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CM सुक्खू से राज्यपाल तक, इन नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं

हिमाचल के नेताओं ने दिवाली पर दिया खुशहाली का संदेश, ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: दीपावली के पावन पर्व पर हिमाचल प्रदेश में उत्साह और उल्लास का माहौल है. इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी लोगों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है. सभी नेताओं ने अपने संदेशों के जरिए प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और नई ऊर्जा आने की कामना की.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हुनरमंद लोगों को किया सलाम