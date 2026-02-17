ETV Bharat / state

दोस्त के पैसे चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी कार से की थी चोरी

रायपुर : सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस ने गबन करने के मामले में 2 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है. ये दोनों मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ी कार से 36 लाख 50 हजार रुपए के गबन के आरोपी हैं. पुलिस के मुताबिक पीड़ित का मित्र नितिन सोनी ही इस घटना का मास्टरमाइंड निकला. आरोपी अत्यधिक कर्ज होने के कारण नितिन सोनी अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 36 लाख 50 हजार रुपए भी बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धारा 316 (2) 3 (5) BNS के तहत कार्यवाही की है.



दोस्त ही निकला आरोपी

रायपुर सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत मल्टीलेवल पार्किंग के पास सोमवार को खड़ी कार से 36 लाख 50 हजार रुपए पार हो गए थे. जिसके बाद पिरदा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले ज्ञान प्रकाश पांडेय ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पीड़ित के साथी नितिन सोनी से पूछताछ की तो पता चला कि वह अत्यधिक कर्ज में डूबा हुआ था.