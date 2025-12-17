ETV Bharat / state

बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पेट्रोल ना देने से दिल्लीवाले खुश, बोले-'अब डाउन होगा पॉल्यूशन'

दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर लगी रोक,गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट PUCC दिखाने पर ही पेट्रोल पंप पर मिलेगा ईंधन

दिल्ली में 18 दिसंबर से नया नियम लागू
दिल्ली में 18 दिसंबर से नया नियम लागू
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 17, 2025 at 2:31 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत BS6 से नीचे की गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है साथ ही दिल्ली नंबर की गाड़ियां ही अब दिल्ली में चल सकेंगी, बाहर की गाड़ियों को अब दिल्ली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है साथ ही उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट PUCC दिखाना होगा तब ही उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या इंधन मिल सकेगा.

18 दिसंबर से PUCC प्राप्त गाड़ियों को ही मिलेगा ईंधन : राजधानी दिल्ली में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 18 दिसंबर से PUCC प्राप्त गाड़ियों को ही दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल भरवाने की अनुमति मिल सकेगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 16 दिसंबर को बयान देते हुए इस नियम की जानकारी दी. इसके साथ ही मंत्री सिरसा ने बताया कि BS6 से नीचे की गाड़ियों के दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कंस्ट्रक्शन मैटेरियल से लोडेड अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो उस पर भारी जुर्माना और गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा.



17 दिसंबर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लास्ट डेट: आगे मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि BS6 से नीचे की गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट यानी की PUCC दिखाना होगा तब जाकर उन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल मिल सकेगा. इस नियम को लेकर सभी लोगों को एक दिन का समय यानी की 17 दिसंबर तक का लास्ट डेट दिया जा रहा है ताकि अपनी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले अन्यथा 18 दिसंबर से कोई भी वैसी गाड़ी जो PUCC नहीं दिखाएंगी उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सकेगा. साथ ही जब तक दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो जाता तब तक दिल्ली से बाहर की गाड़ियों को दिल्ली में आने पर रोक लगा दी गई है.

17 दिसंबर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की लास्ट डेट


नियम को लेकर प्रदूषण जांच केंद्रों पर दिखी भीड़ : वहीं इस पर जब ईटीवी भारत की टीम ओखला फेस वन के पेट्रोल पंप पर पहुंची तो वहां देखा कि सुबह से ही गाड़ियां प्रदूषण जांच केंद्र पर PUCC प्राप्त करने के लिए पहुंच रही है. वही इस दौरान प्रदूषण जांच केंद्र पर जांच करने वाले पॉल्यूशन चेक ऑपरेटर ने बताया कि सरकार का यह बहुत अच्छा फैसला है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा.

नियम को लेकर प्रदूषण जांच केंद्रों पर दिखी भीड़


पॉल्यूशन चेक ऑपरेटर ने नियम को बताया जरूरी: पॉल्यूशन चेक ऑपरेटर ने आगे कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है. ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है. वैसी गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण फैलता है. कई लोगों के गाड़ियों की फिटनेस फेल हो चुकी है इसके बावजूद वह गाड़ियां दिल्ली में दौड़ रही है. ऐसी गाड़ियों पर पाबंदी लगेगी तब दिल्ली में गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा.

पॉल्यूशन चेक ऑपरेटर ने नियम को बताया जरूरी


प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 किया गया लागू : बता दें कि दिल्ली सरकार के द्वारा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई है. जिसमें सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, BS6 से नीचे के भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकारी और प्राइवेट 50% कर्मचारियों को घर से ऑनलाइन काम करने की सलाह दी गई है.

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने दिल्लीवालों से माफी मांगी :वही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिल्ली के लोगों से उन्होंने माफी मांगी है और कहा है कि अभी हमारे सरकार के बने हुए बहुत कम समय हुआ है ऐसे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगे लेकिन पिछली सरकार जो 10-11 साल रही उन्होंने कुछ नहीं किया जिसके वजह से आज ये खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

