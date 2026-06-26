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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, अब आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर रहा आरोपी, पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार

अब आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर रहा आरोपी. ( प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat) )

29 जनवरी 2026 को मुकदमा पंजीकृत कराया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस तलाश में जुट गई थी.

जानकारी के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली, किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि मेरी 17 वर्षीय बेटी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उससे बातचीत करने लगा, जब दोस्ती आगे बढ़ गई, तो उसने बेटी को बहला-फुसला कर, गुड़गांव की धनवापुर स्थित अपने घर लेकर चला गया.

पीड़ित पिता का आरोप है कि नाबालिग बेटी को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर गुड़गांव लेकर चला गया, वहां रखकर चार दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.

गुरुवार को एक पीड़ित परिवार ने इस आशय की तहरीर शाहपुर थाने‌ पर देकर हरियाणा गुड़गांव के आर्यन निषाद पर मुकदमा पंजीकृत कराया है.

गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है.

शाहपुर पुलिस ने 4 फरवरी को उसे आर्यन निषाद के घर, गुड़गांव से बरामद कर लिया. उसके बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वन स्टाप सेन्टर में रखा गया.

आरोप है कि इस दौरान विवेचना करने वाले विवेचक ने कहा, जो बयान महिला कांस्टेबल लिख रही है, वही बयान तुमको कोर्ट में देना है, आगे से वह तुमको परेशान नहीं करेगा. बातों में उलझा कर विवेचक ने शारीरिक संबंध बनाने, वाला बयान हटा दिया, जबकि उसका 4 दिन तक शारीरिक शोषण किया गया था.

पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि "विवेचक की लापरवाही से आरोपी आर्यन का मन बढ़ गया, और मेरी बेटी का इंस्टाग्राम पासवर्ड हैक कर लिया, और अब आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर रहा है. वहीं बड़ी बेटी के मोबाइल पर फोन कर धमकी दे रहा है कि कह दो अपनी छोटी बेटी से अपना मोबाइल ऑन कर ले, वरना पूरे परिवार को जान से मार दूंगा. धमकी के बाद से ही सारा परिवार सहमा हुआ है."

नाबालिग लड़की के पिता ने एसएसपी, सीएम पोर्टल, और राज्य महिला आयोग को इस आशा का पत्र भेजा है.

इस संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया, नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. जांच कर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.