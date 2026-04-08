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'नकली नहीं.. असली गेम खेलो...' कहकर PUBG-Free Fire खेल रहे दोस्त को मार दी गोली

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान दोस्त ने ही अपने दोस्त को गोली मार दी. जानकारी के अनुसार किशोर अपने घर पर मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी उसका दोस्त आया और उसे गोली मार दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है.

ऑनलाइन गेम के विवाद में चली गोली: जानकारी के अनुसार एक किशोर अपने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम (फ्री फायर/पबजी) खेल रहा था. इसी दौरान उसका दोस्त वहां पहुंचा और कथित तौर पर कहा कि नकली गेम क्यों खेलते हो, चलो असली गेम खेलते हैं. इसके तुरंत बाद उसने किशोर को गोली मार दी.

एसपी का बयान (ETV Bharat)

पैर में लगी गोली: गोली किशोर के बाएं पैर में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. घायल को पहले बारसोई अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर कर दिया गया.

मां ने क्या कहा?: घायल किशोर ने बताया कि वह सामान्य रूप से गेम खेल रहा था. तभी अचानक उस पर हमला कर दिया गया. वहीं उसकी मां का कहना है कि उनका बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था. तभी उसके दोस्त ने उसे गोली मार दी.

"मैं गेम खेल रहा था. मम्मी बाहर गई हुई थी. तभी दोस्त आया और बोला कि ये गेम क्यों खेल रहे हो? असली गेम खेलो और फिर एक गोली मार दी. मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था."- जख्मी किशोर