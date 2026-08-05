JPSC–JSSC छात्र आंदोलन का 12वां दिन: दोस्तों की पहल बनी मिसाल, अपनी कमाई से कराया नाश्ता, संघर्ष के साथ दिखी सामाजिक एकजुटता
JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान दोस्ती की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई, दोस्त खुद नौकरी करते हुए भी आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं.
Published : August 5, 2026 at 3:30 PM IST
रांचीः जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया. आंदोलन के इस चरण में धरना स्थल पर केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग और मानवीय संवेदनाओं की अनूठी तस्वीर भी देखने को मिल रही है. हर दिन की तरह बुधवार सुबह भी कई सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और आम लोग आंदोलनकारी छात्रों के लिए नाश्ता और भोजन लेकर पहुंचे.
जरूरी सामान धरना स्थल तक पहुंच रहा है
आंदोलन के 12वें दिन छात्रों के लिए सुबह के नाश्ते में जलेबी, कचौड़ी, केला, तरबूज, ब्रेड, सॉस, जैम, मिठाई, बिस्कुट, चाय और कॉफी की व्यवस्था की गई. सुबह से ही विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन के पैकेट और जरूरी सामान धरना स्थल तक पहुंचता रहा. यही वजह है कि लगातार 12 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों को फिलहाल खान-पान को लेकर किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.
नौकरी के साथ-साथ आंदोलनकारियों की सेवा भी
इसी बीच सुबह एक ऐसी पहल भी देखने को मिली, जिसने आंदोलन को एक नई पहचान दी. सनी, कृष्णा, भीमा, यश भारती, रणवीर और जीतू नाम के छह दोस्तों ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर आंदोलनकारी छात्रों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की. इन युवाओं की खास बात यह है कि ये सभी खुद भी जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. पढ़ाई के साथ-साथ वे निजी कंपनियों में नौकरी भी करते हैं. अपनी मेहनत की कमाई से बचाए गए पैसों को उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों की सेवा के लिए खर्च किया.
आंदोलन में साथियों का मनोबल बढ़ाना हैः युवा
इन युवाओं का कहना है कि वे भी उसी संघर्ष का हिस्सा हैं, जिससे धरना स्थल पर बैठे हजारों अभ्यर्थी गुजर रहे हैं. भले ही नौकरी की वजह से वे हर समय आंदोलन में शामिल नहीं हो पाते, लेकिन अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना और उनके संघर्ष में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना उनका कर्तव्य है. उनका मानना है कि यह केवल नाश्ता नहीं, बल्कि अपने साथी अभ्यर्थियों के प्रति सम्मान और एकजुटता का प्रतीक है.
धरना स्थल पर मौजूद छात्रों ने भी इस पहल की सराहना की. उनका कहना है कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा अपनी सीमित आय में से सहयोग के लिए आगे आते हैं, तो यह आंदोलन और मजबूत होता है. इससे यह संदेश जाता है कि यह लड़ाई केवल धरना स्थल पर बैठे छात्रों की नहीं, बल्कि झारखंड के उन सभी युवाओं की है जो पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद रखते हैं.
सामाजिक संगठन और व्यापारिक संस्थाएं जरूरी सामग्री उपलब्ध करा रही हैं
धरना स्थल पर हर दिन अलग-अलग सामाजिक संगठन, व्यापारिक संस्थाएं, आम नागरिक और पूर्व अभ्यर्थी भी भोजन, नाश्ता, पानी तथा अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं. कई लोग बिना किसी प्रचार के सेवा कार्य में जुटे हैं. यही कारण है कि आंदोलन के दौरान छात्रों के भोजन और नाश्ते की व्यवस्था लगातार बनी हुई है.
भविष्य और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग
बारिश, उमस और लगातार धरने के बावजूद आंदोलनकारी छात्रों का हौसला कायम है. आंदोलन के 12वें दिन धरना स्थल से एक बार फिर यही संदेश सामने आया कि यह केवल विरोध का मंच नहीं, बल्कि सहयोग, दोस्ती और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन चुका है. अपने भविष्य और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से डटे हुए हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से उन्हें लगातार समर्थन भी मिल रहा है.
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