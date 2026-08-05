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JPSC–JSSC छात्र आंदोलन का 12वां दिन: दोस्तों की पहल बनी मिसाल, अपनी कमाई से कराया नाश्ता, संघर्ष के साथ दिखी सामाजिक एकजुटता

धरना स्थल पर छात्र ( Etv Bharat )