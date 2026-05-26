ETV Bharat / state

WATCH: यूपी के इस जिले में 2500 महिलाओं ने एक साथ गाया सोहर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

आधिकारिक प्रतिनिधियों ने की पुष्टि, श्रोताओं ने लगाए भारत माता की जय के नारे.

यूपी के बस्ती के आंगन से 2500 कंठों से गूंजा सोहर
यूपी के बस्ती के आंगन से 2500 कंठों से गूंजा सोहर (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज होकर वैश्विक मानचित्र पर चमक उठा है. यह अवसर था एक ऐसी अभूतपूर्व सांस्कृतिक क्रांति का, जिसने आधुनिकता की चकाचौंध के बीच हमारी सदियों पुरानी लोक संस्कृति को दुनिया का सबसे बड़ा मुकुट पहना दिया. पहल संस्था के अंतर्गत आयोजित एक भव्य और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकुंभ में 2500 महिलाओं ने एक साथ, एक सुर और एक ताल में पारंपरिक सोहर का गायन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया. जैसे ही गिनीज बुक के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने इस रिकॉर्ड की पुष्टि की, पूरा जनपद भारत माता की जय' के नारों से सराबोर हो उठा. यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण अस्मिता का वैश्विक शिलान्यास था.

यह ऐतिहासिक समागम केवल लोकगीतों के गायन और कीर्तिमान स्थापित करने तक सीमित नहीं रहा. इस मंच ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक ऐसी नई परिभाषा लिखी, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. आयोजन में शामिल हजारों ग्रामीण और शहरी महिलाओं ने इस मंच के माध्यम से देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता ज्ञापित की.

महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह देश को नक्सलवाद के खूनी दंश से मुक्त कराकर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है, उसने देश की माताओं-बहनों को एक सुरक्षित भविष्य और भयमुक्त वातावरण दिया है. पारंपरिक सोहर की मंगल-ध्वनि के बीच देश की सुरक्षा के लिए धन्यवाद का यह संदेश उपस्थित जनसमूह की आंखों में गर्व के आंसू ले आया.

इस पूरे महा-आयोजन के मुख्य संयोजक और पहल के प्रणेता मनीष मिश्रा भावुक नजर आए. उन्होंने इस ऐतिहासिक सफलता को बस्ती की समस्त मातृशक्ति के चरणों में समर्पित करते हुए कहा कि यह भगीरथ प्रयास केवल एक रिकॉर्ड की संख्या छूने के लिए नहीं था. यह हमारी उस लोक संस्कृति को सहेजने की जिद थी, जो आधुनिकता के शोर में कहीं पीछे छूट रही थी. हमारी माताओं-बहनों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें आज भी उतनी ही गहरी और जीवंत हैं.

यूपी के बस्ती के आंगन से 2500 कंठों से गूंजा सोहर (Video Credit: ETV Bharat)


2500 महिलाओं का एक साथ सोहर गाना साक्षात ईश्वरीय चेतना का अहसास था. आज बस्ती ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे गांवों की परंपराएं विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं. भारतीय समाज में सोहर केवल एक लोकगीत नहीं, बल्कि जीवन के सृजन, बच्चे के जन्म और लोक-कल्याण का एक ऐसा मांगलिक गान है जो हमारे संस्कारों को दर्शाता है. अमूमन घरों के आंगन तक सीमित रहने वाले इस सोहर को जब मनीष मिश्रा ने 2500 महिलाओं के सामूहिक कंठों के जरिए अंतरराष्ट्रीय मंच दिया, तो यह एक वैश्विक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया. कार्यक्रम स्थल पर केसरिया और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं का अनुशासन और उनकी सुरीली तान देखकर गिनीज बुक के विशेषज्ञ भी हैरान रह गए.


इस वैश्विक उपलब्धि के बाद बस्ती जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में हर्ष का माहौल है। सामाजिक विचारकों, सांस्कृतिक मनीषियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मनीष मिश्रा की इस भगीरथ पहल की मुक्तकंठ से सराहना की है.

जानकारों का कहना है कि इस एक रिकॉर्ड ने उत्तर प्रदेश की लोक विधाओं और ग्रामीण कलाकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। बस्ती ने आज इतिहास बदला भी है और नया इतिहास रचा भी है.


गिनीज बुक की टीम द्वारा रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा होते ही पूरा पंडाल 'भारत माता की जय' और पारंपरिक जयकारों से गूंज उठा.

जानकारों का मानना है कि इस रिकॉर्ड के बाद उत्तर प्रदेश के लोकगीतों और ग्रामीण कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और मंच मिलेगा. मनीष मिश्रा की इस दूरदर्शी पहल की सराहना आज शासन-प्रशासन से लेकर आम जनता तक हर स्तर पर हो रही है.

यह भी पढ़ें: बस्ती में नर्सिंग होम के खिलाफ परिजनों का फूटा गुस्सा, महिला की मौत के बाद शव को दूसरे अस्पताल में रेफर करने का आरोप

यह भी पढ़ें: बस्ती में खुजली का इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर भागा

TAGGED:

BASTI NEWS
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
बस्ती न्यूज़
UP NEWS
GUINNESS WORLD RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.