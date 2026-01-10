भयभीत एसएचओ बोले-यदि बजरी माफिया से पंगा लिया तो वे पुलिस को टक्कर मार देंगे या किसी को उठा ले जाएंगे
कोलवा थाना प्रभारी का बयान क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें एसएचओ बजरी माफिया की ताकत का बखान कर रहे हैं.
Published : January 10, 2026 at 2:58 PM IST
दौसा: भजनलाल सरकार भले अवैध खनन पर सख्ती के दावे कर रही हो, लेकिन दौसा पुलिस खुले तौर पर मान रही है कि खनन माफिया पर रोक नामुमकिन है. जिले के एक थाना प्रभारी का बयान चर्चा में है, जिसमें वे कह रहे हैं कि यदि बजरी माफिया से पंगा लिया तो वे पुलिस को टक्कर मार देंगे या किसी को उठा ले जाएंगे. इस मामले में कोलवा थाना प्रभारी रामशरण ने बताया कि समाज का मामला होने के चलते पब्लिक को कार्रवाई का आश्वासन देने के लिए ये सब कहा है, माफियाओं को बढ़ावा देने जैसी कोई बात नहीं है. इस मामले में दौसा एसपी सागर राणा ने बताया कि मामला अभी मेरी जानकारी में आया है, वीडियो की जांच करेंगे.
शुक्रवार रात दौसा जिले में बजरी भरे ट्रैक्टर का पुलिस पीछा कर रही थी. तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रैक्टर बसवा थाना इलाके के सकट सीमा के पास दीवार तोड़ते हुए सीधे घर में जा घुसा. आधी रात दीवार टूटने की आवाज से घर में अफरा-तफरी मच गई. परिवार दहशत में आ गया. चीख-पुकार मच गई. घर में बंधी तीन बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर दौसा और अलवर जिले के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घर में गुस्साए परिजनों ने पुलिस को खरीखोटी सुना दी. हालांकि बसवा पुलिस ने बजरी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली.
समझाइश करते ये बोले कोलवा थाना प्रभारी: कोलवा थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर ने पीड़ित परिवार से समझाइश की. एसएचओ गुर्जर बोले, हम सब आपके लिए यहां हैं. मैं आपके समाज का हूं. अगर खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं हो तो आप मेरी चोटी पकड़ लेना. थाना अधिकारी आगे बोले-अवैध खनन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन माफिया पुलिस को उठा रहे हैं, प्रशासन पर हमला कर रहे हैं. ऐसे में साफ है कि अब कुछ भी कर लो, माफिया के हौसले बुलंद हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं. एसएचओ गुर्जर का यह बयान इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
