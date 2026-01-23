लखनऊ में बहन की शादी से पहले भाई की हत्या, दोस्तों ने शराब पार्टी के बाद ईंट से हमला कर उतारा मौत के घाट
पुलिस संदेह के आधार पर गांव के 2 संदिग्धों को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर रही है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 4:13 PM IST
लखनऊ: राजधानी के नगराम इलाके गुलालखेड़ा गांव में शुक्रवार की सुबह एक युवक की ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई. मृतक ओम प्रकाश 22 जनवरी की रात से ही लापता था, जिसका शव आज इंदिरा नहर की पटरी पर मिलने से गांव में अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंचे एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली वसंथ कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और संदेह के आधार पर गांव के ही 2 संदिग्धों को हिरासत मे लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
एडीसीपी के मुताबिक ओम प्रकाश गुरुवार रात करीब 8 बजे घर से निकला और गांव के ही अंडा रोल की दुकान पर दोस्तों के साथ कुछ खा-पी रहा था. इस दौरान ओम प्रकाश की किसी बात को लेकर दोस्तों से विवाद हुआ. आशंका जताई जा रही है कि दोस्तों ने ही उसे बहला-फुसलाकर नहर किनारे ले गए और ईंटों से हमला कर हत्या कर दी. नहर किनारे से पुलिस ने शराब की बोतलें, ईंटों से बनी एक अस्थायी चूल्हा बरामद किया है.
ओम प्रकाश की छोटी बहन कोमल की 6 फरवरी को शादी है. घर में मेहमानों का आना और तैयारियों का दौर जारी है. पिता राम हरख की करीब डेढ़ साल पहले ही मौत हो चुकी है, मजदूरी करने वाला ओम प्रकाश ही मां गीता देवी और दो छोटे भाइयों का एकमात्र सहारा था. अब घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं.
एडीसीपी दक्षिणी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है. सिर पर ईंट से वार के निशान मिले हैं. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.
