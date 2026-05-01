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वायरल वीडियो से खुलासा: शराब के नशे में दोस्तों ने की हत्या, तीन गिरफ्तार, चौथा आरोपी फरार

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 28 अप्रैल को भीलगट्टी के बीहड़ क्षेत्र में एक कुएं में शव मिलने की सूचना मिली थी. सिविल डिफेंस की मदद से शव बाहर निकाला गया, लेकिन पूरी तरह सड़ने के कारण शिनाख्त नहीं हो पाई. जांच में सामने आया कि लढेर निवासी 25 वर्षीय पप्पू भील पुत्र मोहन भील पिछले 2-3 महीने से लापता था. इसके माता-पिता की मौत हो चुकी है. पत्नी डेढ़ साल पहले बेटी को लेकर पीहर चली गई थी और चारों बहनें ससुराल में हैं. परिवार में कोई नहीं होने से उसकी तलाश नहीं हुई.

चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के भीलगट्टी गांव स्थित कुएं से मिले क्षत-विक्षत शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. शराब के नशे में मोबाइल छिपाने को लेकर हुए विवाद में दोस्तों ने ही युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है. वारदात के साढ़े तीन माह बाद वायरल वीडियो के आधार पर वारदात का खुलासा हुआ.

वायरल वीडियो से खुला राज: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गत 27 अप्रैल को व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें एक युवक लापता चल रहे पप्पू भील की हत्या कर शव कुएं में डालने की बात कबूल कर रहा था. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाई. पप्पू के काका माधु भील की रिपोर्ट पर हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया. शव का सांवलियाजी हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा कर डीएनए सैंपल प्रिजर्व किया गया.

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ऐसे दिया वारदात को अंजाम: थानाधिकारी विनोद मेनारिया के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर तीन आरोपियों को पकड़ा. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या कबूल की. उन्होंने बताया कि वारदात साढ़े तीन महीने पुरानी है. मृतक पप्पू और आरोपी अक्सर भीलगट्टी के बीहड़ में साथ बैठ कर शराब पीते थे. घटना वाले दिन नशे में पप्पू ने दिनेश भोई का मोबाइल छिपा दिया. मांगने पर इनकार करने पर गाली-गलौज और हाथापाई हुई. इसके बाद आरोपियों ने लकड़ी के डंडे से पप्पू के सिर पर वार किए और गला घोंटकर हत्या कर दी. शव को वहीं कुएं में फेंक दिया. मामले में पुलिस ने आंतरी निवासी चांदमल उर्फ चांदू पुत्र गोटू भील, भीलगट्टी निवासी कान्हा उर्फ किशन पुत्र ऊंकार भील और दिनेश पुत्र हरदेव रावल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों से आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है. वहीं फरार चौथे आरोपित की तलाश जारी है.