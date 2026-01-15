ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर दोस्ती और शादी के बाद पति ने की आत्महत्या; पड़ोसी महिला की भी मौत

प्यार और शादी के 6 महीने बाद पति ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: इंस्टाग्राम पर दोस्ती और प्यार के बाद शादी करने वाले युवक ने विवाह के 6 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया. युवक की पत्नी के महंगे शौक वह पूरे नहीं कर पा रहा था. पत्नी बार-बार दूसरी शादी करने की धमकी दे रही थी, इसी तनाव में युवक ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया. वहीं, मृत युवक के पड़ोस में रहने वाली वृद्ध महिला की नाम की गलतफहमी की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई. कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभारी विद्यासागर ने बताया कि मृतक ध्रुवराज (19) की शादी 6 महीने पहले राजस्थान की दीपिका से हुई थी. शादी के बाद से दोनों में विवाद चल रह था. इसके तनाव में युवक ने आत्महत्या कर ली. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मृत युवक की बहन विशाखा ने बताया कि वह लोग झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र सागर गेट में रहते हैं. उसके भाई ध्रुवराज कुशवाह पुत्र रामबाबू ने फांसी लगाकर जान दे दी है. विशाखा ने बताया कि उसका भाई भगवंतपुरा में पटाखे की दुकान में काम करता था. सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती: विशाखा ने बताया कि दो साल पहले सोशल मीडिया पर भाई की दोस्ती राजस्थान के चुरू जिले की दीपिका से हुई. दोनों रात-रात भर बात करते थे. कुछ दिनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. भाई घर वालों को बिना बताए कई बार दीपिका से मिलने राजस्थान गया. वह दोनों शादी करना चाहते थे, जबकि हमारे घरवाले शादी के खिलाफ थे और दीपिका के परिजन राजी थे. महराजगंज में युवक ने किया सुसाइड. (Video Credit: ETV Bharat) मंदिर में हुई थी दोनों की शादी: बहन ने बताया कि इकलौते बेटे ने जब शादी न करने पर घर से भागने की धमकी दी, तब मम्मी-पापा डर गए. 6 महीने पहले ही झांसी में मंदिर से दोनों की शादी करवा दी गई. शादी के कुछ दिन बाद से भाभी की फरमाइश बढ़ने लगीं.