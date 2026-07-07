दोस्त को ठेले में लिटाकर पैदल अस्पताल पहुंचा युवक
दोस्त को अस्पताल पहुंचाने वाले युवक की धमतरी में चर्चा है. सभी उसकी सराहना कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 7, 2026 at 5:55 PM IST
धमतरी: इंसानियत और सच्ची दोस्ती की एक भावुक तस्वीर मंगलवार दोपहर धमतरी जिला अस्पताल में देखने को मिली. करीब 1 बजे एक युवक अपने बेसुध दोस्त को हाथ ठेले में लिटाकर पैदल जिला अस्पताल पहुंचा. यह दृश्य देखकर अस्पताल में मौजूद लोग भी भावुक हो गए.
दोस्त जमीन पर गिरा पड़ा था
आमापारा निवासी संतोष सोनवानी मेडिकल सामान पहुंचाने का काम करता है. मंगलवार को वह रत्नाबांधा स्थित शराब दुकान के पास से गुजर रहा था. तभी उसकी नजर अपने दोस्त कुलदीप पर पड़ी, जो बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा था. आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन कोई उसे अस्पताल ले जाने की पहल नहीं कर रहा था.
संतोष ने ठेले से दोस्त को अस्पताल पहुंचाया
संतोष ने बिना देर किए अपने हाथ ठेले में दोस्त को लिटाया और पैदल ही जिला अस्पताल के लिए निकल पड़ा. उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वह एंबुलेंस भी नहीं बुला सका. अस्पताल पहुंचते ही स्टाफ ने स्ट्रेचर की मदद से विक्की को तत्काल आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया.
संतोष ने बताया, "उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, कि दोस्त को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है. इसलिए मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की और अपने ठेले में ही उसे लेकर अस्पताल आ गया. सुना है कि उसे मिर्गी की भी समस्या है, इसलिए लगा कि देर करना ठीक नहीं होगा."
संतोष ने निभाया दोस्ती का फर्ज
आज जब लोग अक्सर मुसीबत में पड़े व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, ऐसे समय में संतोष ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाई जाती है. उसका यह कदम इंसानियत और दोस्ती की एक ऐसी मिसाल बन गया, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है.