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350 साल पुराने रामचरितमानस से 5 सेमी की पांडुलिपि तक, राजस्थान का सदियों पुराना ज्ञान अब होगा डिजिटल

जयपुर: सोचिए, एक ऐसी किताब जो महज 5 सेंटीमीटर लंबी है और करीब 250 साल पुरानी है. या फिर करीब 350 साल पहले लिखी गई रामचरितमानस के बालकांड की पांडुलिपि, जो आज भी सुरक्षित है. राजस्थान में ऐसी ही हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां मंदिरों, मठों, निजी संग्रहों और पुराने पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं. इनमें आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य, धर्म, दर्शन और इतिहास से जुड़ा ऐसा ज्ञान है, जो सदियों से कागज के पन्नों में बंद है. अब इस ज्ञान को अलमारियों और संदूकों से निकालकर डिजिटल दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी है. संस्कृति मंत्रालय के 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत राजस्थान में करीब 23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे पूरा हो चुका है. इनमें से 1.24 लाख पांडुलिपियों को अब तक डिजिटाइज किया जा चुका है. आने वाले समय में इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों तक पहुंचाने की योजना है.

सोडाला से ही मिली वर्ष 1881 की एक अन्य अवधी-हिंदी पांडुलिपि ने रामचरितमानस की एक चर्चित चौपाई के पाठ को लेकर भी दिलचस्प जानकारी सामने रखी है. पांडुलिपि के 26वें पृष्ठ पर 'ढोल गंवार पशु अरनारी' लिखा हुआ है. इसमें 'अरनारी' शब्द का अर्थ शत्रु की नारी बताया गया है. वहीं प्रचलित पाठ में जिस तरह 'शूद्र' और 'नारी' शब्दों का उल्लेख मिलता है, इस पांडुलिपि में 'शूद्र' शब्द नहीं है. पुरानी पांडुलिपियों के अलग-अलग पाठ इतिहास और साहित्य के शोधार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए यह समझने में मदद मिलती है कि अलग-अलग समय में ग्रंथों की प्रतियां किस तरह लिखी और संरक्षित की जाती थीं.

जयपुर में 1730 विक्रम संवत की रामचरितमानस: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित पांडुलिपि डिजिटलीकरण कार्यशाला में ऐसी कई दुर्लभ पांडुलिपियां सामने आईं, जिनकी कहानी अपने आप में खास है. जयपुर के सोडाला से मिली विक्रम संवत 1730 की पांडुलिपि इनमें सबसे पुरानी बताई गई है. यह गोस्वामी तुलसीदास के समय के करीब 50 साल बाद लिखी गई रामचरितमानस के बालकांड की पांडुलिपि है. इसे डिजिटल स्वरूप देने के दौरान इसके बारे में जानकारी सामने आई. यानी करीब साढ़े तीन शताब्दी पुराना यह दस्तावेज अब सिर्फ किसी पुराने संग्रह का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल माध्यम से इसे पढ़ने और शोध करने की संभावना भी बनेगी.

राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रदर्शित हुई दुर्लभ पांडुलिपियां (ETV Bharat Jaipur)

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5 सेमी की पांडुलिपि भी बनी आकर्षण: बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय से मिली एक पांडुलिपि आकार में बेहद छोटी है. संवत 1770 में लिखी गई 'भवानी सहस्रनाम' की यह पांडुलिपि महज 5 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी है. आकार छोटा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बड़ा है. ऐसी पांडुलिपियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से इनके बारे में जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी और मूल दस्तावेज को बार-बार संभालने की जरूरत भी कम होगी. यहां हर पांडुलिपि ऐसी नहीं है जो आज भी आसानी से पढ़ी जा सके. कुछ ग्रंथ बेहद खराब हालत में मिले हैं. ऐसी ही एक भगवद् पुराण की पांडुलिपि संरक्षण के लिए लाई गई है. राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ लता श्रीमाली के मुताबिक, पांडुलिपि के हर पेज को विशेष जीएसएम टिश्यू पेपर की मदद से सैंडविच किया जाएगा. इससे कमजोर पन्नों को संभालना आसान होगा और आगे इनके संरक्षण में मदद मिलेगी. संरक्षण के बाद इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा.

पांडुलिपि में छिपा ज्ञान का भंडार (ETV Bharat Jaipur)

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हर जिले में बनेंगे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र: जयपुर में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला में राजस्थान में पांडुलिपियों को बचाने और डिजिटल स्वरूप देने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. मिशन के तहत हर जिले में पांडुलिपि संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना है. इसके साथ ही निजी संग्रहकर्ताओं को भी अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि निजी घरों, पुस्तकालयों और संस्थानों में रखी दुर्लभ पांडुलिपियां भी सामने आ सकें. विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों को भी इस अभियान में जोड़ा जाएगा. इनके जरिए संस्कृत शब्दावली तैयार करने और पांडुलिपियों में मौजूद सामग्री पर शोध को बढ़ावा देने की योजना है. पांडुलिपियों के डिजिटल होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शोधार्थियों को पुराने ग्रंथों तक पहुंचने के लिए हर बार संबंधित संग्रहालय, मंदिर या निजी पुस्तकालय तक जाने की जरूरत नहीं होगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद विद्यार्थी और शोधार्थी घर बैठे आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य, दर्शन और अन्य विषयों से जुड़े पुराने ग्रंथों को देख और पढ़ सकेंगे. इससे उन विषयों पर नए सिरे से शोध की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.

पांडुलिपि को गौर से देखती डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

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23 लाख से 1.24 लाख तक का सफर: राजस्थान में अब तक करीब 23 लाख पांडुलिपियों की पहचान की जा चुकी है. इनमें से 1.24 लाख पांडुलिपियां डिजिटाइज हो चुकी हैं. यानी बड़ी संख्या में दुर्लभ सामग्री अभी भी डिजिटल होने की कतार में है. ज्ञान भारतम मिशन के राजस्थान समन्वयक डॉ सुरेंद्र शर्मा ने कार्यशाला में राजस्थान में चल रहे काम का प्रजेंटेशन दिया. उनका कहना है कि पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में राजस्थान एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है. अब चुनौती सिर्फ पुरानी पांडुलिपियों को बचाने की नहीं है, बल्कि उनमें छिपे ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की भी है. अगर यह अभियान अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो आने वाले समय में राजस्थान के किसी पुराने मंदिर, मठ या निजी संग्रह में बंद सदियों पुराना ज्ञान किसी संदूक की बजाय मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है.