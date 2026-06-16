Black Fungus से Acid Attack तक: जानें बिगड़े चेहरे कैसे खिल उठते हैं लखनऊ के KGMU में
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंटल कॉलेज के मैक्सोफेशियल डिपार्टर्मेंट में ब्लैक फंगस से लेकर कैंसर, एसिड अटैक और एक्सीडेंट के शिकार लोगों का इलाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 2:22 PM IST
लखनऊ: ब्लैक फंगस से लेकर कैंसर और एसिड अटैक से लेकर भयानक एक्सीडेंट, इन सारे मामलों में अगर किसी मरीज का चेहरा इतना बिगड़ गया है कि प्लास्टिक सर्जन भी अब उसको सुधार नहीं पा रहा है, तो काम आता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंटल कॉलेज का मैक्सोफेशियल डिपार्टर्मेंट.
देखिए ईटीवी संवाददाता ऋषि मिश्र की ख़ास रिपोर्ट...
कोरोना के समय साल 2021 और 2022 में इस इस विभाग में ब्लैक फंगस से पीड़ित 45 मरीजों का सफल इलाज किया गया था. ब्लैक फंगस में चेहरे और उसके आसपास में इन्फेक्शन की वज़ह से वह हिस्सा गल जाता है. इस गले हुए हिस्से को दोबारा उसी स्वरूप इसी विभाग में दिया गया.
इसके अलावा लगातार विभाग में भयानक हादसों से गुजर चुके मरीज, एसिड सर्वाइवर्स और कैंसर से पीड़ित मरीजों के चेहरों के आसपास खराब हुए हिस्सों को सुधारा गया है. सिलिकॉन के प्रयोग से चेहरे पर आर्टिफिशियल स्वरूप बनाया जाता है, जिससे चेहरा एक बार फिर काफी सुधरा हुआ नजर आता है.
उत्तर प्रदेश में केवल केजीएमयू में ही यह इलाज संभव है. वह भी किफायती खर्चे पर होता है. इसमें इलाज लंबा चलता है. कैंसर के पीड़ितों का इलाज यहां मुफ्त किया जाता है.
कोरोना महामारी के खौफनाक दौर में ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) के कारण जिन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने चेहरे का अहम हिस्सा, जबड़ा और तालू गंवा दिया था, उनके लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने बहुत ही बड़ा काम किया था.
केजीएमयू के डॉक्टरों ने एक विशेष प्लास्टिक सर्जरी तकनीक के ज़रिए ऐसे मरीजों को फिर से बोलने, खाने और सामान्य जिंदगी जीने के काबिल बना दिया था.
विभाग के प्रोफेसर सौमयेंद्र वी सिंह ने बताया कि कोरोना की दो लहर, जो 2020 और उसके बाद 2021 में आई थी. उसके बाद ब्लैक फंगस के बहुत सारे मरीज इसे विभाग में आए.
भारी मात्रा में स्टेरॉयड के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस
ब्लैक फंगस इसलिए होता है कि कोरोना जैसी बीमारियों में इलाज के दौरान भारी मात्रा में स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है. इसके इस्तेमाल की वजह से चेहरे और उसके आसपास नाक, कान, गार्डन इत्यादि जगहों पर भयानक इंफेक्शन हो जाता है, जो अंगों को खाना शुरू कर देता है. यहां तक की आंख, कान के अंदर की हड्डियां यहां तक की सिर की स्कल तक खत्म हो जाते हैं.
प्रोफेसर सौमयेंद्र वी सिंह ने बताया कि ऐसे मरीजों को हमारे पास भेजा गया. जिनका हमने इलाज शुरू किया और हमने अपने इलाज से उनको इस लायक बना दिया कि अधिकतर ठीक हो गए.
उन्होंने बताया कि इस दौरान सिलिकॉन का उपयोग करके प्रोस्थोडॉन्टिक्स विधि के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है. इससे उनको इस लायक बना दिया जाता है कि वह आत्मविश्वास के साथ अपना सामान्य जीवन चला सकें.
प्लास्टिक सर्जरी से अलग है ये पद्धति
प्रोफेसर सौमयेंद्र वी सिंह बताते हैं कि हमारा काम प्लास्टिक सर्जरी से कुछ अलग है. प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से केवल इस चेहरे को सुधारा जा सकता है जिसमें कम चोट हों. जिसमें शरीर के ही दूसरे भाग की त्वचा का उपयोग करके उसे दोबारा उसी तरह से किया जाता है.
सिंह ने कहा कि हम भयानक चोटों से बिगड़े चेहरों का इलाज करते हैं. इससे पहले ऐसे मरीजों की प्राण रक्षा की जाती है और फिर उनको हमारे पास भेजा जाता है. यहां हम उनका लंबा इलाज करते हैं. इसके लिए मरीजों को उपचार के लिए कई कई बार आना पड़ता है.
प्रोफेसर सौमयेंद्र कहते हैं कि इसके बाद ही उसका इलाज संभव होता है और अधिकतर मामलों में उनका चेहरा दुरुस्त कर देते हैं. उन्होंने बताया कि अनेक एसिड अटैक सर्वाइवर यहां आए, जिनके कान, आंख, चेहरे का बड़ा हिस्सा गल चुका था, उसको यहां सुधारा गया.
प्रोफेसर सौमयेंद्र वी सिंह की सहयोगी डॉ यंगचिन ड्रीमा ने बताया कि यहां जो मरीज आते हैं उनको भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत होती है. हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि भगवान ने जो उनको अंग दिए थे, हम वैसा अंग तो नहीं दे सकते, मगर इतना जरूर कर सकते हैं कि वह समाज में भरोसे के साथ चल सकें. और उनको कहीं किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
डेंटल विभाग की इस विशेषज्ञता को मैंने बहुत पहले ही चुन लिया था. उन्होंने बताया कि मैं यहां आकर मानती हूं कि मेरा चिकित्सक होना सफल हुआ और मैं भावनाओं से टूटे लोगों की अच्छे तरीके से मदद कर पा रही हूं.
इसी विभाग में इलाज कराने आई औरैया की 21 वर्षीय युवती ने बताया कि जब वह 2 साल की थी, तो बाइक के एक एक्सीडेंट में उसकी आंख मैं भयानक चोट लगी और आंख बाहर आ गई. साथ ही चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया. उसने बताया कि साल 2022 में उसने यहां दिखाना शुरू किया. उसने कहाकि यहां के इलाज से उसके चेहरे में काफी सुधार हुआ है.
केजीएमयू की स्पीच थैरेपिस्ट नलिनी रस्तोगी ने बताया कि निश्चित तौर से विभाग से जो मरीज ठीक को होकर हमारे पास स्पीच थेरेपी के लिए आते हैं. हम उनको जरूरी दिशा-निर्देश और ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाते हैं कि वह अच्छे से बोल सकें. और अधिकतर मामलों में वह अच्छे से बोलना शुरू भी कर देते हैं.
जबकि सर्जरी के बाद की स्थिति में काफी सुधार हुआ. सामान्य खानपान और साफ आवाज़ आने लगी. मरीजों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया और अपना सामान्य कामकाज करने लगे.