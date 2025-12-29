अलीगढ़ में भाजपा नेता पर फायरिंग का मामला, बाइक चालक गिरफ्तार, शूटर फरार, निजी अस्पताल के खिलाफ की थी शिकायत

अलीगढ़ में भाजपा नेता पर फायरिंग का मामला, बाइक चालक गिरफ्तार, शूटर फरार, निजी अस्पताल के खिलाफ की थी शिकायत
11 दिसंबर को भाजपा नेता जेपी हिंदुस्तानी की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी. हमले में वह बाल-बाल बचे थे.
Published : December 29, 2025 at 9:49 PM IST
अलीगढ़ : अतरौली क्षेत्र में भाजपा नेता जेपी हिंदुस्तानी पर गोली चलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बाइक चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस की जांच में मामला आपसी टशन और एक निजी अस्पताल की शिकायत से जुड़ा हुआ है.
थाना अतरौली क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी और एसओ अंकित सिंह ने बताया, 11 दिसंबर को बाइक चला रहा आरोपी राजुल ठाकुर उर्फ नरेंद्र पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम दाऊदपुर थाना हरदुआगंज को चंडोली बुजुर्ग गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से घटना में शामिल अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है. बाइक को सीज किया गया है.
सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान : अतरौली क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया, घटना के बाद से पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, जिसके आधार पर बाइक चालक राजुल की पहचान की गई. पूछताछ में राजुल ने बताया कि मुख्य आरोपी मोहित निवासी बड़ा गांव उखलाना है, जो घटना के समय बाइक पर पीछे बैठा था और उसी ने फायरिंग की थी.
अस्पताल के खिलाफ की थी शिकायत : राजुल ने पुलिस को बताया कि जेपी हिंदुस्तानी ने एक निजी अस्पताल की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की थी. उस अस्पताल में मोहित के मामा पार्टनर हैं. इसी शिकायत से नाराज होकर मोहित ने जेपी हिंदुस्तानी को डराने और धमकाने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन भी जेपी हिंदुस्तानी ने अस्पताल की शिकायत अधिकारियों से की थी.
चलती बाइक से की थी फायरिंग : क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया, इसी रंजिश में मोहित ने चलती बाइक से फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बन गया.
मुख्य आरोपी की तलाश : थाना अतरौली प्रभारी अंकित सिंह ने बताया कि राजुल और मोहित को अंदेशा हो गया था कि पुलिस उनके करीब पहुंच चुकी है, इसलिए दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे. सोमवार पुलिस ने घेराबंदी कर राजुल को गिरफ्तार कर लिया. उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है. राजुल का आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ हरदुआगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं. मुख्य आरोपी मोहित की तलाश के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं.
