साल दर साल बढ़े हिमाचल में 'डिजिटल डकैती' के मामले, ये जिले हैं टॉप पर

हिमाचल में साइबर ठगी के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं. हर साल करोड़ों रुपये की ठगी साइबर फ्रॉड के जरिए हो रही है.

हिमाचल में बढ़ता साइबर फ्रॉड
Published : February 3, 2026 at 8:30 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब डिजिटल अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. शातिर ठग के बिछाए जाल में लोग बड़ी आसानी से फंस रहे हैं. समय समय पर साइबर ठगी के बारे में लोगों को जागरुक भी किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी साइबर ठगी के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं. हर साल करोड़ों रुपये की ठगी साइबर फ्रॉड के जरिए हो रही है.

साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जहां एक ओर ठगी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. वहीं, दूसरी ओर राहत की खबर ये भी है कि हिमाचल पुलिस की सतर्कता और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से रिकवरी रेट में भी ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है. 2025 में साइबर ठगों ने प्रदेशवासियों की जेब से 132 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर डाका डाला, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए लगभग 29 करोड़ रुपये होल्ड करवाने में सफलता हासिल की है.

साइबर फ्रॉड की शिकायतें
2023 से 2025 तक के आंकड़े

पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराधी कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं. हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आने वाली कॉल्स की संख्या में हुआ इजाफा इस बात का प्रमाण है. 2023 में साइबर फ्रॉड की कुल 44,000+ कॉल्स (औसतन 122 कॉल प्रतिदिन) मिली थी. 2024 में बढ़कर 1,10,000 (औसतन 301 कॉल प्रतिदिन) से अधिक हो गईं. 2025 में कॉल्स का ग्राफ बढ़कर औसतन 670 कॉल प्रतिदिन तक पहुंच गया.

शिकायतों में आया भारी उछाल

शिकायतों की संख्या में भी भारी उछाल देखा गया है. साल 2023 में जहां 7,040 शिकायतें दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या 11,892 और 2025 में बढ़कर 18,706 हो गई है. 2023 में प्रदेशवासियों से कुल ₹41,04,11,883 (41 करोड़ से अधिक) की ठगी हुई. 2024 में ये आंकड़ा ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़कर ₹1,14,56,26,747 (114 करोड़ से अधिक) हो गया. 2025 में साइबर अपराधियों ने अब तक कुल ₹1,32,27,26,709 (132 करोड़ से अधिक) की डिजिटल डकैती डाली है.

जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं. पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है. साइबर फ्रॉड के मामलों पर तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है. 2023 में पुलिस केवल ₹3,75,82,865 (3.75 करोड़) को होल्ड कर पाई थी, यानि पीड़ित के खाते से पैसे निकलने से पहले ही बैंक के जरिए पुलिस ने ये राशि होल्ड या सील कर दी, जिसके कारण अकाउंट को एक्सेस करने के बाद ठग इस राशि को नहीं निकाल पाए और खाताधारक की कमाई लुटने से बच गई. 2024 में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने ₹11,29,45,782 (11.29 करोड़) फ्रीज किए. 2025 तकनीकी सुधार के चलते ₹29,35,44,862 (29.35 करोड़) बचाने में सफलता मिली है.

ठगी गई कुल राशि
रिकवरी रेट में ऐतिहासिक सुधार

2023 में ठगी गई राशि का रिकवरी/होल्ड प्रतिशत मात्र 3.8% था. 2025 में ये बेहतर रिस्पॉन्स सिस्टम के कारण बढ़कर 20.3% हो गया है (यानी 2 साल में 17% की सीधी बढ़ोतरी).

क्या कहती हैं हेल्पलाइन इंचार्ज अनिता शर्मा?

साइबर हेल्पलाइन की इंचार्ज अनिता शर्मा ने कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया, '1930 हेल्पलाइन पर जब कोई कॉल आता है, तो हमारी प्राथमिकता पीड़ित को तुरंत राहत पहुंचाना होती है. हम सबसे पहले पीड़ित का नाम, पता और ठगी के ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी लेते हैं. अगर कोई केवल पूछताछ करना चाहता है, तो उसे भी सही जानकारी देकर संतुष्ट किया जाता है. यहां तक कि अगर मामला साइबर अपराध से जुड़ा न हो, तब भी हम कॉलर की मदद करते हैं और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करवाते हैं. 1930 पर आने वाली हर कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है.'

होल्ड की गई राशि
ठगी का शिकार कौन?

हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के शिकार होने वालों के लिंग-आधारित आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है. आंकड़ों के अनुसार पुरुष सबसे अधिक साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं. इसके बाद महिलाएं और बच्चे हैं.

  • पुरुष: 78.26% (सबसे अधिक प्रभावित)
  • महिलाएं: 18.96%
  • बच्चे: 2.72%

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला, कांगड़ा और मंडी जिले साल 2025 में साइबर ठगों के लिए सबसे आसान शिकार रहे. इन जिलों से सबसे अधिक वित्तीय और सोशल मीडिया फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं. किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर सबसे पहले टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल किया जाता है. साइबर हेल्पलाइन 1930 पर फाइनेंशियल फ्रॉड, नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम, UPI फ्रॉड, फर्जी शॉपिंग ऐप और लोन ऐप्स, सोशल मीडिया फ्रॉड, आईडी हैकिंग, ब्लैकमेलिंग (Sextortion) और फेक प्रोफाइल से संबंधित शिकायतें आई हैं.

एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी की अपील

एसपी साइबर क्राइम शिमला रोहित मालपानी ने प्रदेश की जनता को सचेत करते हुए कि 'सतर्कता ही बचाव है. साइबर अपराधी हर दिन नए-नए और उन्नत तरीके अपना रहे हैं. किसी भी अनचाहे मैसेज या लुभावने ऑफर को तब तक सच न मानें जब तक आप आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर उसकी पुष्टि न कर लें. सबसे महत्वपूर्ण बात 'गोल्डन ऑवर' है, यानि ठगी होने के पहले 1 से 2 घंटे बेहद कीमती होते हैं. अगर इस दौरान पीड़ित तुरंत 1930 पर कॉल कर दे, तो बैंक खाते को समय रहते फ्रीज करवाकर पैसे वापस मिलने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है.'

