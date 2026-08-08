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मंद सेहत से सेहतमंद खजाने का सफर, केंद्र व पड़ोसी राज्यों से हक की लड़ाई में 'लक्ष्मी' का सुख हासिल कर रही सुक्खू सरकार

कर्ज के बोझ को देखते हुए कोई भी ये कहेगा कि राज्य इस कर्ज के दुष्चक्र से मुक्ति नहीं पा सकता, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दावा करते आ रहे हैं कि वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर होगा और फिर 2032 में ये देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा. इसके पीछे सरकार का प्लान है. मौजूदा सरकार ने केंद्र व पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित मामलों को सुलझाने की दिशा में ध्यान दिया है. इसका परिणाम ये हुआ है कि राज्य के खजाने को राहत की सांस की आस बंधी है. इनमें सबसे चर्चित मामला किशाऊ बांध परियोजना को लेकर केंद्र पर बनाए गए दबाव के बाद हिमाचल के हक में आया समझौता है. इससे हिमाचल को सालाना छह सौ करोड़ रुपए मिलेंगे. पंजाब के कब्जे वाले शानन बिजलीघर की 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है. पंजाब इस बिजलीघर को हिमाचल को नहीं सौंप रहा है. अब शानन प्रोजेक्ट पर कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के रुख से हिमाचल की आशा बंधी है कि जल्द ही प्रोजेक्ट वापस मिलेगा. इससे राज्य को सालाना 200 करोड़ रुपए की आय होगी. इसी तरह करछम-वांगतू बिजली परियोजना में हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीत ली है. उसके बाद इस परियोजना में हिमाचल की रॉयल्टी अब 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है. इससे राज्य सरकार के खजाने में प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे. शिमला के विख्यात वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद राज्य सरकार को इस संपत्ति से 400 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संपत्ति को लेकर राज्य सरकार को स्वामित्व का हक दिया था.

हिमाचल प्रदेश के पास खुद के आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं. राज्य पर इस समय 1.08 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज है. सरकार को हर महीने कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन पर दो हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं. इसके अलावा लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी भारी रकम खर्च हो रही है. आलम ये है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को डीए की किश्त व वेतन आयोग के बकाया एरियर को देने में समर्थ नहीं हो रही. इस समय कर्मचारियों का 15 फीसदी डीए लंबित है. डीए व वेतन आयोग के बकाया एरियर को चुकाने के लिए दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम चाहिए. हिमाचल के खजाने में खुद के संसाधनों से सालाना रेवेन्यू 18 हजार करोड़ रुपए है. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर राज्य को 13,950 करोड़ रुपए मिलते हैं. केंद्र की तरफ से तय की गई लोन लिमिट के अनुसार राज्य हर साल दस हजार करोड़ रुपए कर्ज ले सकता है. इस तरह कुल राजस्व करीब 42 हजार करोड़ रुपए बनता है. सालाना वेतन व पेंशन सहित कर्ज व ब्याज की अदायगी का खर्च 48 हजार करोड़ रुपए है. ऐसे में खर्च व रेवेन्यू में छह हजार करोड़ रुपए का गैप है. केंद्र की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म करने के बाद आर्थिक हालात खराब हुए हैं.

