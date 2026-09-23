पलामू करमा पूजा हादसा: एक दोस्त को बचाने नदी में उतरे थे अन्य दोस्त, चार की हुई मौत
करमा पूजा हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई. एक दोस्त को बचाने में सभी बारी-बारी नदी में उतरे और डूब गए. रिपोर्ट-नीरज कुमार.
Published : September 23, 2026 at 1:10 PM IST
पलामू: जिले के चैनपुर में करमा पूजा के विसर्जन के दौरान कोयल नदी में चार लड़के डूब गए, जबकि पांचवें लड़के की तलाश अभी भी जारी है. यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द गांव में हुई.
पतरिया खुर्द के रहने वाले नितेश कुमार, विशाल कुमार सिंह, अमित कुमार ठाकुर, राजा सिंह और हेमंत कुमार करमा पूजा की सामग्री विसर्जित करने कोयल नदी गए थे. नितेश कुमार सबसे पहले नदी की धारा में उतरा, लेकिन डूबने लगा. अपने दोस्त को डूबता देख बाकी चार भी उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए, लेकिन एक-एक करके वे भी डूब गए. उन्हें डूबता देख आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, उन्होंने शोर मचाया और अन्य ग्रामीणों को भी बुलाया और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए.
बाद में नितेश कुमार, विशाल कुमार, अमित कुमार और राजा सिंह के शव बरामद किए गए, जबकि हेमंत कुमार अभी भी लापता है. सभी शव घटना स्थल से लगभग तीन किलोमीटर दूर नदी से निकाले गए.
नदी की गहराई 25 फीट से ज्यादा
चैनपुर के पतरिया खुर्द गांव से होकर कोयल नदी बहती है. इसी जगह कोयल और अमानत नदियों का संगम स्थल भी है. जिस जगह पर यह घटना हुई, वहां कोयल नदी की गहराई लगभग 25 से 30 फीट है. यहीं पर पांचों लड़के डूबे. किसी भी लड़के को तैरना नहीं आता था.
घटना की खबर मिलने पर स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, एसडीपीओ राजेश यादव, थाना प्रभारी लालजी और कई अन्य अधिकारी लापता लड़के की तलाश के लिए गांव पहुंचे. इस त्रासदी के बाद गांव में शोक और अफरा-तफरी का माहौल है और पीड़ितों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.
अमित ठाकुर के चाचा ने बताया कि लड़के करमा पूजा की सामग्री विसर्जित करने कोयल नदी में उतरे थे. नितेश सबसे पहले उतरा, उसके बाद अमित उसे बचाने के लिए गया. इस तरह, वे सभी एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में नदी में उतरे और डूब गए. उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था. अन्य लोगों ने उन्हें डूबते देखा और शोर मचाया.
इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे और दुख में है. सभी मृतक एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे. ग्रामीण एकजुट होकर कोयल नदी के तटवर्ती इलाके में जमा हैं और गढ़वा के डंडा इलाके तक पांचवें बच्चे को खोजने के लिए खुद अभियान चला रहे हैं.
इस बीच, पलामू पुलिस भी पांचवें बच्चे को खोजने और बरामद करने के लिए इलाके में अभियान चला रही है. सभी मृतक बच्चे छात्र थे. एक इंटरमीडिएट का छात्र था, जबकि एक बच्चा मानसिक रूप से कमजोर था. पलामू पुलिस ने पांचवें बच्चे की खोज में मदद के लिए SDRF से भी संपर्क किया है.
मुख्यमंत्री ने जताया दुख
इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस घटना के प्रति दुख प्रकट किया है. उन्होंने लिखा, "पलामू में करम डाली विसर्जन के दौरान हुए हादसे में कुछ लोगों के नदी में डूबने का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. इस पीड़ादायक घटना में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मरांग बुरु से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं."
पलामू में करम डाली विसर्जन के दौरान हुए हादसे में कुछ लोगों के नदी में डूबने का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस पीड़ादायक घटना में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 23, 2026
मरांग बुरु से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को…
मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग
डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है. उन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कोयल नदी की तेज धारा में एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में बच्चे डूब गए. यह घटना ऐसी जगह पर हुई जहां नदी की धारा बहुत तेज है. वे सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे.
"चार बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं और सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. सूचना मिली थी कि गढ़वा के डंडा इलाके में एक शव देखा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. नदी के किनारे वाले इलाके में पांचवें बच्चे की तलाश जारी है." – राजेश यादव, SDPO, मेदिनीनगर
इस बीच, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के प्रयास किए जाने चाहिए. पलामू के सांसद ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है.
पाटन में करमा पूजा के दौरान लड़की डूबी
पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के हिसरा बरवाडीह में भी करमा पूजा उत्सव के दौरान एक लड़की की डूबने से मौत हो गई. शिल्पी कुमारी नाम की यह लड़की उत्सव के दौरान जिंजोई नदी में नहाने गई थी, तभी वह डूब गई. पाटन थाना प्रभारी अनिल विद्यार्थी ने घटना की पुष्टि की और बताया कि शिल्पी कुमारी की मौत नदी में डूबने से हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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