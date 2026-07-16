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सोशल मीडिया पर 2 बच्चों की मां से दोस्ती, संदिग्ध परिस्थितियों में फिर मौत, प्रयागराज के नैनी में मातम

मृतक युवक को पहले अपना पति बताने वाली महिला अचानक अस्पताल से हुई नौ दो ग्यारह. सबूत तलाशने में जुटी कटघोरा पुलिस.

KORBA KATGHORA
सोशल मीडिया पर 2 बच्चों की मां से दोस्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 6:27 PM IST

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कोरबा: कटघोरा थाना इलाके मेंं यूपी के प्रयागराज के रहने वाले 22 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार गौड़ की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत के इस मामले में कई ऐसे गहरे राज और सवाल उठ रहे हैं, जिसने पुलिस और पीड़ित दोनों के परिजनों को हैरान कर दिया है.

सोशल मीडिया पर 2 बच्चों की मां से दोस्ती फिर मौत

पुलिस कटघोरा पुलिस के मुताबिक युवक मूलत: प्रयागराज के नैनी का रहने वाला था. लेकिन फिलहाल बिलासपुर के किसी शीशे की फैक्ट्री में काम करता था. जिसका सोशल मीडिया के जरिए कोरबा जिले के कटघोरा थाना इलाके में रहने वाली महिला से अफेयर था. बताया जाता है कि महिला पहले से 2 बच्चों की मां है और पति और मायके से अलग कटघोरा में रहती है.

2 दिन पहले संदिग्ध अवस्था में युवक अभिषेक कुमार गौड़ की मौत हो जाती है. जिसका इलाज पहले कटघोरा और फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुआ. युवक की मौत के बाद युवती ने पहले तो खुद को युवक की पत्नी बताया फिर कागजी प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए. इसके बाद से वह फरार हो गई.

सोशल मीडिया पर 2 बच्चों की मां से दोस्ती (ETV Bharat)


समझिए क्या है पूरा मामला

​जानकारी के अनुसार, प्रयागराज का निवासी अभिषेक पिछले 2 साल से बिलासपुर की एक शीशा (ग्लास) फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था. मंगलवार (14 जुलाई) को दोपहर के समय उसे अत्यंत गंभीर हालत में कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहर सेवन की आशंका के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.



​मौत के बाद संदिग्ध महिला आई सामने

बताया गया कि युवक की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुलिस चौकी में औपचारिकता पूरी करने के लिए महिला मौजूद थी. उसने खुद को अभिषेक की पत्नी होना बताया और दावा किया कि उनके 2 बच्चे भी हैं. पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तो वह कुछ देर बाद चकमा देकर अस्पताल से अचानक गायब हो गई और वापस नहीं लौटी. तभी से पुलिस उस महिला की तलाश में है.



पर्स में रखे पर्ची से पुलिस ने परिजनों को की खबर

​पुलिस को मृतक की जेब से मिले पर्स और एक कागज पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर उसके पिता नीरज कुमार गौड़ (निवासी प्रयागराज) का पता चला. घटना की खबर सुनते ही परिजन तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा पहुंचे.

मृतक अभिषेक के पिता का आरोप

अभिषेक के पिता नीरज ने बताया कि बेटा लगभग 2 साल से बिलासपुर का किसी ग्लास फैक्ट्री में काम करता था. जिस लड़की की बात की जा रही है, उसे लेकर वह एक बार प्रयागराज के गांव भी आया था. दोनों वहां सुबह से शाम तक गांव में ही रुके थे. बाद में हमने उनको ट्रेन में बैठाकर विदा कर दिया था. इस दौरान लड़की की मां ने मुझे फोन करके कहा कि लड़की 2 बच्चों की मां है और वह बच्चों को छोड़कर घूमने गई है, बच्चे रो रहे हैं, तब हमें उसके शादीशुदा होने का पता चला.

अभिषेक ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया था. लड़की की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है, वह दोषी है. हमने लड़की से भी एक बार बात की थी, हाथ जोड़कर कहा था कि आप शादीशुदा हैं, क्यों अपने और अभिषेक की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं. लड़की ने हमें बताया था कि उसके 2 बच्चे हैं और वह खुद भी पति से अलग रहती है. पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए. परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है. अभिषेक ने जहर खाया या उसे दिया गया इस बात से पर्दा अभी नहीं उठा है, पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार अब सभी को है.



​गायब हैं सारे अहम सबूत

मृतक अभिषेक के पास से उसका मोबाइल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है. उसकी जेब से पुलिस को केवल ₹401 नगद और एक पर्ची मिली है. सोशल मीडिया के जरिए ही अभिषेक और महिला की दोस्ती हुई थी. अभिषेक के इंस्टाग्राम आईडी पर दोनों के संयुक्त फोटो भी थी लेकिन महिला के गायब होने के बाद से तस्वीरों को इंस्टाग्राम आईडी से डिलीट कर दिया गया है, अभिषेक के पिता ने इस बात की पुष्टि की है.



​मामला संदिग्ध, पुलिस कर रही जांच: ASP

​इस मामले में एएसपी लखन पटले ने कहा, ''प्रयागराज निवासी अभिषेक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है. उसने जहर खाया या उसे दिया गया यह जांच का विषय है. जो युवती उसके साथ अस्पताल आई थी. वह फिलहाल गायब है, पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. युवती की तलाश भी की जा रही है.''

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