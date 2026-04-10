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बिहार में 6 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को दो हिस्सों में काट डाला! VTR के जंगल से चार दिन बाद मिला शव

बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में दोस्ती के नाम पर हुई एक निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया गांव के 47 वर्षीय मुरारी यादव का सिर कटा शव वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के हरदिया चांती जंगल क्षेत्र से बरामद किया गया. हत्यारों ने शव को दो हिस्सों में काटकर अलग-अलग जगहों पर दफन कर दिया था, ताकि उनकी पहचान छिप सके.

रविवार को दोस्तों ने बुलाया, फिर लापता: बीते रविवार को मुरारी यादव को उनके छह दोस्तों ने घर से बुलाया था. परिजनों के अनुसार, वे दोस्तों के साथ गए लेकिन वापस नहीं लौटे. जब परिवार ने दोस्तों से संपर्क किया तो सभी ने टालमटोल वाले जवाब दिए। इससे परिवार को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी के साथ हत्या की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन इस बीच सभी दोस्त घर छोड़कर फरार हो गए, जिससे संदेह और गहरा गया.

"मुरारी अपने दोस्तों के साथ जाने के बाद वापस नहीं लौटा. जब दोस्तों से संपर्क कर मुरारी के बारे में जानकारी लेनी चाही तो सभी ने अलग-अलग जवाब दिए और टालमटोल करने लगे. इससे शक गहराने लगा इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी के साथ हत्या की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई."-परिजन

धड़ और सिर बरामद: पुलिस को सूचना मिली कि VTR के हरदिया चांती जंगल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है. इसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने जमीन खोदकर शव का धड़ बरामद किया. बाद में आसपास की जगहों पर तलाश करने पर सिर भी अलग स्थान से मिला. आरोपियों ने हत्या के बाद शव को दो हिस्सों में काटकर दफना दिया था. मृतक की पहचान मुरारी यादव के रूप में हुई है.

परिजनों में कोहराम, इलाके में दहशत: शव बरामद होने की खबर फैलते ही इलाके में भारी भीड़ जुट गई. परिजनों में कोहराम मच गया और रोने-पीटने का सिलसिला शुरू हो गया. इस निर्मम वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. लोग इस बात से हैरान हैं कि दोस्त किस हद तक क्रूरता कर सकते हैं. इलाके में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है.

पोस्टमार्टम और FSL टीम सक्रिय: घटना की सूचना मिलते ही बगहा प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी ने हत्या की पुष्टि की और शव को मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.