दिल्ली में कैंपस टू मार्केट-दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री ने कहा- कौशल आधारित शिक्षा की जरूरत

दिल्ली सरकार ने ‘कैंपस टू मार्केट-दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026’ का आयोजन किया. इसमें 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने भाग लिया.

कैंपस टू मार्केट-दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026
कैंपस टू मार्केट-दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 8:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के युवाओं के आइडिया अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे बाजार तक पहुंचेंगे. इसी सोच को साकार करने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘कैंपस टू मार्केट-दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026’ का आयोजन किया. यहां छात्रों, निवेशकों, शिक्षकों और उद्यमियों को एक साझा मंच मिला. इस फेस्टिवल का उद्देश्य राजधानी को नवाचार और उद्यमिता का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है.

कार्यक्रम के तहत निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के सामने स्टार्टअप पिचिंग, पॉलिसी राउंडटेबल, ज्ञानवर्धक सत्र और पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए. 700 से अधिक आवेदनों में से 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने एक्सपो में भाग लिया, जबकि शीर्ष 20 को लाइव पिचिंग का अवसर मिला.

डिग्री नहीं, काबिलियत सबसे अहम: केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि भारत एक युवा देश है और हमारी सबसे बड़ी ताकत यही युवा शक्ति है. उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा व्यवस्था में केवल किताबी पढ़ाई और डिग्री पर जोर दिया जाता था, जिससे कई प्रतिभाशाली छात्र पीछे रह जाते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए इस सोच में बदलाव आया है. अब जरूरत है कौशल आधारित शिक्षा की, जहां छात्र अनुभव से सीखें, व्यावहारिक ज्ञान हासिल करें और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ें.

दिल्ली का युवा अब जॉब क्रिएटर: वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के छात्र-स्टार्टअप्स सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों के प्रभावी समाधान पेश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसने युवाओं को विचार से उद्यम तक की यात्रा आसान बनाई है. दिल्ली सरकार शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को जोड़कर राजधानी को ‘स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया’ बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.

बिखरे स्टार्टअप्स से संगठित इकोसिस्टम तक: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पहले दिल्ली में स्टार्टअप्स तो थे, लेकिन कोई स्पष्ट नीति और मजबूत ढांचा नहीं था. अब दिल्ली सरकार स्कूल से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक ऐसा इकोसिस्टम विकसित कर रही है, जहां छात्र, उद्योग, मेंटर और निवेशक एक साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहली बार 11 विश्वविद्यालयों, 12 कॉलेजों और 19 आईटीआई को एक मंच पर लाया गया है.

नई दिल्ली स्टार्टअप नीति लागू करेगी: शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल स्तर पर NEEEV पाठ्यक्रम के तहत 5,000 छात्र टीमों को 20,000 रुपये प्रति टीम की सहायता दी गई है. स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026 में शीर्ष 6 स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये की इक्विटी-फ्री ग्रांट, शीर्ष 100 स्टार्टअप्स को 1 लाख रुपये की सहायता और इसके साथ ही दिल्ली सरकार जल्द ही नई दिल्ली स्टार्टअप नीति लागू करेगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में 325 करोड़ रुपये का प्रावधान है और 2035 तक 5,000 स्टार्टअप्स विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. ‘स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026’ दिल्ली सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य छात्र-नेतृत्व वाले इनोवेशन को कैंपस से बाजार तक पहुंचाना है.

