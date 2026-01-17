डेनिम वेस्ट से डेली यूज प्रोडक्ट तक, ट्रिपल आर मॉडल पर काम कर रहे युवा स्टार्टअप्स
स्टार्टअप्स ने स्पष्ट किया कि आज का युवा सिर्फ आइडिया नहीं सोच रहा, बल्कि उन्हें जमीनी जरूरतों से जोड़कर बिजनेस मॉडल में बदल रहा है.
Published : January 17, 2026 at 8:15 AM IST
जयपुर : पर्यावरण संकट और बढ़ते औद्योगिक कचरे के बीच अब युवा स्टार्टअप्स समाधान की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं. रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल (ट्रिपल आर) के सिद्धांत को अपनाते युवा स्टार्टअप न केवल वेस्ट को उपयोगी सामग्री में बदल रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और ग्रीन इकॉनोमी की मजबूत नींव भी रख रहे हैं. खासकर टेक्सटाइल वेस्ट से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को थामने के लिए उदयपुर के युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज से पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्यमिता के नए अवसर खोले हैं. राजस्थान में युवा स्टार्टअप्स की ओर से विकसित हो रहे नवाचार और नई सोच की झलक शिक्षा संकुल में देखने को मिली, जहां उच्च शिक्षा विभाग की पहल पर छात्रों, शिक्षकों और उभरते स्टार्टअप उद्यमियों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज और प्रोजेक्ट्स पेश किए. यहां युवा स्टार्टअप्स की सोच और इनोवेशन ने तकनीक, पर्यावरण, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भविष्य की राह दिखाई. राज्य के उभरते स्टार्टअप्स ने ये स्पष्ट किया कि आज का युवा सिर्फ आइडिया नहीं सोच रहा, बल्कि उन्हें जमीनी जरूरतों से जोड़कर बिजनेस मॉडल में बदल रहा है.
सस्टेनेबिलिटी और ट्रिपल आर पर फोकस : उदयपुर की युवा स्टार्टअप शर्ली मालवीय ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेनिम वेस्ट सबसे बड़ा प्रदूषण कारण बनता जा रहा है. इसे देखते डेनिम वेस्ट से टेबल रनर, वॉल हैंगिंग, हैट, ड्रेस जैसे डेली यूज प्रोडक्ट तैयार कर रही हूं. उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण के अनुकूल चीजें महंगी और नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद सस्ते मिलते हैं. ऐसे में सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाए ताकि वेस्ट टू वंडर का काम कर रहे स्टार्टअप्स को रॉ मैटेरियल कम दाम मिले और इस्तेमाल करने वाले भी उसे अफॉर्डेबल प्राइस में खरीद सकें. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की फैकल्टी छवि व्यास ने बताया कि उनका प्रयास है कि छात्र को कॉलेज से निकलते ही जॉब ढूंढने की जरूरत न पड़े. वो कॉलेज से जो भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, उसे लाइफ में इंप्लीमेंट करें और उद्यमशील बनें. फिलहाल वो टेक्सटाइल वेस्ट, विशेषकर ओल्ड डेनिम और टेलर कटिंग से सस्टेनेबल प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें ब्राइडल कॉस्ट्यूम तक शामिल हैं.इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी फंडिंग की बड़ी भूमिका हो सकती है.
युवा स्टार्टअप्स के इनोवेशन
- लाल बहादुर ने कम लागत में हाइड्रोजन निर्माण की स्वदेशी तकनीक पेश कर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मॉडल सामने रखा
- तुषार ने टायर वेस्ट से नए टायर और उपयोगी उत्पाद बनाकर सर्कुलर इकॉनमी की दिशा में पहल दिखाई
- आर्यन सिंह ने किसानों की सहायता के लिए विकसित किए गए एग्रो रोबोट के जरिए खेती को स्मार्ट बनाने की सोच पेश की
- शैलेन्द्र ने ऐसा उत्पाद विकसित किया है, जिससे मिट्टी अधिक समय तक पानी रोक सकती है, जो जल संकट की समस्या का व्यावहारिक समाधान है
स्कूल स्तर से ही स्टार्टअप सोच
- कक्षा 10 के छात्र हिमांशु प्रजापत ने प्लास्टिक वेस्ट से बनी इको-फ्रेंडली ईंट तैयार की
- कक्षा 10 के छात्र मुख्य महेश्वरी ने इको-फ्रेंडली पेपर विकसित किए
विश्वविद्यालयों की भूमिका :राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने बताया कि विश्वविद्यालय के ईसीएच केंद्र के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च से जोड़ने के लिए सतत सहयोग दिया जा रहा है, जबकि ऐसे मंच युवाओं में आत्मविश्वास और प्रयोग की संस्कृति विकसित करते हैं. कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि युवा स्टार्टअप्स छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए प्रेरणादायी हैं. इनोवेटिव आइडियाज को साझा करने से उच्च शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, जहां विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं.
