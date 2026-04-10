ETV Bharat / state

बिहार में 6 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को दो हिस्सों में काट डाला! VTR के जंगल से चार दिन बाद मिला शव

बगहा में एक युवक को उसके छह दोस्तों ने बुलाकर निर्मम हत्या कर दी. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में सिर कटा शव बरामद हुआ.

Murder in Bagaha
बगहा में युवक की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 8:18 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में दोस्ती के नाम पर हुई एक निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया गांव के 47 वर्षीय मुरारी यादव का सिर कटा शव वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के हरदिया चांती जंगल क्षेत्र से बरामद किया गया. हत्यारों ने शव को दो हिस्सों में काटकर अलग-अलग जगहों पर दफन कर दिया था, ताकि उनकी पहचान छिप सके.

रविवार को दोस्तों ने बुलाया, फिर लापता: बीते रविवार को मुरारी यादव को उनके छह दोस्तों ने घर से बुलाया था. परिजनों के अनुसार, वे दोस्तों के साथ गए लेकिन वापस नहीं लौटे. जब परिवार ने दोस्तों से संपर्क किया तो सभी ने टालमटोल वाले जवाब दिए। इससे परिवार को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी के साथ हत्या की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन इस बीच सभी दोस्त घर छोड़कर फरार हो गए, जिससे संदेह और गहरा गया.

"मुरारी अपने दोस्तों के साथ जाने के बाद वापस नहीं लौटा. जब दोस्तों से संपर्क कर मुरारी के बारे में जानकारी लेनी चाही तो सभी ने अलग-अलग जवाब दिए और टालमटोल करने लगे. इससे शक गहराने लगा इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी के साथ हत्या की आशंका जताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई."-परिजन

धड़ और सिर बरामद: पुलिस को सूचना मिली कि VTR के हरदिया चांती जंगल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है. इसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने जमीन खोदकर शव का धड़ बरामद किया. बाद में आसपास की जगहों पर तलाश करने पर सिर भी अलग स्थान से मिला. आरोपियों ने हत्या के बाद शव को दो हिस्सों में काटकर दफना दिया था. मृतक की पहचान मुरारी यादव के रूप में हुई है.

परिजनों में कोहराम, इलाके में दहशत: शव बरामद होने की खबर फैलते ही इलाके में भारी भीड़ जुट गई. परिजनों में कोहराम मच गया और रोने-पीटने का सिलसिला शुरू हो गया. इस निर्मम वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. लोग इस बात से हैरान हैं कि दोस्त किस हद तक क्रूरता कर सकते हैं. इलाके में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है.

पोस्टमार्टम और FSL टीम सक्रिय: घटना की सूचना मिलते ही बगहा प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी ने हत्या की पुष्टि की और शव को मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

"बरामद शव को मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है साथ ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है. पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है."-निर्मला कुमारी, प्रभारी एसपी, बगहा

फरार आरोपियों की तलाश, कारण अभी अज्ञात: पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. शुरुआती जांच में दोस्तों पर ही हत्या का शक है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

'बिहार में महाचौपट राज..' अररिया में सिर धड़ से अलग करने पर तेजस्वी ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

32 साल पहले पति-पत्नी की गोली मारकर हुई थी हत्या, अब जाकर मिला इंसाफ

किस बात का गुस्सा..? बिहार में सिर धड़ से अलग कर सड़क पर फेका तो भीड़ ने आरोपी को मार डाला

TAGGED:

VALMIKI TIGER RESERVE
FRIENDS MURDER MAN IN BAGAHA
DEAD BODY IN VTR
बगहा में युवक की हत्या
MURDER IN BAGAHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.