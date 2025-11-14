लखीमपुर में दोस्त की चाकू मारकर हत्या, दो दिन पहले हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
शुक्रवार शाम आरोपी घर से चाकू लेकर आया. इस पर आदर्श ने कहा- दम हो तो मार के दिखाओ.
लखीमपुर खीरी : पढुआ थाना क्षेत्र में एक युवक ने दोस्त की चाकू गोदकर हत्या कर दी. दो दिन पहले दोनों में मामूली विवाद हो गया था. शुक्रवार शाम को बदला लेने के लिए 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने 19 वर्षीय दोस्त आदर्श को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया. दोनों नजदीकी दोस्त थे और साथ स्कूल आते-जाते थे.
परिजन आदर्श को आनन-फानन में सीएचसी रमियाबेहड़ ले गए. हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. देर रात इलाज के दौरान आदर्श की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पूछताछ की जा रही है. आरोपी 11वीं का छात्र है, जबकि आदर्श बीए का छात्र था.
मामला पढ़ुआ गांव का है. आदर्श पुत्र संतोष और नाबालिग के बीच दो दिन पहले विवाद हो गया था. बाद में विवाद को सुलझ गया. शुक्रवार को फिर दोनों दोस्तों में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. इसी दौरान नाबालिग घर से चाकू लेकर आया. आदर्श ने कहा- दम हो तो मार के दिखाओ. नाबालिग ने आदर्श के पेट में चाकू मार दिया.
पिता संतोष ने बताया, दो दिन पहले झगड़ा हुआ था, हमने सोचा बच्चे हैं, सुलझ जाएगा, लेकिन उसने मेरे बेटे को मार डाला. पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है.
