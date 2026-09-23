ETV Bharat / state

फतेहाबाद के होटल में खाना खाने आए दोस्तों में हुई हाथापाई, अचानक फर्श पर गिरा युवक, हुई मौत, CCTV में कैद पूरी वारदात

होटल में खाना खाने आए दोस्तों में हुई हाथापाई ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: फतेहाबाद के मेजबान होटल में खाना खाने पहुंचे दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पहले कहासुनी हुई और इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया. पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. बहस के बाद शुरू हुई हाथापाई: CCTV फुटेज में कुछ लोग होटल में बैठकर खाना खाते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है. कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और मौजूद लोग एक-दूसरे से हाथापाई करने लगे. हाथापाई के दौरान पुर निवासी प्रहलाद सिंह अचानक फर्श पर गिर पड़े. उनके गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद प्रहलाद सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. फतेहाबाद के होटल में अचानक फर्श पर गिरा युवक, हुई मौत (ETV Bharat)