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा है. इधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर दावा करते आ रहे हैं कि वे खजाने की मंद सेहत को सुधार कर हिमाचल को आर्थिक रूप से सेहतमंद बनाएंगे. सीएम का दावा है कि हिमाचल प्रदेश 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा. इसके लिए हिमाचल सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए हैं. केंद्र व पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित मसलों को सुलझाने की दिशा में हिमाचल सरकार सक्रियता से कानूनी लड़ाई लड़ कर अपने हक हासिल कर रही है. हाल ही में हिमाचल सरकार ने करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना की रायल्टी की लड़ाई में जीत हासिल की है. अब राज्य सरकार को इस परियोजना से रायल्टी का हिस्सा 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी मिलना शुरू हुआ है. इसके अलावा किशाऊ बांध परियोजना पर हिमाचल सरकार ने केंद्र से अपनी शर्त मनवा ली है. इससे हिमाचल को सालाना छह सौ करोड़ रुपए का लाभ होगा. शानन बिजलीघर मामले में भी हिमाचल के हक की लड़ाई अंतिम चरण में है. इसी प्रकार बीबीएमबी (भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) की परियोजनाओं से हिमाचल के लंबित एरियर पर भी सहमति बनती दिख रही है. हिमाचल सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हाल होटल की संपत्ति की कानूनी लड़ाई भी जीत ली है. इन सब उपक्रमों से हिमाचल के खजाने में कितना पैसा आएगा और कैसे ये लड़ाई जीती गई, इन सबकी पड़ताल आगे की पंक्तियों में दर्ज की जा रही है. उससे पहले हिमाचल की आर्थिक सेहत का संक्षिप्त ब्यौरा देना उचित रहेगा.

हिमाचल सरकार का फोकस अब भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चल रही परियोजनाओं के बकाया एरियर को हासिल करने पर है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट से बीबीएमबी के बकाया एरियर को लेकर 15 साल पहले फैसला हिमाचल के हक में हो चुका है. इतना अरसा बीत जाने के बाद भी हरियाणा व पंजाब हिमाचल को उसका हक नहीं दे रहे हैं. अब मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जोरदार पैरवी की है. जुलाई माह में पिछली सुनवाई में हरियाणा एरियर के फार्मूले पर सहमत हो गया है. मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ कर रही है. ऐसे में 12 अगस्त की सुनवाई में फाइनल फैसला आने की आस है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा तो बीबीएमबी के बकाया एरियर पर सहमत हो गया है. पंजाब ने फिर से एक आपत्ति जताई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि पंजाब के खिलाफ पहले ही डिक्री हिमाचल के पक्ष में हो चुकी है. इस पर केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीबीएमबी की एरियर की बकाया राशि का भुगतान बिजली के रूप में किए जाने का सुझाव दिया गया है. ऐसे में हिमाचल को 4200 करोड़ रुपए एरियर व 13,066 मिलियन यूनिट बिजली मिलने की संभावना बलवती हो गई है.

भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (FILE@ETVBHARAT)

किशाऊ बांध पर हिमाचल की शर्त का असर

उल्लेखनीय है कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल की शर्त पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है. उसके बाद से बीबीएमबी एरियर को लेकर हरियाणा के सुर बदले हैं. दरअसल, किशाऊ बांध परियोजना हिमाचल की टौंस नदी पर बननी है. ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है. इस परियोजना के तैयार होने से हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड व राजस्थान को पानी मिलना है. जून महीने में इस परियोजना को लेकर चल रहे फाइनेंशिएयल डेडलॉक पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऊर्जा मंत्री एमएल खट्टर, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित सभी संबंधित पक्षों की मीटिंग में हिमाचल के हक में सहमति हुई थी. हिमाचल चाहता था कि परियोजना के पावर कंपोनेंट के निर्माण पर आने वाला खर्च वे राज्य वहन करें, जिन्हें पानी मिलना है. इस पर केंद्र सहमत हो गया है और उसके बाद से अब आगे का काम शुरू होगा. यदि ये खर्च हिमाचल वहन करता तो उसे आठ सौ करोड़ रुपए का बोझ पड़ना था. अब इससे हिमाचल बच गया है. यही नहीं, इसके अलावा हिमाचल को परियोजना बन जाने के बाद सालाना छह सौ करोड़ रुपए का लाभ होगा. हिमाचल को ये रकम पावर कंपोनेंट के तौर पर सौ करोड़ यूनिट बिजली मिलने से हासिल होगी. हिमाचल ने इसके बाद हरियाणा के सामने ये शर्त रखी कि वो किशाऊ बांध पर तभी आगे बढ़ेगा, जब बीबीएमबी का एरियर का मामला सुलझेगा. साथ ही ये भी कहा था कि जब तक हरियाणा बीबीएमबी एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर हामी नहीं भरेगा, हिमाचल किशाऊ परियोजना पर आगे नहीं बढ़ेगा.

