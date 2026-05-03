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सहारनपुर में मां की सहेली बनी कातिल, 14 साल के बच्चे को नहर में फेंका, 48 घंटे बाद मिला शव

बाल कृष्ण भारती ने बताया कि कुछ समय पहले पूजा की बहन ने अपनी एक दुकान हमारे बड़े बेटे अनुराग के नाम पर बेची थी. सौदे के बाद पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. पूजा का आरोप था कि उसे पूरी रकम नहीं दी गई, जिससे वह नाराज चल रही थी. इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की साजिश रची.

नुमाइश कैंप इलाके में बाल कृष्ण भारती पत्नी ज्योति और चार बेटे के साथ रहते हैं. इनमें अंशुमान सबसे छोटा था. पड़ोस में रहने वाली पूजा (42) ज्योति की करीब 15 साल पुरानी सहेली थी. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से आपसी मेलजोल और एक-दूसरे के घर आना-जाना था.

सहारनपुर : जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. पैसों के विवाद में एक महिला ने अपनी ही सहेली के 14 साल के बेटे को नहर में फेंक कर हत्या कर दी. 1 मई को लापता हुए अंशुमान का शव रविवार को अंबाला रोड की बड़ी नहर से बरामद हुआ है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला पूजा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में पूजा ने अपना गुनाह कबूल किया है.

1 मई को दिया था धक्का : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया, 1 मई को बाल कृष्ण भारती का बेटा अंशुमान घर से कुछ दूरी पर अकेला घूम रहा था, तभी पूजा ने उसे बहाने से अपने पास बुलाया और बाजार घुमाने की बात कहकर स्कूटी पर बैठा लिया. इसके बाद वह उसे अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर के पास ले गई और मौका देखकर उसे नहर में धक्का दे दिया.

परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी : घटना को अंजाम देने के बाद पूजा चुपचाप अपने घर लौट आई. उधर, जब अंशुमान काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी. आनन फानन में परिजनों ने थाना नगर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया. जांच के दौरान एक फुटेज में पूजा अंशुमान को स्कूटी पर ले जाते हुए दिखाई दी.

बच्चे को स्कूटी से ले जाती दिखी पूजा. (Photo Credit; ETV Bharat)

राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना : सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी महिला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद शनिवार को उसकी निशानदेही पर नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. गोताखोरों की मदद से पूरे दिन तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली. रविवार को कुछ राहगीरों ने नहर में एक शव को पानी में देखा और पुलिस को सूचना दी.

परिजनों ने की शव की पहचान : मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और परिजनों को बुलाकर उसकी पहचान कराई. शव अंशुमान का ही निकला. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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