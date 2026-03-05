ETV Bharat / state

50 में एक्सपोर्ट बिजनेस, 60 में खेल चैंपियन, अब 70 में मैराथन दौड़ेंगी मधु सिंह, प्रेरणादायक है इनका सफर

By- DHANANJAY VERMA

नई दिल्ली: आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा 'एज इज जस्ट ए नंबर'. मधु सिंह पर यह कहावत बिलकुल सटीक बैठती है. जिस उम्र में लोग अपने रिटायरमेंट की योजना बनाते हुए, उस उम्र में मधु बिजनेस से लेकर खेल जगत में अपना परचम लहरा रही हैं. बुलंदशहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मधु सिंह की कहानी उस महिला के लिए मिसाल है जो अपने सपनों को चूल्हे-चौके या उम्र की एक दहलीज पर छोड़ देती हैं. ईटीवी भारत ने उनसे बाचतीत कर उनके सफर को जाना.

फौजी घराने से उद्यमिता का सफर: मधु सिंह ने बताया कि उनका जन्म बुलंदशहर में एक फौजी परिवार में हुआ. शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें आगरा विश्वविद्यालय से एमएससी और दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी तक पहुंचाया. 1979 में एक आर्मी ऑफिसर से शादी के बाद, उन्होंने दशकों तक उन्होंने एक कुशल 'होममेकर' की भूमिका निभाई. लेकिन उनके भीतर अपनी एक अलग पहचान बनाने की तड़प हमेशा बनी रही.

जानिए मधु सिंह का सफर (ETV Bharat)

विदेश में दिलाई भारतीय हस्तशिल्प को पहचान: असली बदलाव तब आया जब उनके पति कर्नल जगबीर सिंह रिटायर हो गए. 50 साल की उम्र में, जब लोग आराम खोजते हैं तब मधु ने 'Harness India' के जरिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखा. बिना किसी बाहरी इन्वेस्टर के मधु सिंह ने मॉरीशस व दक्षिण अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प को पहचान दिलाई. उन्होंने न सिर्फ व्यापार किया, बल्कि रुड़की व अन्य क्षेत्रों की दर्जनों महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया.

60 की उम्र में क्रॉसफिट चैंपियन: मधु सिंह की सबसे हैरान कर देने वाली उपलब्धि स्पोर्ट्स में है. उन्होंने 40 वर्ष की आयु में गोल्फ खेलना शुरू किया और 2013 में ऑल इंडिया 7वीं आर्मी लेडीज ओपन खिताब जीता. इसके बाद 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्रॉसफिट अपनाया और क्रॉसफिट ओपन में अपनी आयु वर्ग में भारत में प्रथम और एशिया में 5वीं रैंक हासिल की. वह कहती हैं, "बचपन में जब आंख खुलती थी, तो पिता को शीर्षासन करते देखती थी. वहीं से प्रेरणा मिली कि शरीर ठीक है तो सब ठीक है. अब वह 70 साल की हो रही हैं और 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर वह मानेसर में मैराथन में भी दौड़ने जा रही हैं.