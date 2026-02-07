ETV Bharat / state

नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर भिड़े दो दोस्त, फिर एक के बाद एक चली तीन गोली और गिरी लाश

रोहतास में शादी के दौरान नर्तकी के साथ नाचने को लेकर हुए विवाद में एक दोस्त ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी. पढ़ें

Murder at wedding IN ROHTAS
रोहतास में गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 7, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
रोहतास: बिहार में पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देश के बाद भी शादी समारोह में हथियार लहराने की घटनाएं थम नहीं रही हैं. शादी समारोह के आयोजन में फायरिंग की घटनाएं आम हो गई है. ताजा मामला बिहार के रोहतास का है, जहां एक शख्स की शामियाने में ही गोली मार कर हत्या कर दी गई.

डांस के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या: मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली वीर बहादुर सिंह के मुंह और गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. वहीं गोली की आवाज सुनते ही नाच प्रोग्राम में अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. कार्यक्रम का उत्साह चंद मिनटों में ही मातम में बदल गया.

डांस के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

करीबी दोस्त ने मारी गोली: मिली जानकारी के मुताबिक सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के ढोड़नडीह में एक शादी समारोह में नाच के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से वीर बहादुर सिंह नामक युवक की मौत हो गई. मृतक का उम्र महज लगभग 25 वर्ष थी. वह ढोड़नडीह गांव का ही रहने वाला था. पुलिस का कहना है कि हत्यारा मृतक का करीबी मित्र है.

शामियाने में नर्तकी का चल रहा था डांस : बताया जाता है कि बीते रात भोजपुर जिला के बिहिया के यादवपुर से एक बारात आई हुई थी. उस बारात में नाच की व्यवस्था थी. शनिवार अहले सुबह नाच के दौरान फायरिंग हो गई. मौत की सूचना पर बिक्रमगंज के डीएसपी सिंधु शेखर सिंह भी पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी गई है.

Murder at wedding IN ROHTAS
शादी में फायरिंग (ETV Bharat)

"यह मामला पूरी तरह हत्या का प्रतीक होता है. क्योंकि मृतक पर एक से अधिक फायरिंग की गई है. संभवत: नर्तकी के साथ नाचने को लेकर विवाद हुआ होगा. फिलहाल फॉरेंसिक टीम पूरी मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाया जा रहा है. मामले में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है."- सिंधु शेखर सिंह, डीएसपी

डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है. वह भी इसी ढोड़नडीह गांव का है. युवक और हत्यारा पहले से परिचित हैं. मृतक राजेश्वर सिंह का पुत्र था. वहीं ग्रामीण कमल प्रसाद ने बताया कि बीती रात एक शादी समारोह के दौरान ढोढनडीह गांव में नाच प्रोग्राम चल रहा था. स्टेज पर चढ़ने को लेकर वीर बहादुर और उसके दोस्तों के बीच विवाद हुआ.

Murder at wedding IN ROHTAS
जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

"कुछ लोगों ने उसे (वीर बहादुर सिंह ) स्टेज से खींच कर तीन गोलीयां मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पहुंचे तो देखे कोई वहां नहीं है तो पुलिस को सूचना दी."- कमल प्रसाद, ग्रामीण

