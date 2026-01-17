ETV Bharat / state

डेनिम वेस्ट से डेली यूज प्रोडक्ट तक, ट्रिपल आर मॉडल पर काम कर रहे युवा स्टार्टअप्स

जयपुर : पर्यावरण संकट और बढ़ते औद्योगिक कचरे के बीच अब युवा स्टार्टअप्स समाधान की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं. रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल (ट्रिपल आर) के सिद्धांत को अपनाते युवा स्टार्टअप न केवल वेस्ट को उपयोगी सामग्री में बदल रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और ग्रीन इकॉनोमी की मजबूत नींव भी रख रहे हैं. खासकर टेक्सटाइल वेस्ट से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को थामने के लिए उदयपुर के युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज से पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्यमिता के नए अवसर खोले हैं. राजस्थान में युवा स्टार्टअप्स की ओर से विकसित हो रहे नवाचार और नई सोच की झलक शिक्षा संकुल में देखने को मिली, जहां उच्च शिक्षा विभाग की पहल पर छात्रों, शिक्षकों और उभरते स्टार्टअप उद्यमियों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज और प्रोजेक्ट्स पेश किए. यहां युवा स्टार्टअप्स की सोच और इनोवेशन ने तकनीक, पर्यावरण, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भविष्य की राह दिखाई. राज्य के उभरते स्टार्टअप्स ने ये स्पष्ट किया कि आज का युवा सिर्फ आइडिया नहीं सोच रहा, बल्कि उन्हें जमीनी जरूरतों से जोड़कर बिजनेस मॉडल में बदल रहा है.

पढ़ें:राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस : नन्हें हाथों का कमाल, सरकारी स्कूल की बालिकाएं लिख रहीं नवाचार और उद्यमिता की नई कहानी

सस्टेनेबिलिटी और ट्रिपल आर पर फोकस : उदयपुर की युवा स्टार्टअप शर्ली मालवीय ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेनिम वेस्ट सबसे बड़ा प्रदूषण कारण बनता जा रहा है. इसे देखते डेनिम वेस्ट से टेबल रनर, वॉल हैंगिंग, हैट, ड्रेस जैसे डेली यूज प्रोडक्ट तैयार कर रही हूं. उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण के अनुकूल चीजें महंगी और नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद सस्ते मिलते हैं. ऐसे में सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाए ताकि वेस्ट टू वंडर का काम कर रहे स्टार्टअप्स को रॉ मैटेरियल कम दाम मिले और इस्तेमाल करने वाले भी उसे अफॉर्डेबल प्राइस में खरीद सकें. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की फैकल्टी छवि व्यास ने बताया कि उनका प्रयास है कि छात्र को कॉलेज से निकलते ही जॉब ढूंढने की जरूरत न पड़े. वो कॉलेज से जो भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, उसे लाइफ में इंप्लीमेंट करें और उद्यमशील बनें. फिलहाल वो टेक्सटाइल वेस्ट, विशेषकर ओल्ड डेनिम और टेलर कटिंग से सस्टेनेबल प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें ब्राइडल कॉस्ट्यूम तक शामिल हैं.इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी फंडिंग की बड़ी भूमिका हो सकती है.