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बागपत से आगरा प्रेमिका से मिलने प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई, घायल प्रेमी ने सुलाई आपबीती

प्रेमी का आरोप है कि प्रेमिका के ससुरालियों ने उसे पेड़ से बांध दिया. इसके बाद लाठी और डंडे से जमकर मारपीट की.

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प्रेमी का आरोप है कि प्रेमिका के ससुरालियों ने उसे पेड़ से बांधकर पीटा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:25 PM IST

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आगरा: आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने बागपत पहुंचे प्रेमी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है.

प्रेमी का आरोप है कि प्रेमिका के ससुरालियों ने उसे पकड़ कर रस्सी की मदद से पेड़ से बांध दिया. इसके बाद लाठी और डंडे से जमकर मारपीट की.

इतना ही नहीं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भी आरोपियों ने मेरी और मेरे देास्त की पिटाई की.

पुलिस ने घायल प्रेमी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया है. जहां पर उसका उपचार चल रहा है.

मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र का है. अजय कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी गांव बदरका, छपरौली (बागपत) ने बताया कि चार साल पहले उसकी फेसबुक से युवती से दोस्ती हुई थी. पहले दोनों की चैटिंग शुरू हुई. इसके बाद एक दूसरे के मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी.

इससे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. प्रेमिका ने फोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया था. जिस पर मैं अपने साथी सुखदेव पुत्र कामराज के साथ कार से रविवार को प्रेमिका से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गया. तभी ससुराल पक्ष के लोगों को मुझे घेर कर दबोच लिया.

तहरीर पर करेंगे विधिक कार्रवाई

अजय का आरोप है कि प्रेमिका के ससुराल वालों ने पकड़ कर मुझे पेड़ से बांध दिया. इसके बाद लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की. मेरे साथी सुखदेव ने डायल 112 पर सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई.

आरोपियों ने मेरे और मेरे दोस्त सुखदेव के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की. इसके बाद पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझा कर मुझे छुड़ाया और सीएचसी में भर्ती कराया है.

इस बारे में फतेहाबाद थाना के एसएसआई सत्यभान सिंह ने बताया कि घायल का सीएचसी में उपचार चल रहा है. इस मामले की जांच की जा रही है. अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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