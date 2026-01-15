सोशल मीडिया पर दोस्ती और शादी के बाद पति ने की आत्महत्या; पड़ोसी महिला की भी मौत
मृतक की बहन विशाखा ने बताया कि दो साल पहले सोशल मीडिया पर भाई की दोस्ती राजस्थान के चुरू जिले की दीपिका से हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 10:44 AM IST
झांसी: इंस्टाग्राम पर दोस्ती और प्यार के बाद शादी करने वाले युवक ने विवाह के 6 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया. युवक की पत्नी के महंगे शौक वह पूरे नहीं कर पा रहा था. पत्नी बार-बार दूसरी शादी करने की धमकी दे रही थी, इसी तनाव में युवक ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया. वहीं, मृत युवक के पड़ोस में रहने वाली वृद्ध महिला की नाम की गलतफहमी की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई.
कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभारी विद्यासागर ने बताया कि मृतक ध्रुवराज (19) की शादी 6 महीने पहले राजस्थान की दीपिका से हुई थी. शादी के बाद से दोनों में विवाद चल रह था. इसके तनाव में युवक ने आत्महत्या कर ली. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, मृत युवक की बहन विशाखा ने बताया कि वह लोग झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र सागर गेट में रहते हैं. उसके भाई ध्रुवराज कुशवाह पुत्र रामबाबू ने फांसी लगाकर जान दे दी है. विशाखा ने बताया कि उसका भाई भगवंतपुरा में पटाखे की दुकान में काम करता था.
सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती: विशाखा ने बताया कि दो साल पहले सोशल मीडिया पर भाई की दोस्ती राजस्थान के चुरू जिले की दीपिका से हुई. दोनों रात-रात भर बात करते थे. कुछ दिनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. भाई घर वालों को बिना बताए कई बार दीपिका से मिलने राजस्थान गया. वह दोनों शादी करना चाहते थे, जबकि हमारे घरवाले शादी के खिलाफ थे और दीपिका के परिजन राजी थे.
मंदिर में हुई थी दोनों की शादी: बहन ने बताया कि इकलौते बेटे ने जब शादी न करने पर घर से भागने की धमकी दी, तब मम्मी-पापा डर गए. 6 महीने पहले ही झांसी में मंदिर से दोनों की शादी करवा दी गई. शादी के कुछ दिन बाद से भाभी की फरमाइश बढ़ने लगीं.
वह भाई से हमेशा बाहर घूमने और महंगे कपड़ों को जिद करने लगी. इस वजह से भाभी और भैया में झगड़ा होने लगा. 13 दिसंबर 2025 को भाभी ने भैया से झगड़ा किया और मायके चली गईं. भैया लगातार भाभी को वापस आने के लिए मना रहे थे.
घर लौटा परिवार तो खुला राज: बहन ने बताया कि 7 जनवरी को हम लोग कामाख्या देवी मंदिर घूमने के लिए जाने वाले थे. भैया भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन भाभी से चल रहे झगड़े की वजह से भैया ने मना कर दिया. वह घर पर अकेले थे. सोमवार से भैया से बात नहीं हो रही थी.
बुधवार को हम लोग वापस लौटे तो घर का दरवाजा भीतर से बंद था. दूसरी चाबी से दरवाजा खोला गया तो भैया कमरे फंदे पर लटके हुए थे. उनका मोबाइल पास में पड़ा हुआ था. बहन विशाखा ने कहा कि भाभी ने भैया पर पैसे कमाकर उनको देने के लिए दबाव बनाया था. पैसे न देने पर दूसरी शादी करने की धमकी दे रही थी. इसकी वजह से भाई ने अपनी जान गंवा दी.
गलतफमही में महिला की मौत: वहीं, दूसरी ओर पड़ोस में रहने वाली बेनी बाई (78) के बेटे का नाम भी रामबाबू है. उन्हें किसी ने बताया कि रामबाबू के बेटे ने आत्महत्या कर ली है, तो उन्हें लगा कि उनके नाती यानी रामबाबू के बेटे ने सुसाइड कर लिया है. इसी गलतफहमी में महिला को सदमा लगा और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई.
मृत महिला के बेटे रामबाबू ने बताया कि भ्रम में पड़कर वह बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो तत्काल उन्हें नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गांव में हुई दोनों मौत से गम का माहौल बना हुआ है.
