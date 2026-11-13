हरियाणा में दोस्त की सीने में गोली मारकर की थी हत्या, शव चूरू के जोहड़ में लाकर फेंका, आरोपी गिरफ्तार
सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया-पुलिस हत्या के कारणों, प्रयुक्त हथियार और शव को यहां लाने सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
Published : November 13, 2026 at 7:40 PM IST
चूरू : सादुलपुर थाना पुलिस ने दोस्त की हत्या के आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. गांव सूरतपुरा की रोही में नीमवाला जोहड़ में पांच दिन पहले युवक का खून से लथपथ शव मिला था. सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया- आरोपी ने अपने ही दोस्त की हरियाणा (भिवानी) में सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हरियाणा से राजस्थान लेकर आया और सूरतपुरा की रोही स्थित जोहड़ में शव फेंककर फरार हो गया था.
28 साल का रमेश उर्फ मोनू हरियाणा से गिरफ्तार: थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश उर्फ मोनू (28) पुत्र कुलदीप, निवासी रोढां, पुलिस थाना बहल, जिला भिवानी (हरियाणा) के रूप में हुई है. 7 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नीमवाला जोहड़ी, रोही सूरतपुरा में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर जोहड़ी की पाल के पास बनी एक खाई में व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला. मृतक की छाती में गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी.
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भाई ने दर्ज करवाया था हत्या का मामला: थानाधिकारी ने बताया- मामले में मृतक की पहचान अनिल उर्फ मोलड़ पुत्र ओमप्रकाश, निवासी बिधवान भिवानी (हरियाणा) के रूप में की गई. घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए चूरू से एफएसएल टीम को बुलाया गया और मौके का निरीक्षण करवाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए. मृतक के भाई सुनील पुत्र ओमप्रकाश ने अपने भाई अनिल उर्फ मोलड़ को घर से बुलाकर ले जाने और हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था.
हरियाणा में दबिश देकर आरोपी को दबोचा: थानाधिकारी ने बताया - एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था. टीम ने सीमावर्ती हरियाणा राज्य में कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने प्रकरण में वांछित आरोपी रमेश उर्फ मोनू को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया. हत्या के कारणों और वारदात से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है. पुलिस हत्या के पीछे के कारणों, वारदात में प्रयुक्त हथियार तथा शव को घटनास्थल तक लाने सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.
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