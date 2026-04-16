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सेशन लेट से सिस्टम रीसेट तक, रांची विश्वविद्यालय में बदलाव पर क्या कहती हैं कुलपति, यहां जानिए

रांची: लंबे समय से शैक्षणिक अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक चुनौतियों से रांची विश्वविद्यालय जूझ रहा है. सेशन लेट, शिक्षकों की भारी कमी, नियुक्तियों में गड़बड़ी, ठप पड़ा एजुकेशन कैलेंडर, रिम्स नर्सिंग विद्यार्थियों से जुड़े विवाद, छात्र संघ चुनाव का अभाव और सीनेट-सिंडिकेट बैठकों का वर्षों से न होना, इन तमाम मुद्दों ने विश्वविद्यालय की साख पर असर डाला है. ऐसे में नवनियुक्त कुलपति प्रो. सरोज शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है कि वे इन समस्याओं को किस तरह चरणबद्ध तरीके से सुलझा पाती हैं.

प्रो. सरोज शर्मा इससे पहले गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की कुलपति रह चुकी हैं और उनके पास प्रशासनिक अनुभव का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है. अब रांची विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति से उम्मीद जगी है कि यहां की व्यवस्था में सुधार हो सकता है.

प्रो. सरोज शर्मा से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्होंने विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला है और प्राथमिक स्तर पर सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर समस्याओं की जमीनी हकीकत को समझा जा रहा है, ताकि समाधान ठोस और स्थायी हो सके.

चरणबद्ध एक्शन प्लान हो रहा है तैयार

सरोज शर्मा ने उन्होंने माना कि सेशन लेट और एजुकेशन कैलेंडर की अनियमितता सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. इसके लिए चरणबद्ध एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे धीरे-धीरे शैक्षणिक सत्र को नियमित किया जा सके.

संवाद से समाधान की कोशिश

कुलपति ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर समन्वय बनाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि निर्णय एकतरफा न होकर सामूहिक हो.

जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस

प्रो. शर्मा ने जनजातीय भाषा विभाग को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया. उनका मानना है कि झारखंड की पहचान उसकी भाषाई विविधता में है, जिसे संरक्षित और विकसित करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है.