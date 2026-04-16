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सेशन लेट से सिस्टम रीसेट तक, रांची विश्वविद्यालय में बदलाव पर क्या कहती हैं कुलपति, यहां जानिए

रांची यूनिवर्सिटी लंबे समय से शैक्षणिक अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है. ऐसे में नवनियुक्त कुलपति प्रो. सरोज शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है.

Ranchi University Vice Chancellor
प्रो. सरोज शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 3:21 PM IST

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रांची: लंबे समय से शैक्षणिक अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक चुनौतियों से रांची विश्वविद्यालय जूझ रहा है. सेशन लेट, शिक्षकों की भारी कमी, नियुक्तियों में गड़बड़ी, ठप पड़ा एजुकेशन कैलेंडर, रिम्स नर्सिंग विद्यार्थियों से जुड़े विवाद, छात्र संघ चुनाव का अभाव और सीनेट-सिंडिकेट बैठकों का वर्षों से न होना, इन तमाम मुद्दों ने विश्वविद्यालय की साख पर असर डाला है. ऐसे में नवनियुक्त कुलपति प्रो. सरोज शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है कि वे इन समस्याओं को किस तरह चरणबद्ध तरीके से सुलझा पाती हैं.

प्रो. सरोज शर्मा इससे पहले गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की कुलपति रह चुकी हैं और उनके पास प्रशासनिक अनुभव का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है. अब रांची विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति से उम्मीद जगी है कि यहां की व्यवस्था में सुधार हो सकता है.

प्रो. सरोज शर्मा से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्होंने विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला है और प्राथमिक स्तर पर सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर समस्याओं की जमीनी हकीकत को समझा जा रहा है, ताकि समाधान ठोस और स्थायी हो सके.

चरणबद्ध एक्शन प्लान हो रहा है तैयार

सरोज शर्मा ने उन्होंने माना कि सेशन लेट और एजुकेशन कैलेंडर की अनियमितता सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. इसके लिए चरणबद्ध एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे धीरे-धीरे शैक्षणिक सत्र को नियमित किया जा सके.

संवाद से समाधान की कोशिश

कुलपति ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर समन्वय बनाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि निर्णय एकतरफा न होकर सामूहिक हो.

जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस

प्रो. शर्मा ने जनजातीय भाषा विभाग को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया. उनका मानना है कि झारखंड की पहचान उसकी भाषाई विविधता में है, जिसे संरक्षित और विकसित करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है.

शिक्षक नियुक्ति और जेपीएससी से तालमेल

कुलपति ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के माध्यम से होती है, इसलिए आयोग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर रिक्तियों को भरने की दिशा में काम किया जाएगा.

प्लेसमेंट सेल को करना होगा सक्रिय

विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल मौजूद है, लेकिन वह पूरी तरह सक्रिय नहीं है. कुलपति ने इसे कार्यात्मक बनाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है, ताकि छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें.

सीनेट-सिंडिकेट बैठकें और छात्र संघ चुनाव

प्रो. शर्मा ने बताया कि जल्द ही सीनेट और सिंडिकेट की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी. वहीं छात्र संघ चुनाव पर उन्होंने कहा कि पहले शैक्षणिक सत्र को नियमित करना जरूरी है, उसके बाद ही इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जाएगा.

रांची विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि चुनौतियां कम नहीं हैं. लेकिन अगर संवाद, योजना और क्रियान्वयन में संतुलन बना, तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय की तस्वीर बदल सकती है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रो. सरोज शर्मा अपने अनुभव और रणनीति के दम पर इस सिस्टम को कितनी तेजी से पटरी पर ला पाती हैं.

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