पहचान दिलाई. उन्होंने न सिर्फ व्यापार किया, बल्कि रुड़की व अन्य क्षेत्रों की दर्जनों महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया.
60 की उम्र में क्रॉसफिट चैंपियन: मधु सिंह की सबसे हैरान कर देने वाली उपलब्धि स्पोर्ट्स में है. उन्होंने 40 वर्ष की आयु में गोल्फ खेलना शुरू किया और 2013 में ऑल इंडिया 7वीं आर्मी लेडीज ओपन खिताब जीता. इसके बाद 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्रॉसफिट अपनाया और क्रॉसफिट ओपन में अपनी आयु वर्ग में भारत में प्रथम और एशिया में 5वीं रैंक हासिल की. वह कहती हैं, "बचपन में जब आंख खुलती थी, तो पिता को शीर्षासन करते देखती थी. वहीं से प्रेरणा मिली कि शरीर ठीक है तो सब ठीक है. अब वह 70 साल की हो रही हैं और 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर वह मानेसर में मैराथन में भी दौड़ने जा रही हैं.
एजुकेशनल सोसाइटी से लाया बदलाव: मधु सिंह ने बताया कि उन्होंने 'परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी' की स्थापना वर्ष 2000 में बुलंदशहर (अनूपशहर) में ग्रामीण बेटियों को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की. शुरुआत कुछ छात्राओं से हुई, लेकिन आज संस्था ने हजारों बालिकाओं को निःशुल्क या रियायती शिक्षा, यूनिफॉर्म, पुस्तकों व पोषण सहायता के साथ मुख्यधारा से जोड़ा है. संस्था ने PPES गर्ल्स स्कूल के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण, व्यावसायिक कौशल, खेल व व्यक्तित्व विकास को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया. पिछले दो दशकों में 2000 से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स व रोजगार की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं. महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, सिलाई-कढ़ाई, उद्यमिता व वित्तीय साक्षरता से जोड़ा गया है. स्वास्थ्य शिविर, सामुदायिक जागरूकता अभियान व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जरिए संस्था ने सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव रखी.
वेंचर को मिले कई अवार्ड: घूमने की शौकीन मधु सिंह ने बताया कि जब वह न्यूयॉर्क में सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट देखा तो उन्हें लगा कि भारत में भी इसकी जरूरत है. इसी सोच से 'पर्च रेजिडेंसेज' का जन्म हुआ. उनके इस वेंचर को कई बड़े प्लेटफॉर्म्स से 'एक्सीलेंस अवार्ड' भी मिल चुके हैं.
मधु सिंह ने बताये सफलता के ये मंत्र-
- हेल्थ ही वेल्थ है: अगर आपकी सेहत साथ दे रही है, तो आप किसी भी उम्र में सफलता का शिखर छू सकते हैं.
- अनुशासन व जुनून: बिजनेस हो या खेल, बिना अनुशासन के सफलता स्थायी नहीं होती.
- सीखने की कोई उम्र नहीं: 40 में गोल्फ, 50 में बिजनेस व 60 में क्रॉसफिट - सीखने का जज्बा कभी कम न होने दें.
महिलाओं के लिए संदेश: महिला दिवस के अवसर पर मधु सिंह देश की करोड़ों गृहिणियों व युवाओं को एक ही बात कहती हैं की अगर आपमें कोई हुनर और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कभी भी हिचकिचाइये मत. जुनून व अनुशासन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है. मधु सिंह का सफर यह साबित करता है कि अगर महिला ठान ले तो वह घर की चारदीवारी से लेकर खेल के मैदान व अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सभी जगह सफलता के झंडे गाड़ सकती है.