किशाऊ बांध परियोजना (FILE@ETVBHARAT)

सीएम के प्रधान सलाहकार की भूमिका

यहां इस मामले में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊर्जा मामलों के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह की भूमिका पर बात करना भी जरूरी है. वर्ष 1987 बैच के आईएएस अफसर रामसुभग सिंह वैसे तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सुक्खू सरकार ने उन्हें सीएम के प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) के पद पर एक के बाद एक तीन बार एक्सटेंशन दी है. हालांकि इसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन सीएम सुक्खू ये जानते हैं कि दिल्ली में लॉबिंग के लिए अनुभवी अफसर का रहना जरूरी है. यहां बता दें कि किशाऊ बांध के फाइनेंशिएयल डेडलॉक को सुलझाने में रामसुभग सिंह की भी भूमिका रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने हिमाचल के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार के समक्ष मजबूत तरीके से पैरवी नहीं की. मौजूदा सरकार ने इस काम को कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से लेकर करछम वांगतू परियोजना में रॉयल्टी की हिस्सेदारी, किशाऊ बांध परियोजना और अब बीबीएमबी के एरियर के मामले को सुलझाने के लिए मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ी है. इसके साथ ही शानन बिजलीघर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला निर्णायक मोड़ पर है. सीएम सुक्खू का कहना है कि राज्य सरकार ने इसके अलावा भांग की औषधीय प्रयोग की खेती को मंजूरी दी है. साथ ही बिजली परियोजनाओं पर लैंड रेवेन्यू से भी राजस्व जुटाया जाएगा.

CM सुक्खू के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह (FILE@ETVBHARAT)

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि दशकों से पड़ौसी राज्य हिमाचल का हक दबा कर बैठे हैं. बीबीएमबी व शानन बिजलीघर इसका उदाहरण है. इसके अलावा वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला भी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बरसों चला है, जो अब हिमाचल के हक में फैसले के रूप में पूर्ण हुआ है. इन सभी को मिलाकर हिमाचल के खजाने को कम से कम दो हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा.

हिमाचल सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का कहना है कि हिमाचल के हकों की लड़ाई में मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों के काम को तेजी से आगे बढ़ाया है. इसके परिणाम भी मिलने लगे हैं. अब निगाहें बीबीएमबी पर 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी हैं. साथ ही शानन बिजलीघर का हक वापस मिलने के आसार भी हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि मौजूदा सरकार के सक्रिय प्रयासों से हिमाचल के आर्थिक हितों की सुरक्षा हुई है. इसके लिए सीएम सुक्खू के नेतृत्व को बधाई दी जानी चाहिए. वहीं, भाजपा के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा का कहना है कि इन सभी मामलों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी सहयोगी रुख दिखाया है.

करछम वांगतू जलविद्युत परियोजना (FILE@ETVBHARAT)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने हिमाचल के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार के समक्ष मजबूत तरीके से पैरवी नहीं की. मौजूदा सरकार ने इस काम को कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से लेकर करछम वांगतू परियोजना में रायल्टी की हिस्सेदारी, किशाऊ बांध परियोजना और अब बीबीएमबी के एरियर के मामले को सुलझाने के लिए मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ी है. इसके साथ ही शानन बिजलीघर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला निर्णायक मोड़ पर है. सीएम सुक्खू का कहना है कि राज्य सरकार ने इसके अलावा भांग की औषधीय प्रयोग की खेती को मंजूरी दी है. साथ ही बिजली परियोजनाओं पर लैंड रेवेन्यू से भी राजस्व जुटाया जाएगा.

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