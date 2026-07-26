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ऑनलाइन गेमिंग की लत में दोस्त बना कातिल, पैसों के लालच में रची हत्या की साजिश

धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंस कर एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी.

Murder in Dhanbad
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 5:00 PM IST

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धनबाद: ऑनलाइन गेमिंग की लत, पैसों की बढ़ती जरूरत और आसान धन कमाने की लालच ने एक युवक को अपने ही दोस्त की हत्या की साजिश रचने पर मजबूर कर दिया. धनबाद पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया.

घटनास्थल पर मिला कुचला हुआ शव

धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के ईस्ट बसुरिया ओपी अंतर्गत सोरीटांड़-कौशलपुरम के पास 23 जुलाई को बरवाअड्डा निवासी बीसीसीएल कर्मी 57 वर्षीय जयराम मांझी का शव झाड़ियों के पास मिला. उनके सिर और चेहरे को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. घटनास्थल से कुछ दूरी पर उनकी कार भी बरामद हुई. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

ग्रामीण एसपी का बयान (ETV Bharat)

एसआईटी ने 24 घंटे में पकड़े आरोपी

एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार छापेमारी के आधार पर तेतुलमारी के खास सिजुआ निवासी कुंदन कुमार और उसके सहयोगी प्रेम चौहान उर्फ पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश का खुलासा किया.

ऑनलाइन गेमिंग की लत बनी हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कुंदन कुमार ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार था. निजी कंपनी में नौकरी करने के बावजूद वह लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा था. इसी दौरान उसकी दोस्ती बीसीसीएल कर्मी जयराम मांझी से हुई. आरोपी को लगा कि जयराम के पास पर्याप्त पैसे हैं. लालच में उसने अपने साथी प्रेम चौहान के साथ मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई ताकि मृतक के बैंक खाते से रकम निकाली जा सके.

हत्या के बाद भी नहीं मिला पैसा

हालांकि हत्या के बाद भी आरोपी अपने मकसद में सफल नहीं हो सके. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सना लोहे का पाइप, पत्थर, मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए. आरोपियों के खून लगे कपड़े और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने बताया कि एसआईटी की त्वरित कार्रवाई, तकनीकी जांच और सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया. अब दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

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