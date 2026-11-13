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हरियाणा में दोस्त की सीने में गोली मारकर की थी हत्या, शव चूरू के जोहड़ में लाकर फेंका, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Churu )

चूरू : सादुलपुर थाना पुलिस ने दोस्त की हत्या के आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. गांव सूरतपुरा की रोही में नीमवाला जोहड़ में पांच दिन पहले युवक का खून से लथपथ शव मिला था. सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया- आरोपी ने अपने ही दोस्त की हरियाणा (भिवानी) में सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हरियाणा से राजस्थान लेकर आया और सूरतपुरा की रोही स्थित जोहड़ में शव फेंककर फरार हो गया था.