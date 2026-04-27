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बागपत से आगरा प्रेमिका से मिलने प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई, घायल प्रेमी ने सुलाई आपबीती

प्रेमी का आरोप है कि प्रेमिका के ससुरालियों ने उसे पेड़ से बांधकर पीटा. ( ETV Bharat )

आगरा: आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने बागपत पहुंचे प्रेमी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. प्रेमी का आरोप है कि प्रेमिका के ससुरालियों ने उसे पकड़ कर रस्सी की मदद से पेड़ से बांध दिया. इसके बाद लाठी और डंडे से जमकर मारपीट की. इतना ही नहीं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भी आरोपियों ने मेरी और मेरे देास्त की पिटाई की. पुलिस ने घायल प्रेमी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया है. जहां पर उसका उपचार चल रहा है. मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र का है. अजय कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी गांव बदरका, छपरौली (बागपत) ने बताया कि चार साल पहले उसकी फेसबुक से युवती से दोस्ती हुई थी. पहले दोनों की चैटिंग शुरू हुई. इसके बाद एक दूसरे के मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी.