ETV Bharat / state

साल दर साल बढ़े हिमाचल में 'डिजिटल डकैती' के मामले, ये जिले हैं टॉप पर

हिमाचल में बढ़ता साइबर फ्रॉड ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब डिजिटल अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. शातिर ठग के बिछाए जाल में लोग बड़ी आसानी से फंस रहे हैं. समय समय पर साइबर ठगी के बारे में लोगों को जागरुक भी किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी साइबर ठगी के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं. हर साल करोड़ों रुपये की ठगी साइबर फ्रॉड के जरिए हो रही है. साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जहां एक ओर ठगी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. वहीं, दूसरी ओर राहत की खबर ये भी है कि हिमाचल पुलिस की सतर्कता और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से रिकवरी रेट में भी ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है. 2025 में साइबर ठगों ने प्रदेशवासियों की जेब से 132 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर डाका डाला, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए लगभग 29 करोड़ रुपये होल्ड करवाने में सफलता हासिल की है. साइबर फ्रॉड की शिकायतें (ETV Bharat) 2023 से 2025 तक के आंकड़े पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराधी कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं. हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आने वाली कॉल्स की संख्या में हुआ इजाफा इस बात का प्रमाण है. 2023 में साइबर फ्रॉड की कुल 44,000+ कॉल्स (औसतन 122 कॉल प्रतिदिन) मिली थी. 2024 में बढ़कर 1,10,000 (औसतन 301 कॉल प्रतिदिन) से अधिक हो गईं. 2025 में कॉल्स का ग्राफ बढ़कर औसतन 670 कॉल प्रतिदिन तक पहुंच गया. शिकायतों में आया भारी उछाल शिकायतों की संख्या में भी भारी उछाल देखा गया है. साल 2023 में जहां 7,040 शिकायतें दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या 11,892 और 2025 में बढ़कर 18,706 हो गई है. 2023 में प्रदेशवासियों से कुल ₹41,04,11,883 (41 करोड़ से अधिक) की ठगी हुई. 2024 में ये आंकड़ा ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़कर ₹1,14,56,26,747 (114 करोड़ से अधिक) हो गया. 2025 में साइबर अपराधियों ने अब तक कुल ₹1,32,27,26,709 (132 करोड़ से अधिक) की डिजिटल डकैती डाली है. जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं. पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है. साइबर फ्रॉड के मामलों पर तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है. 2023 में पुलिस केवल ₹3,75,82,865 (3.75 करोड़) को होल्ड कर पाई थी, यानि पीड़ित के खाते से पैसे निकलने से पहले ही बैंक के जरिए पुलिस ने ये राशि होल्ड या सील कर दी, जिसके कारण अकाउंट को एक्सेस करने के बाद ठग इस राशि को नहीं निकाल पाए और खाताधारक की कमाई लुटने से बच गई. 2024 में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने ₹11,29,45,782 (11.29 करोड़) फ्रीज किए. 2025 तकनीकी सुधार के चलते ₹29,35,44,862 (29.35 करोड़) बचाने में सफलता मिली है. ठगी गई कुल राशि (ETV Bharat)